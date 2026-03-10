快訊

未投保災保開罰逾1.9億 勞動部：1人微型企業也應加保

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
勞動部表示，雇主若未在勞工到職當日為其申報加保，若雇主違反規定，依「災保法」規定可處最高10萬元罰鍰。圖／聯合報系資料照
勞動部表示，雇主若未在勞工到職當日為其申報加保，若雇主違反規定，依「災保法」規定可處最高10萬元罰鍰。圖／聯合報系資料照

著國內產業型態趨於多元，許多充滿創意的文青小店、咖啡廳或微型工作室如雨後春筍般設立，但據勞保局統計，「勞工職業災害保險及保護法」自2022年5月1日施行以來，因未投保而被裁罰金額就有1.9億。勞動部表示，即使是僅僱用1名員工，雇主仍須在勞工到職當日為其申報加保。

據勞保局統計，災保法實施上路到去年12月底止，業者未替勞工投保災保、提早退保的裁罰件數高達9845件，總裁罰金額超過1.9億，而被裁罰案件多集中微型企業，尤其是4人以下事業單位。

勞動部勞動保險司長陳美女今表示，為了讓這些在微型單位打拼的勞工獲得工作安全保障，災保法已全面擴大納保範圍，而依災保法第6條規定，受僱於領有執業證照、依法辦理登記、設有稅籍或經主管機關核發聘僱許可雇主的勞工，皆為勞工職業災害保險的強制納保對象。

陳美女表示，自災保法施行後，即使是僅僱用1名員工的微型企業或個人工作室，雇主也必須在勞工到職當日為其申報加保，當勞工不幸發生職業災害事故時可獲得保險給付保障，雇主也可抵充「勞基法」上的職災補償責任。

陳美女表示，如果雇主違反規定，除依「災保法」第96條規定處2至10萬元罰鍰外，保險人於發給保險給付後也將令投保單位限期繳納。

據截至2025年12月底統計，全台4人以下投保單位約57萬家，投保人數逾百萬人，和災保法上路前比較，投保單位新增超過3.8萬個，投保人數則增加7.6萬多人。

勞動部 雇主

著國內產業型態趨於多元,許多充滿創意的文青小店、咖啡廳或微型工作室如雨後春筍般設立,但據勞保局統計,「勞工職業災害保險及保護法」自2022年5月1日施行以來,因未投保而被裁罰金額就有1.9億。勞動部表示,即使是僅僱用1名員工,雇主仍須在勞工到職當日為其申報加保。

頂大文組當捷運司機 同事1句話讓他愣住：社會觀感不佳？

一名捷運司機意外發現同事為頂尖大學文組畢業，對社會觀感質疑引發熱議。許多網友討論職業價值，認為學歷與工作不必對等，並強調每個人都有不同選擇的權利。

隨著國內產業型態趨於多元，許多充滿創意的文青小店、咖啡廳或微型工作室如雨後春筍般設立。為了讓這些在微型單位打拚的勞工獲得工作安全保障，《勞工職業災害保險及保護法》（下稱災保法）已全面擴大納保範圍。

萬寶華全球就業展望調查 台灣第2季+29% 連兩季微幅上升

ManpowerGroup全球就業展望調查（ManpowerGroup Employment Outlook Survey）今天發布2026年第二季就業展望，台灣有44%雇主預計增加人力，14%減少人力，增加與減少的人力相抵之後，就業展望淨值為+30%，排除季節因素後則為+29%。

最高月薪6.25萬+年薪16.4個月 北捷招募200職缺、報名時限公布

台北捷運公司與北捷遊憩公司舉辦聯合招募，將於3月10日14時開放報名至24日15時止。北捷表示，招募類科多元，合計超過200個名額，由公司全程培育成具備專業能力的人才，招募職缺最高月薪6.25萬元，包含獎金年薪最高達16.4個月。

國健署新版飲食指南調降乳品攝取量 全國乳協：國人缺鈣將進一步惡化

衛福部國民健康署近日預告新版「每日飲食指南」草案，六大類食物分量中，將乳品建議攝取量從每日1.5至2杯調降至1杯240毫升。中華民國乳業協會表示，鈣質攸關骨質密度，影響青少年的身高及體魄發展，老年人骨質疏鬆問題，在國人缺鈣已明顯不足的現狀下，這樣的修正與預防營養素缺乏為目標而訂定的該指南立意背道而馳。

