永豐金證券啟動2026徵才 保障百萬年薪

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金證券10日宣布2026人才招募計畫正式起跑！因應人工智慧（AI）快速發展，集團專注深化科技應用，今年首次將招募對象由研究所延伸至大學畢業生。邀請國內外學士(含)以上應屆畢業或兩年以內工作經驗、不限科系的優秀年輕人才，加入第六屆「MA策略人才計劃」與第一屆「ITT (Information Technology Talent)資訊科技人才計畫」，廣納具備科技創新、金融策略與AI賦能的跨域人才，厚植人才庫。即日起開放履歷投遞至4月15日截止，3月陸續舉行校園徵才說明會。

永豐金證券指出，2026年兩大招募計畫皆以「跨域、創新、AI驅動」為核心，呼應集團自2025年啟動的三年五大策略「效率、科技、整合、跨境、永續」的人才需求。其中「MA策略人才」培育計畫為期兩年，提供完善的培訓制度、跨領域實務舞台與多元職涯發展機會，協助快速掌握金融專業，成為近年推動金融創新與內部重大專案的重要力量。

今年MA招募五大職務類別，包括「數位金融」、「通路管理」、「智能導入」、「策略規劃」及「外資法人」。永豐金證券身為金融科技領航者，邀請具企圖心與創新思維，以及對金融科技、AI變革與數位轉型具有熱忱，並期待投入實踐GAI創新工作模式的人才加入。透過跨領域輪調機制，深度參與核心專案運作，掌握成為證券業明日之星的機會。

永豐金證券今年亦首度推出「ITT 資訊科技人才計畫」，歡迎對系統開發、資料分析、科技創新熱忱的科技人才，以及國內外學士(含)以上資訊工程、資訊管理、人工智慧等相關科技應屆畢業、或兩年內工作經驗者。同時，也向熟悉Python、資料庫程式設計等相關程式語言能力的科技人才招手，共同參與數位平台架構與系統專案規劃。

永豐金證券指出，ITT計畫對公司未來技術布局扮演關鍵意義。新世代科技人才的加入，將加速推動金融科技服務與資訊系統的升級與革新；同時藉由培養技術專業力量，將強化公司核心交易系統與數位平台創新研發動能，持續落實集團「翻轉金融，共創美好生活」願景。

