華航、長榮禁用AI寫履歷 星宇、虎航暫無規定

中央社／ 記者余曉涵台北11日電

AI使用越來越普及，華航徵才頁面標明，履歷自傳如經查使用AI撰寫，將永不錄用；長榮航空對履歷自傳若經查由AI撰寫，取消參試或錄取資格；星宇航空及台灣虎航則暫無相關規範。

近期航空公司持續招募機組員，華航日前在官網的徵才頁面中，註明「履歷自傳如經查使用AI撰寫將永不錄用。」

中華航空表示，為維護公平，華航於招募作業中，期待應試人員透過如實撰寫自身經歷，綜合評估其背景與能力是否符合職務需求，履歷審視的相關標準與作法，以公司內部整體流程為準。

長榮航空指出，民眾報考長榮航空時遞交的履歷或自傳，若經查由AI撰寫，將取消參試或錄取資格。

星宇航空表示，目前無相關規範，招募過程主要重視求職者的履歷陳述內容屬實，並透過後續筆試、面試過程，遴選合適人選。

台灣虎航說，目前暫無相關的規定，但對於每位求職者皆會進行背景及資料查證，如相關內容有偽造、不實或誇大等情形，均會納入綜合考慮，並依照內部程序處理。

首屆護理職場典範認證 台北榮總竟落選…衛福部：人力成長低於他院

衛福部今天公布首屆「護理友善職場典範認證」評選結果，各層級醫院共115家參與徵件，衛福部選出32家典範醫院提供合計共3千萬元獎金。醫學中心獲選醫院共6家，不過名單中卻未見龍頭醫院台大醫院、台北榮總，衛福部照護司長蔡淑鳳說，台大醫院本屆未報名參加，台北榮總則是在護理人力留任項目中，分數落後其他醫院而未獲選。

華航、長榮禁求職者用AI寫履歷 學者：矯枉過正

華航近日祭出規定，若求職者使用AI撰寫履歷、自傳將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格。但學者認為，在實務面上，企業如何判定求職者使用AI寫履歷？且使用有程度之分，是否全程禁止？這些都有模糊地帶，企業恐怕矯枉過正，也涉及就業歧視；另有學者說，若企業同樣以AI演算模式偵測履歷是否使用AI，也只能抓大放小，打擊範圍有限。

華航、長榮禁AI寫履歷！最慘恐「永不錄用」星宇、虎航規定曝光

航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用AI撰寫將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格；星宇航空暫無相關規定；台灣虎航則禁止偽造及誇大。

未投保災保開罰逾1.9億 勞動部：1人微型企業也應加保

著國內產業型態趨於多元，許多充滿創意的文青小店、咖啡廳或微型工作室如雨後春筍般設立，但據勞保局統計，「勞工職業災害保險及保護法」自2022年5月1日施行以來，因未投保而被裁罰金額就有1.9億。勞動部表示，即使是僅僱用1名員工，雇主仍須在勞工到職當日為其申報加保。

頂大文組當捷運司機 同事1句話讓他愣住：社會觀感不佳？

一名捷運司機意外發現同事為頂尖大學文組畢業，對社會觀感質疑引發熱議。許多網友討論職業價值，認為學歷與工作不必對等，並強調每個人都有不同選擇的權利。

小店、咖啡廳、一人工作室也要納災保！違規最高罰10萬元

隨著國內產業型態趨於多元，許多充滿創意的文青小店、咖啡廳或微型工作室如雨後春筍般設立。為了讓這些在微型單位打拚的勞工獲得工作安全保障，《勞工職業災害保險及保護法》（下稱災保法）已全面擴大納保範圍。

