國健署新版飲食指南調降乳品攝取量 全國乳協：國人缺鈣將進一步惡化

衛福部國民健康署近日預告新版「每日飲食指南」草案，六大類食物分量中，將乳品建議攝取量從每日1.5至2杯調降至1杯240毫升。中華民國乳業協會表示，鈣質攸關骨質密度，影響青少年的身高及體魄發展，老年人骨質疏鬆問題，在國人缺鈣已明顯不足的現狀下，這樣的修正與預防營養素缺乏為目標而訂定的該指南立意背道而馳。

依據衛生福利部國民健康署115年3月2日更新的「每日飲食指南手冊」草案，全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類六大類食物中，唯一被調降攝取量的只有乳品，從每日1.5～2杯調降至1杯240毫升。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，衛福部的 「每日飲食指南手冊」乳品類首行大標就寫出國人多鈣質攝取不足，應注意乳品攝取， 內文提及乳品類食物為鈣質主要來源，每日攝取1至2杯乳品是最容易滿足鈣質需求的方法，並提到乳品類確實為國人重要的鈣質來源，然而7歲以上國人每天乳製品卻喝不到1杯，各年齡層的鈣攝取量大多低於超過60%。

徐濟泰指出，鈣質攸關骨質密度，影響青少年體魄發展與老年人的骨質疏鬆問題，在國人缺鈣已明顯不足的現狀下，又下修乳品建議量，國民總鈣質攝取量恐進一步惡化，建議政府審慎思考將乳品的建議攝取量提高至2到3杯，而不是減量。

根據全國乳協針對每日飲食指南（草案）的修正意見也特別指出，根據2017年至2020年國民營養健康調查結果，成人的鈣攝取量最主要前3種來源是乳製品（16.6％至29.3%）、黃豆與其製品（6.8％至16.9%）、深綠色蔬菜類（11.7％至19.9%），若降低乳製品攝取量，將須強制提高豆製品與深綠色蔬菜類的攝取量，然而豆類是與魚蛋肉是同一食物群，刻意提高豆類就一定排擠魚蛋肉每日攝取量，可能造成胺基酸不平衡。