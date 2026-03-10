本周今天最濕冷 粉專：雨區擴大

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天是本周最為濕冷（濕涼）的一天。

除了受大陸冷氣團南下影響外，華南雲系也跟著東移，帶來豐沛水氣，台灣北部、東北部、東半部地區及中南部山區易有局部短暫雨，南部地區雲量也較為增多。要到下半天，環境水氣才會逐漸減少，屆時剩下東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其它地區將再轉為多雲的天氣。

氣溫方面，「林老師氣象站」表示，中部以北及東北部最低溫會在12至14度之間，南部及花東地區最低溫15至17度，澎湖地區16至18度，金門及馬祖地區最低溫則分別為11至15及9至11度之間。

根據今晨最新數值模擬結果顯示，這波冷氣團還有機會增強達到強烈大陸冷氣團等級，務必做好保暖禦寒的工作。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。