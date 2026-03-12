華航、長榮徵才禁用AI寫履歷 違規將永不錄用、取消資格

航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用ＡＩ撰寫，將永不錄用；長榮航空也表示，若由ＡＩ撰寫將取消參試或錄取資格，台灣虎航則禁止偽造及誇大。星宇航空暫無相關規定。

勞動力發展署就服組長黃巧婷表示，企業明文禁止ＡＩ，應該是人資已經觀察到有這樣的趨勢，不希望求職者直接複製貼上ＡＩ生成的內容，陷入「ＡＩ幻覺」，不只美化，更可能無中生有。勞動部條平司長黃琦雅說，就業服務法表列的十八項就業歧視，並未涉及履歷撰寫的格式、方式。

華航官網近日正在徵才，徵才頁面的注意事項欄位中，以藍色字樣標註「履歷自傳如經查使用ＡＩ撰寫將永不錄用」，除了空服員，修護人員及機電副工程師職缺均有標注。華航強調，招募作業中期待應試人員如實撰寫自身經歷，以綜合評估其背景與能力是否符合需求。

長榮航空表示，民眾報考時所遞交的履歷或自傳，若經查由ＡＩ撰寫，將取消參試或錄取資格。

星宇航空目前無相關規範，招募過程主要重視求職者的履歷陳述內容屬實，並透過後續筆、面試過程遴選合適人選。

虎航指出，目前暫無相關的規定，但是對於每位求職者皆會進行背景及資料查證，如相關內容有偽造、不實或誇大等情形，均會納入綜合考慮並依照內部程序處理。

瑞秋空姐教室負責人陳瑞秋指出，華航的應聘文件是要求寫兩千字的履歷自傳，應徵者必須強調個人特色以及具備基本的文字流暢撰寫能力。不過近年大環境改變，的確有很多年輕的求職者語言撰寫能力偏弱，會利用ＡＩ協助，但ＡＩ輔助後並沒有檢核的能力，錯字、語句邏輯不通順，或是內容寫得很浮誇都有，這些其實都犯了華航徵才的大忌，因為華航的守則就是「誠信經營」。