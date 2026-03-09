國泰醫院連3年加薪 員工餐20元 還能參加 「大巨蛋棒球賽家庭日」

近年來，護理人力荒、關床潮、高壓工作環境等，導致醫療人員持續出走。為留住珍貴的人力以及培育人才，國泰醫院持續優化護理同仁的工作環境與福利制度，連續3年為全院同仁加薪，並提供便宜員工餐飲，各項福利多管齊下，完善從食衣住行育樂到子女教育的完整生活照顧。

國泰醫院護理部主任魏芳君指出，醫院持續推動多項護理友善措施，包括完善的教育訓練制度、明確的升遷管道、節慶與績效獎勵，以及多元員工關懷活動。近兩年更導入護理紀錄AI與精實交班流程，不僅有效減輕同仁工作負擔，亦榮獲多項外部獎項肯定。

世界棒球經典賽（WBC）預賽正打得火熱，全台民眾跟著熱血沸騰，魏芳君表示，國泰醫院曾多次舉辦「大巨蛋棒球賽家庭日」，增強同仁凝聚力與身心放鬆。醫院亦規畫多元休閒福利，包括每季電影院包場、棒球賽事及賽後演唱會、員工紓壓按摩、歡樂家庭日等，兼顧工作與生活的平衡。

護理師因輪班與高壓工作，三餐常不規律，國泰醫院的員工便當每餐僅需自付20元，蔬食便當僅只要10元，還有每月1天員工便當快樂日，餐點升級不加價。同時設置免費點心吧，提供輪班單位同仁，上班隨時補充美食能量，讓工作期間也能感受到貼心照顧。

薪資方面，國泰醫院已連續3年為全院同仁加薪，對於臨床工作繁重的病房單位，近年陸續增設績效獎金、病房護理津貼及輪班獎勵等措施，與110年相比，整體薪資成長達40%。同時提高新進及久任同仁的簽約獎金，讓每一位同仁加薪有感。

在居住與生活照顧方面，由醫院斥資，重新裝潢護理宿舍，提供安全、舒適且交通便利的住宿空間。魏芳君指出，宿舍同步擴增公共與個人使用空間，如陽台、交誼廳及充足收納設計，每間房間皆配備有冷暖空調，讓護理師在工作之餘，擁有如家般溫暖、安心且無負擔的休憩空間。