快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

找到幸福職涯 北市23家企業開出681職缺

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

薪生活，機會就在眼前！臺北市就業服務處將於3月10日至13日於各就業服務站盛大舉辦現場徵才活動，攜手23家知名企業，橫跨旅宿餐飲、批發零售、交通運輸及醫療長照等熱門產業，一口氣釋出681個優質職缺，助攻求職者搶占職涯先機。

知名通路品牌全面出動，包括全聯大全聯、屈臣氏、棉花田、良品嚴選(洪瑞珍三明治)及統一多拿滋，提供門市人員、儲備幹部等正兼職多元選擇。福利更是誠意滿滿，「全聯」提供孕期營養金，另有年終、激勵及推薦獎金，獎金制度完善。「棉花田」有機棉制服、伙食津貼、不定期新品試吃試用，健康又貼心。「屈臣氏」生日、中秋、端午禮券，員購優惠、免費制服，還有國內旅遊補助及國外旅遊獎勵。「統一多拿滋」享團保與美味甜甜圈、飲品員工福利。「新加坡商傲勝全球(OSIM)」招募銷售與外勤維修技術人員，獎金另計，員工可享國內外旅遊及舒壓按摩福利，工作之餘也能放鬆身心。

想進軍飯店餐飲業的朋友看過來！台北文華東方酒店、寒舍餐旅管理顧問、瓦城泰統、三商餐飲、漢記(朱記餡餅粥)等品牌同步釋出多元職缺，從房務員、餐廳服務員、餐務員到餐廳主任、領班、安全員、洗盤員等應有盡有。「台北文華東方酒店」免費制服與洗衣服務、五星級員工餐吃到飽、生日假、每月醫師駐診、集團優惠住宿。「寒舍餐旅管理顧問」出勤免費膳食、制服清洗、一年兩次集團免費住宿用餐一泊二食體驗、介紹獎金。「瓦城泰統」排班日免費供2餐、員工推薦獎金、在學同仁獎學金。在優質環境中工作，還能享受五星級待遇，讓工作成為生活的一部分。

運輸產業同樣火力全開！國立通運開出亮眼薪資，大巴駕駛高薪上看70K，小客車駕駛與業務人員也有50K的競爭力待遇，邀請志同道合的夥伴加入穩健成長的專業團隊。此外，微笑單車(YouBike)、錢櫃、北大消防安全設備等企業也同步參與，產業選擇多元。

因應高齡化社會需求，本次亦邀請多家醫療長照機構參與，包括臺北市立聯合醫院忠孝院區、傳家寶、芯昀、愛馨、采鋐、星樂活等，釋出照服員、庶務人員、技術士等職缺。歡迎具居服員資格、富有愛心與耐心的求職朋友加入照護行列，在穩定發展的產業中找到屬於自己的使命與價值。

參與23家企業，包括台北文華東方酒店、寒舍餐旅管理顧問、三商餐飲、漢記(朱記餡餅粥)、瓦城泰統、全聯、大全聯、潤泰中崙店(大全聯)、屈臣氏、新加坡商傲勝全球(OSIM)、棉花田、統一多拿滋、良品嚴選(洪瑞珍三明治)、國立通運、錢櫃、微笑單車(YouBike)、北大消防安全設備，及6家醫療長照機構，北市聯合醫院(忠孝院區)、傳家寶、芯昀、愛馨、采鋐、星樂活。

全聯 大全聯

延伸閱讀

臺大校園徵才博覽會今登場 450個攤位釋出逾4萬職缺

新鮮人看過來 2026全台校園徵才就業博覽會重點一次看

科技、機電業前進台大徵才博覽會　釋多元職缺

相關新聞

找到幸福職涯 北市23家企業開出681職缺

薪生活，機會就在眼前！臺北市就業服務處將於3月10日至13日於各就業服務站盛大舉辦現場徵才活動，攜手23家知名企業，橫跨旅宿餐飲、批發零售、交通運輸及醫療長照等熱門產業，一口氣釋出681個優質職缺，助攻求職者搶占職涯先機。

中市青年一站式創業服務 近年女性服務比例超過半數

台中市近年推動青年一站式創業服務，女性使用服務比例已超過半數，台中市勞工局持續推動女性創業支持措施，透過創業諮詢、顧問輔導、培力課程及貸款利息補貼等多元服務，協助女性突破資金、家庭與市場挑戰，讓更多女性安心創業、穩健經營。

國泰招募科技人 800職缺新高

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年一月宣布大舉招募七千六百名內外勤職缺，七日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，儲備幹部祭出七十七名職缺，首年即挑戰百萬年薪，數位科技人才需求逾八百名，已連續四年正成長。

中信金儲備幹部 首年年薪至少18個月

國內金融業最早成立ＭＡ（儲備幹部）培訓制度、人數規模最大的中信金控，昨日由中信金人資長卓長興率隊前進二○二六台大校園徵才博覽會，釋出超過七一五○個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，按照去年水準，ＭＡ首年年薪至少十八個月。

航空業搶人才 長榮、華航各招逾160名機師

隨著全球航空市場持續復甦與航網拓展，國籍航空公司加速布局飛行人才。長榮航空與中華航空今（7）日均參與國立台灣大學校園徵才博覽會，透過招募說明與現役機師經驗分享，吸引許多學生了解機師職涯發展。兩家公司今年皆規劃招募超過160名機師，希望為未來機隊擴張與航班運能提升儲備飛行人力。

月薪上看10萬搶才 彰化就業博覽會60家廠商提供上千工作機會

過年後，很多民眾想轉換工作跑道，企業也求才若渴，彰化縣政府今年首場就業博覽會今天在鹿港鎮鹿江國際中小學舉行，共有60家廠商提供1100多個工作機會，其中，薪資最高的是櫥櫃「系統規劃設計師」職缺，月薪高達10萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。