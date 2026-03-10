小店、咖啡廳、一人工作室也要納災保！違規最高罰10萬元

隨著國內產業型態趨於多元，許多充滿創意的文青小店、咖啡廳或微型工作室如雨後春筍般設立。為了讓這些在微型單位打拚的勞工獲得工作安全保障，《勞工職業災害保險及保護法》（下稱災保法）已全面擴大納保範圍。

發聘僱許可雇主之勞工，皆為勞工職業災害保險的強制納保對象。自災保法施行後，即使是僅僱用1名員工的「微型企業」或「個人工作室」，雇主也必須在勞工到職當日為其申報加保，以落實對第一線勞工的工作安全保障。

勞工不幸發生職業災害事故，可獲得保險給付保障，雇主亦可抵充勞基法上的職災補償責任，有效分散經營風險，達成勞資雙贏。如果雇主違反規定，除依災保法第96條規定，處2至10萬元罰鍰外，保險人於發給保險給付後也將令投保單位限期繳納。

勞動部提醒，微型單位的雇主千萬別因為員工人數少而疏忽了加保手續；現在加保管道多元且便利，雇主可多加利用勞動部勞工保險局線上申報系統辦理，簡單幾個步驟就能為員工點亮職場安全的明燈。