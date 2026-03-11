快訊

貿協徵人 起薪46K還有全球參展機會

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
貿協徵人，起薪46K。圖／貿協提供
貿協徵人，起薪46K。圖／貿協提供

貿協招新血，大學畢業起薪46K，碩士畢業49K，還可全球趴趴走，參加全球知名商業展覽，包括CES展、東京食品展、MEDICA等指標性國際盛事。13日至25日開放報名，4月25日筆試。

貿協表示，此次甄試職缺包括「國際市場行銷」、「展會場館管理」、「商情研究」、「數據分析」、「網路安全及資訊系統管理」、「使用體驗（UX）需求分析專案管理」等類別；此外，因應台中會展中心正式啟動營運，同步招募場館電機與空調工程師。

外貿協會目前在東京、紐約、巴黎、新加坡與杜拜等全球60多個城市設有海外據點。貿協表示，帶領企業前往各國參展與拓銷是貿協的重要業務，同仁經常隨團出差，深入參與美國拉斯維加斯CES、日本東京食品展及德國杜塞道夫醫療展（MEDICA）等指標性國際盛事。

貿協表示，海外參展活動過程中，同仁帶領企業拜訪買主、促成商務洽談，掌握各國市場動態，在實務歷練中體驗不同國情文化、同時建立全球產業人脈。

貿協表示，去年受政府委託，於日本大阪世界博覽會設置「TECH WORLD」台灣館，向全球訪客展現臺灣科技實力，參與這類國際活動，可讓同仁能頻繁與各國企業、商會及政府單位互動，在實戰中快速磨練跨國溝通、資源整合與專案管理的專業能力。

