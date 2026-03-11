華航、長榮禁用AI寫履歷 星宇、虎航暫無規定

AI使用越來越普及，華航徵才頁面標明，履歷自傳如經查使用AI撰寫，將永不錄用；長榮航空對履歷自傳若經查由AI撰寫，取消參試或錄取資格；星宇航空及台灣虎航則暫無相關規範。

近期航空公司持續招募機組員，華航日前在官網的徵才頁面中，註明「履歷自傳如經查使用AI撰寫將永不錄用。」

中華航空表示，為維護公平，華航於招募作業中，期待應試人員透過如實撰寫自身經歷，綜合評估其背景與能力是否符合職務需求，履歷審視的相關標準與作法，以公司內部整體流程為準。

長榮航空指出，民眾報考長榮航空時遞交的履歷或自傳，若經查由AI撰寫，將取消參試或錄取資格。

星宇航空表示，目前無相關規範，招募過程主要重視求職者的履歷陳述內容屬實，並透過後續筆試、面試過程，遴選合適人選。

台灣虎航說，目前暫無相關的規定，但對於每位求職者皆會進行背景及資料查證，如相關內容有偽造、不實或誇大等情形，均會納入綜合考慮，並依照內部程序處理。