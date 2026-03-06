今年工作真好找？離畢業還有三個月 二成新鮮人已經找到工作

距離畢業僅剩三個多月，今年首場大學校園徵才活動即將於明天在台大校園起跑。即將要踏出校門的新鮮人大軍，今年求職意向如何？根據1111人力銀行「2026新鮮人求職意向調查」，高達八成應屆畢業生計畫直接投入就業市場，距離畢業尚有一段時間，卻有兩成的人已經找到正職工作，是近五年新高。

根據1111人力銀行調查，高達八成( 79.8%)應屆畢業生計畫直接投入就業市場，更有超過半數（53.3%）的準社會新鮮人，正在積極找工作，而值得注意的是，距離畢業尚有一段時間，卻有兩成(19.9%)的人已經找到正職工作，創下五年新高；還有正在準備履歷(8.8%)和已經找到兼職工作(6.8%)；僅有11.2%尚未開始找工作。

而今年新鮮人的求職期是多長？調查指出有超過半數(55.6%)受訪者，有信心在1個半月內順利上工，其中更有21.8%自評15天內即可找到理想中的工作。值得觀察的是，有７成的人履歷投擲會控制在10份以內，跳脫了以往撒網式的求職模式，而趨於「精準應試」的準備過程，集中資源與時間去準備心儀的工作面試。

調查也指出，新鮮人使用的求職管道仍以人力銀行82.3%占比最高，其次則是師長親友介紹32.5%、企業官網30.9%、校園徵才博覽會22.2%以及實習留任17.6%。

值得關注的是，新鮮人對薪資的期待下修了。調查顯示，今年新鮮人認為的合理薪資為35,580元，相較於去年的37,745 元，下滑2165元，與企業實際給薪標準愈來愈接近。

1111人力銀行總經理張篆楷建議，求職者可多使用AI小精靈，透過人工智慧與大數據分析，找工作更直覺、更有效率，未來1111人力銀行將持續優化AI推薦與對話服務，打造貼近使用者需求的智慧助理，助攻求職者找到最適合的戰鬥位置，協助缺工產業人才補位。