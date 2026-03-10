快訊

萬寶華全球就業展望調查 台灣第2季+29% 連兩季微幅上升

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國內金融業導入AI，徵才需求熱絡，不少業者前進校園就業博覽會搶才。圖為台大校園徵才博覽會。圖／聯合報系資料照片
ManpowerGroup全球就業展望調查（ManpowerGroup Employment Outlook Survey）今天發布2026年第二季就業展望，台灣有44%雇主預計增加人力，14%減少人力，增加與減少的人力相抵之後，就業展望淨值為+30%，排除季節因素後則為+29%。

ManpowerGroup萬寶華調查台灣648位雇主，以此了解企業於2026年4至6月間的聘僱狀況，結果顯示44%預計增加人力，14%減少人力，41%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+30%，排除季節因素後則為+29%。十大行業相較，以金融和保險業+47%最高，貿易與物流業+34%居次，專業、科學與技術服務業+33%第三。

萬寶華台灣總經理張淑君指出，在FinTech與AI應用下，金融與保險業持續保持強勁的人才展望，著重於AI科技與財富管理的領域，以AI工程師、財富管理人員、儲備幹部最為熱門。貿易與物流業於公路客運、國營相關事業的人才缺口下，積極招募駕駛、倉儲及專業技術人才。專業、科學與技術服務業延續上一季動能，受AI投資擴張與綠色轉型趨勢驅動，聚焦AI跨域技術與永續專業人才布局。整體就業市場在AI與企業轉型雙軌推進下，企業主搶才態勢明顯。

金融與保險業就業展望淨值為+47%，相較上季上升23個百分點。張淑君表示，隨著 FinTech 與 AI 技術驅動服務型態改變，各家金融機構重點布局AI技術研發、應用開發與AI治理等領域，積極延攬具科技與金融雙軌能力的人才，職缺涵蓋AI模型工程師、應用規劃師、AI技術架構師及生成式AI研發工程師等職缺，期待推動虛擬資產管理及內部營運優化。

貿易與物流業就業展望淨值為+34%，相較上季成長13個百分點。張淑君指出，國內運輸與物流體系長期面臨人力缺口，公路客運駕駛缺員逾千人，另如貨車駕駛、倉儲理貨及隨車助理等職務，也都是需才孔急；除了一般企業，國營體系也積極擴編中，不論是鐵路、港務運輸，均有百人至千人的職缺開出，且涵蓋運務、工程、資訊與管理等多元職類。

專業與技術服務業展望淨值為+33%，相較上季減少1個百分點。張淑君提到，專業、科學與技術服務相關領域的人才需求主要受各企業AI投資擴張、綠色轉型二大因素驅動。此業別雇主重點布局於AI開發、研發工程、營運管理及綠色轉型等領域，積極延攬具專業技術與跨域能力的人才，涵蓋AI技術工程師、工程研發人員、專案管理人才、環安衛專業人才及業務銷售等，以協助有轉型需求的企業推動創新應用與永續發展。

資訊業就業展望淨值為+19%居末，相較上季減少7個百分點。張淑君分析，本業別主要徵才需求來自電信相關企業主，電信業正迎來關鍵轉型點，除了服務持續雲端化，也大力導入AI應用，降低營運成本。舉凡AI工程師、數位行銷、智慧資通訊、大數據分析等關鍵職缺，都是急需增補的人才領域。

本次調查結果顯示，42個國家/區域的雇主，其中41個國家/區域預計增加聘僱需求，1個國家/區域減少聘僱需求。就區域比較而言，第二季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，11個國家/區域中，就業展望依序為印度68%第一，阿拉伯聯合大公國60%第二，越南以47%排名第三，中國與台灣以29%並列第六，而香港就業展望最為謹慎11%居於末位。

