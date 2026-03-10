快訊

頂大文組當捷運司機 同事1句話讓他愣住：社會觀感不佳？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己是捷運司機，與同事聊天時，發現對方竟是頂大文組畢業，讓他相當意外，坦言司機並非了不起的職業，以這個學歷，是否會有點可惜？示意圖／聯合報系資料照片
不少人求學時努力考上好大學，希望未來求職更順利。不過，一名網友分享，自己是捷運司機，與同事聊天時，發現對方竟是頂大文組畢業，讓他相當意外，坦言司機並非了不起的職業，以這個學歷，是否會有點可惜？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「捷運司機的社會觀感」為題，指出近期得知同事畢業於台清交政等頂尖大學的文組科系，好奇拿這樣的學歷來當捷運司機，不會很可惜嗎？但同事卻不這麼想，雖然薪水普通，但工作相對穩定。

這名網友也提到，同事的親戚認為他應該去考公職或國營事業，甚至直言「司機感覺不是了不起的職業，普通人就可以做了」，讓他相當驚訝，因為捷運司機需要經過招考、受訓與考試後，才能正式上線值勤，算是具備專業技能的工作，好奇捷運司機在社會上的觀感，算是不好的職業嗎？

貼文一出後，不少網友都表示「捷運司機記得高中就能考，他唸大學跟研究所的時間與精力，單就當好司機這件事來看是浪費掉了」、「你自己不是都在問他『以你這個學歷，來做這個不會很可惜嗎？』，可見你也沒多看得起你自己的職業」、「現實就是這樣，同樣頂大學歷的人，一個在當高考公務員一個在當司機，你會覺得孰高孰低？」、「當你在問他問題的時候，你的基準點不就跟他的親戚一樣，心照不宣還來問大家是表示？」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「有點過度解讀了。就像說一個食物沒有特別好吃，不代表難吃啊，就是正常的食物。司機也是正常的職業」、「有些人覺得學歷應該要跟工作門當戶對，有些人根本不在乎門當戶對，覺得自己喜歡才是重點」、「我覺得司機很屌欸，要負擔的人命很多」、「考上好學校、取得好的敲門磚，只是讓自己有更多選擇的機會，至於人生怎麼選就看每個人的選擇」。

對莘莘學子而言，亮眼的成績和姣好學歷可以提升在未來的競爭力，讓自己成為企業優先考慮的人才，本站曾報導，一名網友苦嘆，不希望公司持續聘用「高學歷新人」，他以身邊現況舉例，表示公司偏好錄取頂大畢業生，雖然這群新人學習速度快，但離職率也相當高，比較起來他更傾向選擇學歷普通、卻能穩定任職的員工。

對此，不少網友指出公司背後「真正的問題」，回應「你應該跟你主管說，頂大生流動率太高，我們的薪水不足以吸引他們留下來，建議結構性調薪，讓公司正向循環」、「公司留不住人才有什麼辦法…要檢討的應該是公司吧？」、「拿香蕉就只能請猴子啊，想要人才留下來就不要只給香蕉」、「如果公司沒有發展性，或者薪水沒有成長，不論頂大還是一般學校都會想要跳」。

