華航、長榮禁AI寫履歷！最慘恐「永不錄用」星宇、虎航規定曝光

航空業復甦強勁，各航空公司持續招募機組員，華航近期在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用AI撰寫將永不錄用；長榮航空也表示，若由AI撰寫將取消參試或錄取資格；星宇航空暫無相關規定；台灣虎航則禁止偽造及誇大。

華航官網徵才頁面中，近日在注意事項欄位中，以藍色字樣標註，「履歷自傳如經查使用AI撰寫將永不錄用」，除了空服員外，修護人員及機電副工程師職缺均有標註。

華航表示，為維護公平，華航於招募作業中期待應試人員透過如實撰寫自身經歷，綜合評估其背景與能力是否符合職務需求，履歷審視的相關標準與作法以公司內部整體流程為準。

其他航空部分，長榮航空表示，民眾報考長榮航空時所遞交的履歷或自傳，若經查由AI撰寫，將取消參試或錄取資格；星宇航空則說，目前沒有相關規範。

虎航指出，目前暫無相關的規定，但對於每名求職者皆會進行背景及資料查證，如相關內容有偽造、不實或誇大等情形，均會納入綜合考慮並依照內部程序處理。