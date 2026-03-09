就業博覽會收穫比爬文少？女大生吐槽只講場面話 內行人揭背後功能

一名女網友近日在Dcard以「舉辦就業博覽會真的有意義嗎」為題發文表示，自己日前參加校園就業博覽會，希望能進一步了解科技業職缺細節，但實際與企業攤位交流後卻感到收穫有限。指出許多公司在現場多半只提供官方資訊，對於工時、新人留任率、薪資結構、獎金制度或升遷發展等問題，往往以「涉及機密」或模糊回答帶過，讓她質疑活動實際意義。

原PO表示，不少攤位僅強調公司優勢或未來發展，例如「是否加班要看市場環境」、「具體工作內容要錄取後才確定」、「薪資結構因人而異」等說法，讓她覺得答案相當籠統。她坦言，本來期待能從現場交流中獲得更多內部資訊，但最後發現許多內容其實在公司網站就能查到，甚至在網路論壇爬文得到的資訊還更多。

貼文曝光後引發網友討論，有人認為就業博覽會本來就偏向宣傳性質，「就是一個大官宣的場合」、「填個資換禮物而已」，也有人指出企業參展主要是蒐集人才資料，回公司後再由主管篩選適合人選邀請面試，因此現場未必會談到太細節的內容。

不過也有過來人認為，就業博覽會仍有一定價值。有網友指出，活動本身其實已是「第一印象面試」，若主動與主管深入聊天，仍有機會了解產業趨勢或職缺方向；也有人分享自己曾因現場留下履歷而獲得面試機會，認為對求職仍有一定幫助。

104人力銀行指出，今年共有上百家科技與金融業上市櫃公司參與台灣大學校園徵才活動，包括台積電、聯發科、美光及國泰金控等。數據顯示，今年2月全台共有105萬個正職工作機會，其中約78萬個不限工作經歷，歡迎新鮮人投遞履歷，占整體職缺約75%。

薪資方面，104人力銀行統計近3年新鮮人第一份工作月薪中位數約3.6萬元，其中資訊軟體、金融與營建相關職類可突破3.8萬元，薪資競爭力較高。104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，在缺工與AI熱潮帶動下，不少企業為搶人才，工程師職缺甚至開出7至8萬元月薪。