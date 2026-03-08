找到幸福職涯 北市23家企業開出681職缺

薪生活，機會就在眼前！臺北市就業服務處將於3月10日至13日於各就業服務站盛大舉辦現場徵才活動，攜手23家知名企業，橫跨旅宿餐飲、批發零售、交通運輸及醫療長照等熱門產業，一口氣釋出681個優質職缺，助攻求職者搶占職涯先機。

知名通路品牌全面出動，包括全聯、大全聯、屈臣氏、棉花田、良品嚴選(洪瑞珍三明治)及統一多拿滋，提供門市人員、儲備幹部等正兼職多元選擇。福利更是誠意滿滿，「全聯」提供孕期營養金，另有年終、激勵及推薦獎金，獎金制度完善。「棉花田」有機棉制服、伙食津貼、不定期新品試吃試用，健康又貼心。「屈臣氏」生日、中秋、端午禮券，員購優惠、免費制服，還有國內旅遊補助及國外旅遊獎勵。「統一多拿滋」享團保與美味甜甜圈、飲品員工福利。「新加坡商傲勝全球(OSIM)」招募銷售與外勤維修技術人員，獎金另計，員工可享國內外旅遊及舒壓按摩福利，工作之餘也能放鬆身心。

想進軍飯店餐飲業的朋友看過來！台北文華東方酒店、寒舍餐旅管理顧問、瓦城泰統、三商餐飲、漢記(朱記餡餅粥)等品牌同步釋出多元職缺，從房務員、餐廳服務員、餐務員到餐廳主任、領班、安全員、洗盤員等應有盡有。「台北文華東方酒店」免費制服與洗衣服務、五星級員工餐吃到飽、生日假、每月醫師駐診、集團優惠住宿。「寒舍餐旅管理顧問」出勤免費膳食、制服清洗、一年兩次集團免費住宿用餐一泊二食體驗、介紹獎金。「瓦城泰統」排班日免費供2餐、員工推薦獎金、在學同仁獎學金。在優質環境中工作，還能享受五星級待遇，讓工作成為生活的一部分。

運輸產業同樣火力全開！國立通運開出亮眼薪資，大巴駕駛高薪上看70K，小客車駕駛與業務人員也有50K的競爭力待遇，邀請志同道合的夥伴加入穩健成長的專業團隊。此外，微笑單車(YouBike)、錢櫃、北大消防安全設備等企業也同步參與，產業選擇多元。

因應高齡化社會需求，本次亦邀請多家醫療長照機構參與，包括臺北市立聯合醫院忠孝院區、傳家寶、芯昀、愛馨、采鋐、星樂活等，釋出照服員、庶務人員、技術士等職缺。歡迎具居服員資格、富有愛心與耐心的求職朋友加入照護行列，在穩定發展的產業中找到屬於自己的使命與價值。

參與23家企業，包括台北文華東方酒店、寒舍餐旅管理顧問、三商餐飲、漢記(朱記餡餅粥)、瓦城泰統、全聯、大全聯、潤泰中崙店(大全聯)、屈臣氏、新加坡商傲勝全球(OSIM)、棉花田、統一多拿滋、良品嚴選(洪瑞珍三明治)、國立通運、錢櫃、微笑單車(YouBike)、北大消防安全設備，及6家醫療長照機構，北市聯合醫院(忠孝院區)、傳家寶、芯昀、愛馨、采鋐、星樂活。