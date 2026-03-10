台南女長年搬蔬果椎間盤突出 醫院助認定職業病

台南一名46歲婦女因反覆下背疼痛合併下肢麻痛，診斷為腰椎椎間盤突出，醫師問診發現病患每天工作需長時間搬抬大量蔬果，經團隊實地訪視評估，成功協助病患申請職災保險給付。

奇美醫院今天舉辦「職業傷病診治專責醫院」揭牌典禮，勞動部職業安全衛生署副署長李文進致詞表示，奇美醫院通過勞動部認可，成為台南地區第2家、全台第19家職災職能復健、職業傷病診治雙認可專責醫院，在職業安全衛生法修正後，職災勞工服務案增加，盼醫院團隊持續提供優質協助。

奇美醫院職業醫學科主任郭婉吟表示，先前曾有一名46歲女性病患因反覆下背疼痛合併下肢麻痛就醫，診斷為腰椎椎間盤突出，經詳細問診後發現，病患工作需每日長時間搬抬大量蔬果，為釐清病患實際工作暴露風險，職業醫學科團隊實地前往病患工作場所訪視與評估。

郭婉吟表示，經團隊詳實記錄搬抬重量、姿勢負荷與每日工作頻率，並進行量化計算，完整蒐集與分析資料後，團隊出具職業病評估報告書，協助病患成功向勞保局申請職業災害保險給付，並順利通過職業病認定。

郭婉吟說，民眾若遭遇職場意外、上下班車禍，或懷疑疾病與工作環境相關，都可到職業醫學科尋求協助，除專業醫師提供診斷與復工建議，更有職業傷病個案管理師協助連結社會復健資源，並銜接職災職能復健專責醫院。

奇美醫院副院長鄭天浚表示，目前院內職業醫學相關醫護團隊共有約50名人員，透過跨專業領域整合，建立5階段照護流程，讓職業傷病勞工在同一體系就可完成治療、評估與復工規劃，並銜接職業災害保險給付等相關權益及保障，強化南部職業傷病醫療服務量能。