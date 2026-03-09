快訊

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

杉林溪遊園接駁車翻落邊坡！陳男OHCA、吳姓5人與賴女受傷名單曝光

贏球是義務，輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

聽新聞
0:00 / 0:00

國健署新版飲食指南調降乳品攝取量 全國乳協：國人缺鈣將進一步惡化

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
全國乳協表示，本次預告修正版的每日飲食指南中，唯獨降低我國人乳製品的推薦量，其他5類都大幅度提升其最高建議量，這樣的組合只會讓國人的乳製品攝取占比與總鈣攝取量大幅壓低，更惡化鈣攝取量不足。圖／聯合報系資料照
全國乳協表示，本次預告修正版的每日飲食指南中，唯獨降低我國人乳製品的推薦量，其他5類都大幅度提升其最高建議量，這樣的組合只會讓國人的乳製品攝取占比與總鈣攝取量大幅壓低，更惡化鈣攝取量不足。圖／聯合報系資料照

衛福部國民健康署近日預告新版「每日飲食指南」草案，六大類食物分量中，將乳品建議攝取量從每日1.5至2杯調降至1杯240毫升。中華民國乳業協會表示，鈣質攸關骨質密度，影響青少年的身高及體魄發展，老年人骨質疏鬆問題，在國人缺鈣已明顯不足的現狀下，這樣的修正與預防營養素缺乏為目標而訂定的該指南立意背道而馳。

依據衛生福利部國民健康署115年3月2日更新的「每日飲食指南手冊」草案，全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類六大類食物中，唯一被調降攝取量的只有乳品，從每日1.5～2杯調降至1杯240毫升。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，衛福部的 「每日飲食指南手冊」乳品類首行大標就寫出國人多鈣質攝取不足，應注意乳品攝取， 內文提及乳品類食物為鈣質主要來源，每日攝取1至2杯乳品是最容易滿足鈣質需求的方法，並提到乳品類確實為國人重要的鈣質來源，然而7歲以上國人每天乳製品卻喝不到1杯，各年齡層的鈣攝取量大多低於超過60%。

徐濟泰指出，鈣質攸關骨質密度，影響青少年體魄發展與老年人的骨質疏鬆問題，在國人缺鈣已明顯不足的現狀下，又下修乳品建議量，國民總鈣質攝取量恐進一步惡化，建議政府審慎思考將乳品的建議攝取量提高至2到3杯，而不是減量。

根據全國乳協針對每日飲食指南（草案）的修正意見也特別指出，根據2017年至2020年國民營養健康調查結果，成人的鈣攝取量最主要前3種來源是乳製品（16.6％至29.3%）、黃豆與其製品（6.8％至16.9%）、深綠色蔬菜類（11.7％至19.9%），若降低乳製品攝取量，將須強制提高豆製品與深綠色蔬菜類的攝取量，然而豆類是與魚蛋肉是同一食物群，刻意提高豆類就一定排擠魚蛋肉每日攝取量，可能造成胺基酸不平衡。

國健署 鈣質 骨質疏鬆

延伸閱讀

每7人就有1人骨鬆 女性增3.37倍死亡風險 醫籲三招保骨齡

新版飲食指南翻轉觀念 喝更多水、少喝奶

健康主題館／美國新版飲食指南 易生誤解

運動員，竟然不吃肉？ 植物性飲食修復發炎 更能提高運動表現

相關新聞

就業博覽會收穫比爬文少？女大生吐槽只講場面話 內行人揭背後功能

一名女網友近日在Dcard以「舉辦就業博覽會真的有意義嗎」為題發文表示，自己日前參加校園就業博覽會，希望能進一步了解科技業職缺細節，但實際與企業攤位交流後卻感到收穫有限。指出許多公司在現場多半只提供官方資訊，對於工時、新人留任率、薪資結構、獎金制度或升遷發展等問題，往往以「涉及機密」或模糊回答帶過，讓她質疑活動實際意義。

國健署新版飲食指南調降乳品攝取量 全國乳協：國人缺鈣將進一步惡化

衛福部國民健康署近日預告新版「每日飲食指南」草案，六大類食物分量中，將乳品建議攝取量從每日1.5至2杯調降至1杯240毫升。中華民國乳業協會表示，鈣質攸關骨質密度，影響青少年的身高及體魄發展，老年人骨質疏鬆問題，在國人缺鈣已明顯不足的現狀下，這樣的修正與預防營養素缺乏為目標而訂定的該指南立意背道而馳。

國泰醫院連3年加薪 員工餐20元 還能參加 「大巨蛋棒球賽家庭日」

近年來，護理人力荒、關床潮、高壓工作環境等，導致醫療人員持續出走。為留住珍貴的人力以及培育人才，國泰醫院持續優化護理同仁的工作環境與福利制度，連續3年為全院同仁加薪，並提供便宜員工餐飲，各項福利多管齊下，完善從食衣住行育樂到子女教育的完整生活照顧。

想轉戰台積電拚高薪！34歲工程師陷兩難 過來人狂勸退：人生又不是只有錢

科技業長年被視為許多人心中的「夢幻職場」，其中台積電更因薪資與產業地位備受關注，不少求職者都擠破頭想進入，不過高薪與生活品質之間如何取捨，也成為不少人面臨的難題。近日就有一名網友在Dcard發文，坦言自己已34歲、工作穩定，卻因朋友建議轉戰台積電技術員而陷入猶豫，想詢問過來人的看法。

找到幸福職涯 北市23家企業開出681職缺

薪生活，機會就在眼前！臺北市就業服務處將於3月10日至13日於各就業服務站盛大舉辦現場徵才活動，攜手23家知名企業，橫跨旅宿餐飲、批發零售、交通運輸及醫療長照等熱門產業，一口氣釋出681個優質職缺，助攻求職者搶占職涯先機。

中市青年一站式創業服務 近年女性服務比例超過半數

台中市近年推動青年一站式創業服務，女性使用服務比例已超過半數，台中市勞工局持續推動女性創業支持措施，透過創業諮詢、顧問輔導、培力課程及貸款利息補貼等多元服務，協助女性突破資金、家庭與市場挑戰，讓更多女性安心創業、穩健經營。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。