最高月薪6.25萬+年薪16.4個月 北捷招募200職缺、報名時限公布
台北捷運公司與北捷遊憩公司舉辦聯合招募，將於3月10日14時開放報名至24日15時止。北捷表示，招募類科多元，合計超過200個名額，由公司全程培育成具備專業能力的人才，招募職缺最高月薪6.25萬元，包含獎金年薪最高達16.4個月。
北捷表示，招募職缺最高月薪6.25萬元，包含獎金年薪最高達16.4個月，員工更享有豐富親子活動與20個社團、每年舉辦未婚聯誼與集團婚禮、員工專屬「北捷教保中心」托育服務。
北捷公司部分，行車類組正取146名，備取372名。包含控制員（跨域培訓類）、工程員（電子維修類、電機維修類、機械維修類、跨域培訓類）、副站長（跨域培訓類）、行車專員（一般類、原住民類）、技術專員（常年大夜班維修類、電子維修類、電機維修類、機械維修類、跨域培訓類）。
一般類組則是正取36名，備取100名。包含工程員（土木維修類、跨域培訓類）、專員（政風類、法務類、行銷企劃類、跨域培訓類）、站務專員（運務類）、技術專員（電（扶）梯維修類、跨域培訓類）。
身心障礙組則是正取6名，備取18名。包含工程員（資訊維修類、土木維修類）、站務專員（運務類）、技術專員（跨域培訓類）。
另外，北捷遊憩公司招募部分，一般類組為正取37名，備取101名。包含企劃專員（法務類、會計類、營運管理類、行銷企劃類、企劃管理類、招商行銷類）、技術專員（機械維修高空類、跨域培訓類、遊具維修類）。
北捷表示，招募資格條件依應試類科有所不同，學歷要求視應試類科而定；除全年12個月薪資，另包括年終獎金、依個人年度表現發給考核獎金、依據當年度盈餘狀況核算績效獎金。
招募人才訊息，透過臺北捷運與北捷遊憩公司官方網站、臉書粉絲專頁、「台北捷運Go」App及各車站載體公告；報名一律於公司官網「徵才系統」線上報名，並無其他連結網址，提醒民眾勿點選不明連結，慎防詐騙訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。