想轉戰台積電拚高薪！34歲工程師陷兩難 過來人狂勸退：人生又不是只有錢

科技業長年被視為許多人心中的「夢幻職場」，其中台積電更因薪資與產業地位備受關注，不少求職者都擠破頭想進入，不過高薪與生活品質之間如何取捨，也成為不少人面臨的難題。近日就有一名網友在Dcard發文，坦言自己已34歲、工作穩定，卻因朋友建議轉戰台積電技術員而陷入猶豫，想詢問過來人的看法。

原PO表示自己目前在南部擔任售服工程師，工作已7年，平日「周休二日、朝九晚五」，下班還能運動，與老闆和同事相處融洽，生活節奏相當穩定。不過公司規模不大，年薪約70萬元，雖然努力存錢多年，資產累積到500萬元，但想到未來可能結婚、生小孩，仍會擔心收入成長有限。他提到朋友在台積電擔任技術員，年薪普遍破百萬，甚至可達120萬元，還表示有內推機會，因此讓他開始思考是否要在34歲時轉換跑道。

貼文曝光後，留言竟一面倒偏向「勸退」。不少網友認為原PO目前的工作條件其實相當難得，有人直言「老闆同事好相處，這很難用錢買到」，也有人表示若是自己「年薪70萬、已有500萬存款，還能準時下班」，未必會為了更高薪水而冒險跳槽。也有人提醒，科技業技術員的工作強度普遍較高，生活節奏可能大不相同，因此勸原PO「真的要想清楚再決定」。不過仍有少數人持不同看法，建議他不妨先投履歷、面試看看，「先拿到Offer再來煩惱」，認為多一個選擇也無妨。

更多留言則把焦點放在「生活品質與高薪」的取捨上。有網友指出，從相對輕鬆的工作轉到高壓環境往往「由爽入操難」，若只是為了短期薪資提升，可能很難適應。也有人認為原PO已經累積一定存款與穩定生活，不一定要為了薪水改變現狀，更有人直言：「人生又不是只有錢」。不少人提出建議，認為不能只看年薪數字來決定。

根據本站報導，一名工程師曾分享自己年終獎金入帳時，興奮感只維持了短短幾分鐘，隨後卻湧現強烈空虛感，因為長時間工作幾乎佔滿生活。他形容科技業像一座「圍城」，外面的人拚命想進來，但身在其中的人卻常感到生活被工作吞噬。因此對許多人而言，究竟是追求更高收入，還是守住穩定與生活品質，始終是一道難解的職涯選擇題。