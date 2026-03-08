快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

聽新聞
0:00 / 0:00

台東枇杷進入採收期上市 去年颱風來襲打亂產期

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東初鹿地區產出的枇杷又大又漂亮，台東縣農會理事長楊招信進入果園採收枇杷。圖／讀者提供
台東初鹿地區產出的枇杷又大又漂亮，台東縣農會理事長楊招信進入果園採收枇杷。圖／讀者提供

台東是全台僅次於台中市的枇杷產區，也是全台最早上市的產地，初鹿地區栽種的枇杷近日進入採收期，甫上市每公斤市場拍賣價300元以上。果農說，因去年颱風導致減產三成左右，也讓產期延後約20天，產地價格持平，未因減產漲價，此時是品嘗新鮮枇杷的最佳時機。

台東枇杷主要集中在鹿野鄉，近日進入枇杷採收季，許多農民在農地忙著採收成熟枇杷。採收後，有農民就近在果園旁擺攤販售，也有人運往台北果菜市場拍賣，上品果實每公斤一度逼近400元，隨產量波動起伏。

台東縣農會理事長、縣議員楊招信指出，去年枇杷開花時恰巧遭遇兩個颱風來襲，樹枝折斷影響果樹成長，導致花苞延遲20多天才開，數量約減少三成。

「枇杷產季整個往後延長，約可出產至下月中旬」楊招信說，3月中旬開始進入枇杷盛產期，往年約在清明節之後結束，今年因開花晚、採收也晚。

農民說，初鹿地區的土壤及氣候適合栽種枇杷，加上適當施肥與細心管理，品質特別好，只要是台東生產枇杷，每台斤價格可多賣30元至50元，另因產量有限，多數農民靠宅配銷售枇杷，農會沒有辦理共同運銷。

台東初鹿地區產出的枇杷又大又漂亮，農民推薦目前已經進入最佳品嘗期。圖／讀者提供
台東初鹿地區產出的枇杷又大又漂亮，農民推薦目前已經進入最佳品嘗期。圖／讀者提供

颱風 農會 台中市

延伸閱讀

台東農改場籲釋迦先施肥再割草 發揮固態肥最大效益

影／空拍看台灣 春季限定秘境！獅子鄉「西瓜河」蜿蜒山谷

防鳥不傷鳥 葡萄農：防護網得夠密

中央地方齊心 台東山漾冷鏈加工場助農穩價增值

相關新聞

找到幸福職涯 北市23家企業開出681職缺

薪生活，機會就在眼前！臺北市就業服務處將於3月10日至13日於各就業服務站盛大舉辦現場徵才活動，攜手23家知名企業，橫跨旅宿餐飲、批發零售、交通運輸及醫療長照等熱門產業，一口氣釋出681個優質職缺，助攻求職者搶占職涯先機。

中市青年一站式創業服務 近年女性服務比例超過半數

台中市近年推動青年一站式創業服務，女性使用服務比例已超過半數，台中市勞工局持續推動女性創業支持措施，透過創業諮詢、顧問輔導、培力課程及貸款利息補貼等多元服務，協助女性突破資金、家庭與市場挑戰，讓更多女性安心創業、穩健經營。

國泰招募科技人 800職缺新高

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年一月宣布大舉招募七千六百名內外勤職缺，七日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，儲備幹部祭出七十七名職缺，首年即挑戰百萬年薪，數位科技人才需求逾八百名，已連續四年正成長。

中信金儲備幹部 首年年薪至少18個月

國內金融業最早成立ＭＡ（儲備幹部）培訓制度、人數規模最大的中信金控，昨日由中信金人資長卓長興率隊前進二○二六台大校園徵才博覽會，釋出超過七一五○個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，按照去年水準，ＭＡ首年年薪至少十八個月。

航空業搶人才 長榮、華航各招逾160名機師

隨著全球航空市場持續復甦與航網拓展，國籍航空公司加速布局飛行人才。長榮航空與中華航空今（7）日均參與國立台灣大學校園徵才博覽會，透過招募說明與現役機師經驗分享，吸引許多學生了解機師職涯發展。兩家公司今年皆規劃招募超過160名機師，希望為未來機隊擴張與航班運能提升儲備飛行人力。

月薪上看10萬搶才 彰化就業博覽會60家廠商提供上千工作機會

過年後，很多民眾想轉換工作跑道，企業也求才若渴，彰化縣政府今年首場就業博覽會今天在鹿港鎮鹿江國際中小學舉行，共有60家廠商提供1100多個工作機會，其中，薪資最高的是櫥櫃「系統規劃設計師」職缺，月薪高達10萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。