快訊

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

聽新聞
0:00 / 0:00

華航、長榮禁AI寫履歷！最慘恐「永不錄用」星宇、虎航規定曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用AI撰寫將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格。聯合報系資料照
航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用AI撰寫將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格。聯合報系資料照

航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用AI撰寫將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格；星宇航空暫無相關規定；台灣虎航則禁止偽造及誇大。

華航官網徵才頁面中，近日在注意事項欄位中，以藍色字樣標註，「履歷自傳如經查使用AI撰寫將永不錄用」，除了空服員外，修護人員及機電副工程師職缺均有標註。

華航表示，為維護公平，華航於招募作業中期待應試人員透過如實撰寫自身經歷，綜合評估其背景與能力是否符合職務需求，履歷審視的相關標準與作法以公司內部整體流程為準。

其他航空部分，長榮航空表示，民眾報考長榮航空時所遞交的履歷或自傳，若經查由AI撰寫，將取消參試或錄取資格；星宇航空則說，目前沒有相關規範。

虎航指出，目前暫無相關的規定，但對於每名求職者皆會進行背景及資料查證，如相關內容有偽造、不實或誇大等情形，均會納入綜合考慮並依照內部程序處理。

虎航 徵才 長榮航空 航空業 AI

延伸閱讀

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

航空業復甦強勁 2025過境航路及飛航服務費收入均創歷史新高

卓揆包機 …航空業估花近200萬元 還有隱形成本

濫用AI導致「翻車」 不如自己寫

相關新聞

華航、長榮禁AI寫履歷！最慘恐「永不錄用」星宇、虎航規定曝光

航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用AI撰寫將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格；星宇航空暫無相關規定；台灣虎航則禁止偽造及誇大。

未投保災保開罰逾1.9億 勞動部：1人微型企業也應加保

著國內產業型態趨於多元，許多充滿創意的文青小店、咖啡廳或微型工作室如雨後春筍般設立，但據勞保局統計，「勞工職業災害保險及保護法」自2022年5月1日施行以來，因未投保而被裁罰金額就有1.9億。勞動部表示，即使是僅僱用1名員工，雇主仍須在勞工到職當日為其申報加保。

頂大文組當捷運司機 同事1句話讓他愣住：社會觀感不佳？

一名捷運司機意外發現同事為頂尖大學文組畢業，對社會觀感質疑引發熱議。許多網友討論職業價值，認為學歷與工作不必對等，並強調每個人都有不同選擇的權利。

小店、咖啡廳、一人工作室也要納災保！違規最高罰10萬元

隨著國內產業型態趨於多元，許多充滿創意的文青小店、咖啡廳或微型工作室如雨後春筍般設立。為了讓這些在微型單位打拚的勞工獲得工作安全保障，《勞工職業災害保險及保護法》（下稱災保法）已全面擴大納保範圍。

萬寶華全球就業展望調查 台灣第2季+29% 連兩季微幅上升

ManpowerGroup全球就業展望調查（ManpowerGroup Employment Outlook Survey）今天發布2026年第二季就業展望，台灣有44%雇主預計增加人力，14%減少人力，增加與減少的人力相抵之後，就業展望淨值為+30%，排除季節因素後則為+29%。

最高月薪6.25萬+年薪16.4個月 北捷招募200職缺、報名時限公布

台北捷運公司與北捷遊憩公司舉辦聯合招募，將於3月10日14時開放報名至24日15時止。北捷表示，招募類科多元，合計超過200個名額，由公司全程培育成具備專業能力的人才，招募職缺最高月薪6.25萬元，包含獎金年薪最高達16.4個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。