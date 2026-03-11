快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

華航、長榮禁求職者用AI寫履歷 學者：矯枉過正

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
華航、長榮規定，求職者若用AI寫履歷、自傳將不錄用。 圖／聯合報系資料照片
華航、長榮規定，求職者若用AI寫履歷、自傳將不錄用。 圖／聯合報系資料照片

華航近日祭出規定，若求職者使用AI撰寫履歷、自傳將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格。但學者認為，在實務面上，企業如何判定求職者使用AI寫履歷？且使用有程度之分，是否全程禁止？這些都有模糊地帶，企業恐怕矯枉過正，也涉及就業歧視；另有學者說，若企業同樣以AI演算模式偵測履歷是否使用AI，也只能抓大放小，打擊範圍有限。

台大國發所兼任副教授辛炳隆質疑，企業禁止求職者使用AI撰寫履歷、自傳，不僅矯枉過正，更可能涉及就業歧視問題。他認為，實務上，企業很難判斷求職者有沒有使用AI，而且使用AI有不同程度之分，若求職者是內容原創者，只是交由AI潤飾、修訂，是否也被禁止？

辛炳隆進一步說，求職者與雇主的資訊不對等，若求職者因為被判定使用AI而失去資格，企業應給求職者申覆機會，畢竟機器篩選也有出錯機率，系統判斷有錯就刷掉人，很不合理。

辛炳隆認為，企業招募人要防範的資料不實、造假，除非AI寫出來履歷、自傳是假的，才有法律、道德上的疑慮，單憑有沒有使用AI作為招募指標，可能涉及就業歧視，因為有沒有使用AI，跟求職者勝不勝任這項工作不必然有關聯，也不代表使用AI就一定造假。

政大法學院副教授林佳和指出，若要確認求職者是否用AI撰寫履歷、自傳，可用幾個常見的演算模型偵測，把資料丟進去看雷同度，但如果超出演算範圍，雇主一樣抓不到，所以從技術層面來看，雇主只能抓大放小，雷聲大雨點小，打擊範圍有限，只能抓出用市面上幾個通用AI，懶得令人無可置信的求職者。

林佳和說，雇主要看的是求職者的人格可信度，希望自傳、履歷是求職者自己寫，而不是叫機器代寫，其實過去數十年來，雇主就不斷開發可信度工具，比如七零年代的筆跡鑑定、八零年代歐美國家企業流行對求職者測謊，甚至有企業會幫求職者做基因檢測，判斷健康度，現在則有一套AI軟體「HireVue」，要求求職者上傳自介影片，運用AI抓取、分析求職者的表情、聲音等數據，所以禁止求職者使用AI，也不完全是前所未聞的新做法。

不過，他表示，鑑定字跡、檢測基因等有侵害人格權的疑慮，若只是禁止使用AI，並未明顯侵害人格權，因此禁止求職者用AI寫自傳，不容易判斷有沒有違法。

基因檢測 長榮航空 華航 履歷 求職

延伸閱讀

華航、長榮禁AI寫履歷！最慘恐「永不錄用」星宇、虎航規定曝光

勞動部制定AI指引 最快年中出爐

就業博覽會收穫比爬文少？女大生吐槽只講場面話 內行人揭背後功能

不熟則考績、飯碗難保 AI能力已成美科技業標配

相關新聞

華航、長榮禁求職者用AI寫履歷 學者：矯枉過正

華航近日祭出規定，若求職者使用AI撰寫履歷、自傳將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格。但學者認為，在實務面上，企業如何判定求職者使用AI寫履歷？且使用有程度之分，是否全程禁止？這些都有模糊地帶，企業恐怕矯枉過正，也涉及就業歧視；另有學者說，若企業同樣以AI演算模式偵測履歷是否使用AI，也只能抓大放小，打擊範圍有限。

華航、長榮禁AI寫履歷！最慘恐「永不錄用」星宇、虎航規定曝光

航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用AI撰寫將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格；星宇航空暫無相關規定；台灣虎航則禁止偽造及誇大。

未投保災保開罰逾1.9億 勞動部：1人微型企業也應加保

著國內產業型態趨於多元，許多充滿創意的文青小店、咖啡廳或微型工作室如雨後春筍般設立，但據勞保局統計，「勞工職業災害保險及保護法」自2022年5月1日施行以來，因未投保而被裁罰金額就有1.9億。勞動部表示，即使是僅僱用1名員工，雇主仍須在勞工到職當日為其申報加保。

頂大文組當捷運司機 同事1句話讓他愣住：社會觀感不佳？

一名捷運司機意外發現同事為頂尖大學文組畢業，對社會觀感質疑引發熱議。許多網友討論職業價值，認為學歷與工作不必對等，並強調每個人都有不同選擇的權利。

小店、咖啡廳、一人工作室也要納災保！違規最高罰10萬元

隨著國內產業型態趨於多元，許多充滿創意的文青小店、咖啡廳或微型工作室如雨後春筍般設立。為了讓這些在微型單位打拚的勞工獲得工作安全保障，《勞工職業災害保險及保護法》（下稱災保法）已全面擴大納保範圍。

萬寶華全球就業展望調查 台灣第2季+29% 連兩季微幅上升

ManpowerGroup全球就業展望調查（ManpowerGroup Employment Outlook Survey）今天發布2026年第二季就業展望，台灣有44%雇主預計增加人力，14%減少人力，增加與減少的人力相抵之後，就業展望淨值為+30%，排除季節因素後則為+29%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。