快訊

最高月薪6.25萬+年薪16.4個月 北捷招募200職缺、報名時限公布

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北捷表示，招募職缺最高月薪6.25萬元，包含獎金年薪最高達16.4個月。圖／台北捷運公司提供
北捷運公司與北捷遊憩公司舉辦聯合招募，將於3月10日14時開放報名至24日15時止。北捷表示，招募類科多元，合計超過200個名額，由公司全程培育成具備專業能力的人才，招募職缺最高月薪6.25萬元，包含獎金年薪最高達16.4個月。

北捷表示，招募職缺最高月薪6.25萬元，包含獎金年薪最高達16.4個月，員工更享有豐富親子活動與20個社團、每年舉辦未婚聯誼與集團婚禮、員工專屬「北捷教保中心」托育服務。

北捷公司部分，行車類組正取146名，備取372名。包含控制員（跨域培訓類）、工程員（電子維修類、電機維修類、機械維修類、跨域培訓類）、副站長（跨域培訓類）、行車專員（一般類、原住民類）、技術專員（常年大夜班維修類、電子維修類、電機維修類、機械維修類、跨域培訓類）。

一般類組則是正取36名，備取100名。包含工程員（土木維修類、跨域培訓類）、專員（政風類、法務類、行銷企劃類、跨域培訓類）、站務專員（運務類）、技術專員（電（扶）梯維修類、跨域培訓類）。

身心障礙組則是正取6名，備取18名。包含工程員（資訊維修類、土木維修類）、站務專員（運務類）、技術專員（跨域培訓類）。

另外，北捷遊憩公司招募部分，一般類組為正取37名，備取101名。包含企劃專員（法務類、會計類、營運管理類、行銷企劃類、企劃管理類、招商行銷類）、技術專員（機械維修高空類、跨域培訓類、遊具維修類）。

北捷表示，招募資格條件依應試類科有所不同，學歷要求視應試類科而定；除全年12個月薪資，另包括年終獎金、依個人年度表現發給考核獎金、依據當年度盈餘狀況核算績效獎金。

招募人才訊息，透過臺北捷運與北捷遊憩公司官方網站、臉書粉絲專頁、「台北捷運Go」App及各車站載體公告；報名一律於公司官網「徵才系統」線上報名，並無其他連結網址，提醒民眾勿點選不明連結，慎防詐騙訊息。

北捷表示，招募類科多元，合計超過200個名額。圖／台北捷運公司提供
台北捷運公司與北捷遊憩公司舉辦聯合招募，將於3月10日14時開放報名至24日15時止。北捷表示，招募類科多元，合計超過200個名額，由公司全程培育成具備專業能力的人才，招募職缺最高月薪6.25萬元，包含獎金年薪最高達16.4個月。

國健署新版飲食指南調降乳品攝取量 全國乳協：國人缺鈣將進一步惡化

衛福部國民健康署近日預告新版「每日飲食指南」草案，六大類食物分量中，將乳品建議攝取量從每日1.5至2杯調降至1杯240毫升。中華民國乳業協會表示，鈣質攸關骨質密度，影響青少年的身高及體魄發展，老年人骨質疏鬆問題，在國人缺鈣已明顯不足的現狀下，這樣的修正與預防營養素缺乏為目標而訂定的該指南立意背道而馳。

國泰醫院連3年加薪 員工餐20元 還能參加 「大巨蛋棒球賽家庭日」

近年來，護理人力荒、關床潮、高壓工作環境等，導致醫療人員持續出走。為留住珍貴的人力以及培育人才，國泰醫院持續優化護理同仁的工作環境與福利制度，連續3年為全院同仁加薪，並提供便宜員工餐飲，各項福利多管齊下，完善從食衣住行育樂到子女教育的完整生活照顧。

就業博覽會收穫比爬文少？女大生吐槽只講場面話 內行人揭背後功能

一名女網友近日在Dcard以「舉辦就業博覽會真的有意義嗎」為題發文表示，自己日前參加校園就業博覽會，希望能進一步了解科技業職缺細節，但實際與企業攤位交流後卻感到收穫有限。指出許多公司在現場多半只提供官方資訊，對於工時、新人留任率、薪資結構、獎金制度或升遷發展等問題，往往以「涉及機密」或模糊回答帶過，讓她質疑活動實際意義。

想轉戰台積電拚高薪！34歲工程師陷兩難 過來人狂勸退：人生又不是只有錢

科技業長年被視為許多人心中的「夢幻職場」，其中台積電更因薪資與產業地位備受關注，不少求職者都擠破頭想進入，不過高薪與生活品質之間如何取捨，也成為不少人面臨的難題。近日就有一名網友在Dcard發文，坦言自己已34歲、工作穩定，卻因朋友建議轉戰台積電技術員而陷入猶豫，想詢問過來人的看法。

找到幸福職涯 北市23家企業開出681職缺

薪生活，機會就在眼前！臺北市就業服務處將於3月10日至13日於各就業服務站盛大舉辦現場徵才活動，攜手23家知名企業，橫跨旅宿餐飲、批發零售、交通運輸及醫療長照等熱門產業，一口氣釋出681個優質職缺，助攻求職者搶占職涯先機。

