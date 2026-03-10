最高月薪6.25萬+年薪16.4個月 北捷招募200職缺、報名時限公布

科技業長年被視為許多人心中的「夢幻職場」，其中台積電更因薪資與產業地位備受關注，不少求職者都擠破頭想進入，不過高薪與生活品質之間如何取捨，也成為不少人面臨的難題。近日就有一名網友在Dcard發文，坦言自己已34歲、工作穩定，卻因朋友建議轉戰台積電技術員而陷入猶豫，想詢問過來人的看法。

2026-03-08 19:59