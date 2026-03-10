快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

台南女長年搬蔬果椎間盤突出 醫院助認定職業病

中央社／ 台南10日電

台南一名46歲婦女因反覆下背疼痛合併下肢麻痛，診斷為腰椎椎間盤突出，醫師問診發現病患每天工作需長時間搬抬大量蔬果，經團隊實地訪視評估，成功協助病患申請職災保險給付。

奇美醫院今天舉辦「職業傷病診治專責醫院」揭牌典禮，勞動部職業安全衛生署副署長李文進致詞表示，奇美醫院通過勞動部認可，成為台南地區第2家、全台第19家職災職能復健、職業傷病診治雙認可專責醫院，在職業安全衛生法修正後，職災勞工服務案增加，盼醫院團隊持續提供優質協助。

奇美醫院職業醫學科主任郭婉吟表示，先前曾有一名46歲女性病患因反覆下背疼痛合併下肢麻痛就醫，診斷為腰椎椎間盤突出，經詳細問診後發現，病患工作需每日長時間搬抬大量蔬果，為釐清病患實際工作暴露風險，職業醫學科團隊實地前往病患工作場所訪視與評估。

郭婉吟表示，經團隊詳實記錄搬抬重量、姿勢負荷與每日工作頻率，並進行量化計算，完整蒐集與分析資料後，團隊出具職業病評估報告書，協助病患成功向勞保局申請職業災害保險給付，並順利通過職業病認定。

郭婉吟說，民眾若遭遇職場意外、上下班車禍，或懷疑疾病與工作環境相關，都可到職業醫學科尋求協助，除專業醫師提供診斷與復工建議，更有職業傷病個案管理師協助連結社會復健資源，並銜接職災職能復健專責醫院。

奇美醫院副院長鄭天浚表示，目前院內職業醫學相關醫護團隊共有約50名人員，透過跨專業領域整合，建立5階段照護流程，讓職業傷病勞工在同一體系就可完成治療、評估與復工規劃，並銜接職業災害保險給付等相關權益及保障，強化南部職業傷病醫療服務量能。

勞動部 衛生署 職業醫學

延伸閱讀

台中44歲婦車禍送急診…意外揪出直腸長腫瘤 醫這1招保住直腸

發炎性腸道疾病 生活只剩「床與廁所」

職能復健生心理訓練機構制度化 助職災勞工復工

相關新聞

頂大文組當捷運司機 同事1句話讓他愣住：社會觀感不佳？

一名捷運司機意外發現同事為頂尖大學文組畢業，對社會觀感質疑引發熱議。許多網友討論職業價值，認為學歷與工作不必對等，並強調每個人都有不同選擇的權利。

小店、咖啡廳、一人工作室也要納災保！違規最高罰10萬元

隨著國內產業型態趨於多元，許多充滿創意的文青小店、咖啡廳或微型工作室如雨後春筍般設立。為了讓這些在微型單位打拚的勞工獲得工作安全保障，《勞工職業災害保險及保護法》（下稱災保法）已全面擴大納保範圍。

萬寶華全球就業展望調查 台灣第2季+29% 連兩季微幅上升

ManpowerGroup全球就業展望調查（ManpowerGroup Employment Outlook Survey）今天發布2026年第二季就業展望，台灣有44%雇主預計增加人力，14%減少人力，增加與減少的人力相抵之後，就業展望淨值為+30%，排除季節因素後則為+29%。

最高月薪6.25萬+年薪16.4個月 北捷招募200職缺、報名時限公布

台北捷運公司與北捷遊憩公司舉辦聯合招募，將於3月10日14時開放報名至24日15時止。北捷表示，招募類科多元，合計超過200個名額，由公司全程培育成具備專業能力的人才，招募職缺最高月薪6.25萬元，包含獎金年薪最高達16.4個月。

國健署新版飲食指南調降乳品攝取量 全國乳協：國人缺鈣將進一步惡化

衛福部國民健康署近日預告新版「每日飲食指南」草案，六大類食物分量中，將乳品建議攝取量從每日1.5至2杯調降至1杯240毫升。中華民國乳業協會表示，鈣質攸關骨質密度，影響青少年的身高及體魄發展，老年人骨質疏鬆問題，在國人缺鈣已明顯不足的現狀下，這樣的修正與預防營養素缺乏為目標而訂定的該指南立意背道而馳。

國泰醫院連3年加薪 員工餐20元 還能參加 「大巨蛋棒球賽家庭日」

近年來，護理人力荒、關床潮、高壓工作環境等，導致醫療人員持續出走。為留住珍貴的人力以及培育人才，國泰醫院持續優化護理同仁的工作環境與福利制度，連續3年為全院同仁加薪，並提供便宜員工餐飲，各項福利多管齊下，完善從食衣住行育樂到子女教育的完整生活照顧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。