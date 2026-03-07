月薪上看10萬搶才 彰化就業博覽會60家廠商提供上千工作機會

過年後，很多民眾想轉換工作跑道，企業也求才若渴，彰化縣政府今年首場就業博覽會今天在鹿港鎮鹿江國際中小學舉行，共有60家廠商提供1100多個工作機會，其中，薪資最高的是櫥櫃「系統規劃設計師」職缺，月薪高達10萬元。

縣長王惠美說，今天的就業博覽會，求才的60家廠商有19家上市、上櫃公司，不乏在地企業。其中一家企業的廚櫃「系統規劃設計師』的職缺，月薪高達 10 萬元，說明好頭路在彰化也都找得到，很多公司開出來的條件，也都優於過去，因為縣政府也一直跟在地公司溝通，希望能夠提供更好、更優渥的薪資，來吸引更多在地的好人才。

今天的就業博覽會規劃5大專區，包括以居家修繕為核心的「生活資訊館專區」、水電實作「職場體驗專區」、職覺震撼精準面試「AI職涯互動探索專區」、婦女重返職場的「喜朵專區」，以及「55+職場專區」開啟職場第二春。

王惠美說，勞工處提供職業訓練經費，協助民眾投資自己，尤其這兩年科技進步非常快，學習與AI或現代產業相關的技能，能力提升自然會增加收入。

勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞表示，農曆年後是各行各業積極求才的時刻，參與產業非常多元，有製造業、工具機產業、服務業、餐飲業，以及醫療照顧產業，歡迎求職民眾踴躍參與。

彰化縣職業工會總工會理事長陳朝雄表示，現在最重要的趨勢就是 AI人工智慧，鼓勵民眾提升自我，才能在職場上持續競爭。期盼求職民眾展現最好的一面，讓求才企業充分看見。

勞工處表示，縣府積極推動就業促進活動，每年除舉辦6場大型就業博覽會外，勞工處8個就服台陸續辦理「行動就業服務台」、「小型徵才」、「單一徵才」及「勞工就業支持關懷站」等，服務更多在地民眾。相關徵才活動訊息或職訓課程可隨時至縣府首頁-活動快訊查詢等平台查詢。

