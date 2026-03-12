聽新聞
觀察站／AI不等同造假 不應一刀切

聯合報／ 本報記者陳素玲
航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用AI撰寫將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格。記者黃仲明／攝影 黃仲明
正當ＡＩ進入大量運用階段，國籍航空公司卻開了第一槍，對求職者使用ＡＩ撰寫履歷祭出永不錄用或是取消資格，引發討論。企業端為了防範資料造假，「寧可錯殺一百，不願錯放一個」心態可以理解，但是ＡＩ原本就是科技運用工具之一，只為防範不實或造假資料，全盤拒絕以ＡＩ協助製作履歷，是否矯枉過正，也有討論空間。

ＡＩ生成工具如雨後春筍出現，企業主也競相要求員工具有善用ＡＩ工具職能，紛紛開設相關教育課程。在此浪潮之下，華航等企業卻對使用ＡＩ協助寫履歷發出禁令，甚至下達永不錄用手段，等於認定ＡＩ製作的履歷，必然等於造假，相關話題在就業市場投下震撼彈。難怪有網友戲稱，「不會用ＡＩ被淘汰，用了ＡＩ卻永不錄用」。

求職者利用ＡＩ撰寫履歷早成普遍現象，過度美化包裝等情事時有所聞。如今企業端乾脆直接禁止履歷自傳使用ＡＩ撰寫，可能是大型企業曾有受害經驗，或是求職者使用頻率過高，人資主管負荷過重，防弊心態重於一切。

但過當手段當然也有後遺症。其一，企業如何認定收到履歷自傳是ＡＩ生成？如果只是因為文字、寫法雷同，就片面認定是ＡＩ製作，豈非被錯誤篩除？企業因此錯失更多可用人才？其次，有些企業濫用ＡＩ工具，從徵才進一步擴大到進用、升遷、考核，已經引發相關勞動權益爭議，如今ＡＩ履歷就被永不錄用，即使不涉違法，難免也有手段是否過當討論空間。

ＡＩ使用無所不在後，固然出現許多影片、事件等造假，求職履歷是否使用ＡＩ，也有很多層面可討論，涉及造假當然沒有疑義，如果只是使用ＡＩ潤飾履歷，就如同很多企業使用ＡＩ工具優化管理效能，工具本身無罪，有問題的恐怕是以有色眼光看待工具的人，更不應將ＡＩ與造假畫上等號。

華航 履歷 求職 AI

華航、長榮徵才禁用AI寫履歷 違規將永不錄用、取消資格

航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用ＡＩ撰寫，將永不錄用；長榮航空也表示，若由ＡＩ撰寫將取消參試或錄取資格，台灣虎航則禁止偽造及誇大。星宇航空暫無相關規定。

禁AI寫履歷判定有模糊地帶 學者：矯枉過正

國籍航空業者祭出禁令，ＡＩ撰寫將取消參試或錄取資格。但學者認為，在實務面上，企業如何判定求職者使用ＡＩ寫履歷？且使用有程度之分，是否全程禁止？這些都有模糊地帶，企業恐怕矯枉過正，也涉及就業歧視。

貿協徵人 起薪46K還有全球參展機會

貿協招新血，大學畢業起薪46K，碩士畢業49K，還可全球趴趴走，參加全球知名商業展覽，包括CES展、東京食品展、MEDICA等指標性國際盛事。13日至25日開放報名，4月25日筆試。

首屆護理職場典範認證…未見台大、北榮 陳威明說明公立醫院為國家培育護理人才

衛福部今天公布首屆「護理友善職場典範認證」評選結果，各層級醫院共115家參與徵件，衛福部選出32家典範醫院提供合計共3千萬元獎金。醫學中心獲選醫院共6家，不過名單中卻未見龍頭醫院台大醫院、台北榮總。衛福部照護司長蔡淑鳳說，台大醫院本屆未報名參加，台北榮總是在護理人力留任項目中，分數低於其他醫院而未獲選。

華航、長榮禁求職者用AI寫履歷 學者：矯枉過正

華航近日祭出規定，若求職者使用AI撰寫履歷、自傳將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格。但學者認為，在實務面上，企業如何判定求職者使用AI寫履歷？且使用有程度之分，是否全程禁止？這些都有模糊地帶，企業恐怕矯枉過正，也涉及就業歧視；另有學者說，若企業同樣以AI演算模式偵測履歷是否使用AI，也只能抓大放小，打擊範圍有限。

