點亮17到70歲職涯 北市就服「Team Taipei挺就業」青年就博會21日登場

臺北市就業服務處為市民點亮職涯，從17歲到70歲的服務個案，陪伴市民在人生不同階段成就精彩未來。臺北市勞動局11日舉辦「點亮職涯・成就未來」活動，由臺北市就業服務分享北市就業服務的協助成果，並宣布將於21日在圓山花博公園爭艷館，舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會。

勞動局長王秋冬表示，北市府積極推動「Team Taipei 挺就業」，透過一對一客製化諮詢輔導、實用的求職講座，以及現場徵才活動等多元服務，協助民眾定位職涯方向、強化求職技能，並精準媒合就業。尤其現場徵才活動，提供求職者與企業人資直接面談的機會，不僅不用再擔心線上履歷石沉大海，也能更了解企業，減少求職試錯的可能，加速找到適合自己的工作。

就業服務處分享兩個暖心的服務案例。一位是十七歲未升學、未就業的安安，因父母長期受毒癮影響，自小安安就缺乏社交信心。在個案管理資源站的輔導與陪伴下，逐漸建立信任關係，並透過不斷鼓勵練習面對求職與挫折，最終成功媒合到友善雇主。數月後，安安已逐漸融入職場，走出過去的陰霾，迎向嶄新人生。

另一位則是七十歲退休再求職的何大哥。離退職場多年後，逐漸失去求職信心，但仍希望繼續奉獻社會。在參與銀髮人才服務據點的研習課程及徵才活動後，受到知名品牌星巴克的青睞，順利重返職場，讓生活再次充滿活力。從十七歲到七十歲的案例，也展現北市就業服務的專業與溫度。

隨著大專院校畢業季到來，就業服務處也宣布，年度重點活動「Team Taipei 挺就業－青年畢業啟航」就業博覽會，將於21日於圓山花博公園爭艷館盛大登場。本次活動共邀集188家優質企業，釋出 8,459 個工作機會，其中超過半數以上職缺「無須經驗」，平均薪資達41,000元。徵才企業包含鴻海、京元電子、台新金控、凱基銀行等知名的科技與金融產業，提供青年職涯選擇。

此外，活動也特別設置「企業職務體驗區」及「企業分享舞台」，讓求職者透過互動體驗及職場前輩的現身分享，實際了解工作日常，同時也提供多項職涯加值服務，包含「履歷智慧健檢」、「專業彩妝拍攝」及兼具趣味與專業的「你是什麼蛋糕2.0」職涯人格測評分析。現場也邀請職涯相談室創辦人陳惟邦，以及Cake專業獵才顧問Penny Du帶來精彩分享，從職涯導航到面試技巧完整解析，協助求職者提升競爭力。

臺北市就業服務處表示，本次活動所有服務均免費提供給求職朋友，從內在職涯規劃到外在形象打造，全方位協助民眾提升求職成功率，呼籲市民朋友把握21日的機會，一起點亮職涯、成就未來的無限可能。