航空業搶人才 長榮、華航各招逾160名機師

隨著全球航空市場持續復甦與航網拓展，國籍航空公司加速布局飛行人才。長榮航空與中華航空今（7）日均參與國立台灣大學校園徵才博覽會，透過招募說明與現役機師經驗分享，吸引許多學生了解機師職涯發展。兩家公司今年皆規劃招募超過160名機師，希望為未來機隊擴張與航班運能提升儲備飛行人力。

長榮航空表示，因應航空市場需求持續成長，以及新機陸續交付與新航點拓展，今年計畫招募近160名機師，並採全年開放報名方式。報考者須具備兩年內有效英文檢定成績，例如多益650分以上，口說及寫作測驗各140分以上。通過各階段評選後，錄取者需接受完整飛行訓練，包括地面學科、基礎飛行訓練及進階訓練與機型轉換訓練等三階段課程，整體訓練時間約兩年，結訓後將以副機師身分投入航班執行。

長榮航空在活動現場也邀請三名現職機師與學生交流，分享自身從報考、訓練到正式執飛的經歷，並針對學生關心的報考資格、職涯規劃及生活型態等問題進行說明。公司指出，「飛航安全」是長榮航空最核心的價值，而飛行專業則需要長期訓練與高度責任感，因此公司建立從學科、模擬機到實機飛航的完整訓練制度，一切依照國際飛航標準執行。

在機隊布局方面，長榮航空目前擁有89架機隊，包括80架客機及9架貨機，其中波音787機隊已達21架，未來規劃在2033年前增加至34架。此外，公司也將於2027年至2033年間引進24架空中巴士A350-1000廣體客機，以及18架A321neo窄體客機，以強化長短程航線運能。

中華航空今年也全面展開2026年度機師招募計畫，預計延攬超過160名機師。華航表示，隨著航空市場穩定成長及國際航網持續拓展，公司正迎接新一代波音787機隊加入營運，同時持續引進A321neo及A350客機，因此需要更多飛行人才支援未來營運需求。

在台大徵才活動中，華航同樣安排現役機師到場分享飛行員養成過程，說明從報考準備、受訓課程到實際飛行工作的內容，讓學生能更具體了解飛行職涯。現場機師指出，飛行員的工作不僅代表翱翔天際的成就感，更肩負領導責任與守護飛航安全的重要使命。

華航指出，培訓機師招募同樣採全年開放報名，報考者須具備中華民國國籍及國內戶籍，並擁有國內外大學學士以上學位，不限科系背景，同時需提供兩年內有效英文檢定成績，並通過民航局航醫中心甲類航空人員體檢。甄選流程包含心理測驗、紙筆測驗、中英文面試及綜合評量等階段。

錄取後，培訓機師將先在公司內進行業務見習，再前往合作飛行學校接受飛行訓練。華航也規劃自4月起在台北、新竹、台中、台南及高雄等地舉辦培訓機師說明會，並歡迎具有飛行經驗的機師報考，擴大延攬不同背景的人才。

華航指出，公司長期深耕校園人才招募，持續培養航空產業專業人才，並提供完整訓練制度與職涯發展機會。隨著航空產業逐步復甦與機隊更新，飛行人才需求也同步增加，航空公司希望透過校園交流與招募活動，吸引更多年輕世代投入飛航產業，為未來航空發展培養新一代飛行員。