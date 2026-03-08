快訊

中市青年一站式創業服務 近年女性服務比例超過半數

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市近年推動青年一站式創業服務，女性使用服務比例已超過半數。圖／台中市勞工局提供
台中市近年推動青年一站式創業服務，女性使用服務比例已超過半數。圖／台中市勞工局提供

台中市近年推動青年一站式創業服務，女性使用服務比例已超過半數，台中市勞工局持續推動女性創業支持措施，透過創業諮詢、顧問輔導、培力課程及貸款利息補貼等多元服務，協助女性突破資金、家庭與市場挑戰，讓更多女性安心創業、穩健經營。

勞工局統計，台中市112年及113年女性參與基礎諮詢及創業資源轉介分別占60%及55%；一對一顧問輔導女性比例達53%及56%，顯示女性創業意願與需求逐年提升；自112年至113年創業培力課程參與者分析可見，25歲至39歲、具大學以上學歷的女性為主要族群，顯示新世代女性對自我實現與經濟自主的高度期待。

勞工局長林淑媛表示，女性創業者在創業歷程中，常面臨資金取得不易、家庭照顧責任及人脈資源不足等挑戰，市府設置青年一站式創業服務站，整合中央與地方創業資源，提供專人諮詢及轉介服務，協助創業者由「0到1」穩健起步，並將性別意識納入服務設計，避免性別刻板印象影響創業發展。

勞工局指出，設籍台中市滿1年以上、18歲以上未滿46歲的青年，最高可申請300萬元貸款額度，並享有最長24個月創業貸款利息補貼。近年女性申請比例約35%，與全國女性創業貸款獲貸比例相當，市府將持續推動青年創業貸款利息補貼，減輕女性創業資金壓力。

勞工局強調，歡迎有志創業的女性踴躍洽詢青年一站式創業服務站相關資訊，未來將滾動式調整服務措施，營造性別友善的創業生態系，讓女性在兼顧家庭與職涯之餘，也能創業逐夢。

創業青年接受顧問輔導情形。圖／台中市勞工局提供
創業青年接受顧問輔導情形。圖／台中市勞工局提供

