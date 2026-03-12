煙波大飯店阿里山北門館6月試營運 吸引近400人應徵搶職缺

嘉義阿里山林鐵2024年全線復駛，帶動鐵道觀光動能，北門車站旁BOT解約閒置15年的宏都北門麗星大飯店，阿里山林鐵文資處重新以ROT招商，由煙波國際觀光集團取得20年營運權，投入2.5億元整修更新，以全新品牌「煙波大飯店阿里山北門館」重新亮相，預計6月試營運。

煙波去年3月5日完成簽約展開整修裝潢，工程緊鑼密鼓。為因應營運需求，集團年後大規模徵才，9、10日在嘉義產創中心辦人才招募會，採現場面試、當天錄取，釋出客務、房務、工務、工程人員、餐飲服務及中西餐廚房等共31項職缺，預計招募近百名。

徵才活動吸引大量求職者應徵。煙波集團表示，2天共吸引380名對旅宿產業有興趣的民眾面試，人數超出需求2倍以上。新進職務起薪約3萬1000元起，較一般旅宿業略高，加上福利制度，吸引求職者。員工平均年終獎金約2.7個月，表現優異者最高可達6個月，並設「職人獎金制度」，鼓勵員工成長。未來除嘉義北門館，也規畫在台中與花蓮新城舉辦在地招募活動，持續擴充人才。

全國旅館公會聯合會理事長洪崇元表示，繼嘉義福容VOCO飯店招募人才，煙波再大舉徵才，雖為地方帶來就業，但也在旅宿業形成「人才流動」互相挖角現象。整體旅宿業仍面臨人力荒，即使勞動部開放移工投入旅宿服務，但條件嚴格，實際補足人力效果有限。

煙波大飯店阿里山北門館，定位結合鐵道文化與林業歷史為主題，共規畫131間客房，設置2間特色餐廳、1處茶堂及複合式選物空間。館內將融入鐵路文化展示、生態導覽及文創服務，透過視覺、聽覺、嗅覺等五感體驗，帶領旅客深入認識阿里山林業發展歷史，同時導入永續設計與環境教育理念，提升整體文化旅遊品質。