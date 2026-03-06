快訊

校園徵才來了！104統計78萬個職缺等新鮮人 技術類工程師月薪上看7萬

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
各大企業上半年第一檔「校園徵才」將從3月7日起從台灣大學起跑。示意圖／聯合報系資料照片
各大企業上半年第一檔「校園徵才」將從3月7日起從台灣大學起跑。示意圖／聯合報系資料照片

各大企業上半年第一檔「校園徵才」將從3月7日起從台灣大學起跑。104人力銀行與台積電（2330）、聯發科（2454）、美光、國泰金控（2882）等上百家科技業與金融業上市櫃公司將齊聚椰林大道徵才。104人力銀行數據顯示，今年2月共有105萬個正職工作，其中78萬個不限工作經歷、歡迎新鮮人。

薪資方面，最近三年新鮮人月薪中位數可達3.6萬元，以資訊軟體、金融、營建三類人才月薪中位數可突破3.8萬元最具薪資競爭力。104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，市場缺工與AI熱潮成為企業聘用新鮮人的有利條件，大型科技及營造業針對搶手的工程師職缺開出7~8萬元的高月薪，鼓勵新鮮人「敢出發 就有路」放膽爭取理想的工作。

104人力銀行用數據觀察近3年畢業新鮮人第一份正職工作月薪中位數發現，各職類中，資訊軟體系統類、生產製造/品管/環衛類、營建/製圖類月薪中位數4萬元居冠，資訊軟體職受惠於AI熱潮持續成為薪資領頭羊，營建/製圖類因缺工人才難尋，今年2月每名求職者可分到五份工作為各職類最多，薪資已與資訊軟體齊平。大型企業爭搶新鮮人，針對AI、資工、電機、土木、營建、建築、土木、機電相關系所畢業生，喊出月薪7萬，碩士學歷電源工程師喊出月薪8.5萬。

新鮮人想爭取更優渥的薪資，可投入高薪產業共享企業獲利。104人力銀行數據顯示，電子資訊/軟體/半導體業新鮮人薪資中位數4萬元居冠，高於整體平均11%，其次為金融投顧及保險業3.9萬元第二，建築營造及不動產業、法律/會計/顧問/研發/設計業、運輸物流及倉儲業、政治宗教及社福業3.8萬元並列第三。薪資行情相對較落後的產業多為民生消費業，有批發/零售/傳直銷業、文教業、一般服務業、旅遊/休閒/運動業3.4萬。

104指出，每年3到5月為校園徵才高峰，企業人資與用人主管前進校園，是新鮮人了解心儀企業的絕佳機會。企業重視新鮮人軟實力，104人力銀行集團行銷長張寶玲建議大學生參加校園徵才時，應準備履歷自傳、自我介紹、關鍵提問獲得企業青睞。

