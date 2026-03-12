聽新聞
0:00 / 0:00

禁AI寫履歷判定有模糊地帶 學者：矯枉過正

聯合報／ 記者葉冠妤陳素玲／台北報導

國籍航空業者祭出禁令，ＡＩ撰寫將取消參試或錄取資格。但學者認為，在實務面上，企業如何判定求職者使用ＡＩ寫履歷？且使用有程度之分，是否全程禁止？這些都有模糊地帶，企業恐怕矯枉過正，也涉及就業歧視。

台大國發所兼任副教授辛炳隆說，企業很難判斷求職者有沒有用ＡＩ，若求職者是內容原創者，只是交ＡＩ潤飾、修訂，是否也被禁止？況且機器篩選也有出錯機率，若求職者因為被判定使用ＡＩ而失去資格，企業應給求職者申覆機會。

辛炳隆認為，有沒有使用ＡＩ，跟求職者勝不勝任這項工作不必然有關聯，也不代表使用ＡＩ就一定造假，單憑有沒有使用ＡＩ作為招募指標，不僅矯枉過正，更可能涉及就業歧視。

對於陸續有企業開始禁用ＡＩ寫履歷，一一一一人力銀行發言人曾仲藏表示，每個企業有不同的用人考量，有些企業對於「誠信」採取高標準檢視，只要不涉及歧視，沒有違反勞動法規，求職者必須符合企業徵才條件也合理。

不過，她也說，大量ＡＩ生成履歷也可能導致內容高度雷同，建議求職者將ＡＩ作為輔助工具，例如協助潤稿或整理重點，但履歷核心內容仍應以自身經驗與能力為出發點，才能提升履歷的真實性與說服力。

人力銀行 履歷 求職 航空業 AI 台大

延伸閱讀

華航、長榮禁求職者用AI寫履歷 學者：矯枉過正

華航、長榮禁AI寫履歷！最慘恐「永不錄用」星宇、虎航規定曝光

賦能訓練…金融業導入AI 業者稱「無法回頭」

勞動部制定AI指引 最快年中出爐

相關新聞

華航、長榮徵才禁用AI寫履歷 違規將永不錄用、取消資格

航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用ＡＩ撰寫，將永不錄用；長榮航空也表示，若由ＡＩ撰寫將取消參試或錄取資格，台灣虎航則禁止偽造及誇大。星宇航空暫無相關規定。

觀察站／AI不等同造假 不應一刀切

正當ＡＩ進入大量運用階段，國籍航空公司卻開了第一槍，對求職者使用ＡＩ撰寫履歷祭出永不錄用或是取消資格，引發討論。企業端為了防範資料造假，「寧可錯殺一百，不願錯放一個」心態可以理解，但是ＡＩ原本就是科技運用工具之一，只為防範不實或造假資料，全盤拒絕以ＡＩ協助製作履歷，是否矯枉過正，也有討論空間。

禁AI寫履歷判定有模糊地帶 學者：矯枉過正

國籍航空業者祭出禁令，ＡＩ撰寫將取消參試或錄取資格。但學者認為，在實務面上，企業如何判定求職者使用ＡＩ寫履歷？且使用有程度之分，是否全程禁止？這些都有模糊地帶，企業恐怕矯枉過正，也涉及就業歧視。

貿協徵人 起薪46K還有全球參展機會

貿協招新血，大學畢業起薪46K，碩士畢業49K，還可全球趴趴走，參加全球知名商業展覽，包括CES展、東京食品展、MEDICA等指標性國際盛事。13日至25日開放報名，4月25日筆試。

首屆護理職場典範認證…未見台大、北榮 陳威明說明公立醫院為國家培育護理人才

衛福部今天公布首屆「護理友善職場典範認證」評選結果，各層級醫院共115家參與徵件，衛福部選出32家典範醫院提供合計共3千萬元獎金。醫學中心獲選醫院共6家，不過名單中卻未見龍頭醫院台大醫院、台北榮總。衛福部照護司長蔡淑鳳說，台大醫院本屆未報名參加，台北榮總是在護理人力留任項目中，分數低於其他醫院而未獲選。

華航、長榮禁求職者用AI寫履歷 學者：矯枉過正

華航近日祭出規定，若求職者使用AI撰寫履歷、自傳將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格。但學者認為，在實務面上，企業如何判定求職者使用AI寫履歷？且使用有程度之分，是否全程禁止？這些都有模糊地帶，企業恐怕矯枉過正，也涉及就業歧視；另有學者說，若企業同樣以AI演算模式偵測履歷是否使用AI，也只能抓大放小，打擊範圍有限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。