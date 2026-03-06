快訊

今年工作真好找？離畢業還有三個月 二成新鮮人已經找到工作

聯合報／ 記者陳素玲／即時台北報導
1111人力銀行調查顯示，高達八成應屆畢業生計畫直接投入就業市場，距離畢業尚有一段時間，卻有兩成的人已經找到正職工作。圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行調查顯示，高達八成應屆畢業生計畫直接投入就業市場，距離畢業尚有一段時間，卻有兩成的人已經找到正職工作。圖／1111人力銀行提供

距離畢業僅剩三個多月，今年首場大學校園徵才活動即將於明天在台大校園起跑。即將要踏出校門的新鮮人大軍，今年求職意向如何？根據1111人力銀行「2026新鮮人求職意向調查」，高達八成應屆畢業生計畫直接投入就業市場，距離畢業尚有一段時間，卻有兩成的人已經找到正職工作，是近五年新高。

根據1111人力銀行調查，高達八成( 79.8%)應屆畢業生計畫直接投入就業市場，更有超過半數（53.3%）的準社會新鮮人，正在積極找工作，而值得注意的是，距離畢業尚有一段時間，卻有兩成(19.9%)的人已經找到正職工作，創下五年新高；還有正在準備履歷(8.8%)和已經找到兼職工作(6.8%)；僅有11.2%尚未開始找工作。

而今年新鮮人的求職期是多長？調查指出有超過半數(55.6%)受訪者，有信心在1個半月內順利上工，其中更有21.8%自評15天內即可找到理想中的工作。值得觀察的是，有７成的人履歷投擲會控制在10份以內，跳脫了以往撒網式的求職模式，而趨於「精準應試」的準備過程，集中資源與時間去準備心儀的工作面試。

調查也指出，新鮮人使用的求職管道仍以人力銀行82.3%占比最高，其次則是師長親友介紹32.5%、企業官網30.9%、校園徵才博覽會22.2%以及實習留任17.6%。

值得關注的是，新鮮人對薪資的期待下修了。調查顯示，今年新鮮人認為的合理薪資為35,580元，相較於去年的37,745 元，下滑2165元，與企業實際給薪標準愈來愈接近。

1111人力銀行總經理張篆楷建議，求職者可多使用AI小精靈，透過人工智慧與大數據分析，找工作更直覺、更有效率，未來1111人力銀行將持續優化AI推薦與對話服務，打造貼近使用者需求的智慧助理，助攻求職者找到最適合的戰鬥位置，協助缺工產業人才補位。

相關新聞

新鮮人看過來 2026全台校園徵才就業博覽會重點一次看

台灣大學校園徵才活動明日登場，104人力銀行與台積電、聯發科、美光、國泰金控等上百家科技業與金融業上市櫃公司齊聚椰林大道徵才。104人力銀行數據顯示，今年2月共有105萬個正職工作，當中有78萬個不限工作經歷歡迎新鮮人占75%。薪資方面，最近3年新鮮人月薪中位數可達3.6萬元，以資訊軟體、金融、營建三類人才月薪中位數可突破3.8萬元最具薪資競爭力。

不再糾結學以致用 人力銀行：近半數新鮮人選擇就業與所學無關

新鮮人普遍缺乏工作經驗，第一份職業往往會選擇與在校攻讀的領域有關，不過這樣的就業思維已逐漸被打破，根據1111人力銀行「2026新鮮人求職意向調查」指出，有51.4%應屆畢業生選擇學以致用，另有48.6%與在校所學無關。

邁向「金控2.0」玉山前進臺灣大學攬才 預計招募550人

玉山金控將於本週六（7日）前進臺大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫。玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，透過經驗分享與互動對談，讓同學們更深入了解金融業的實際面貌，並傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。

在這些企業上班很幸福 獲新北勞工局認證還發獎勵金

友善職場是上班族考量重點之一，新北市勞工局2020年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」， 6年已有208家企業獲獎，受惠勞工逾14萬4000人次。其中，裕隆集團的「裕隆經管」產假有9周，且增設敬老假協助陪父母就醫，另台北慈濟醫院提供員工及眷屬醫療優惠等都獲獎。

金融科技人才夯 凱基金控今年釋出超過4,500個職缺

凱基金控宣布啟動2026年大規模徵才計畫，金控及旗下子公司今年合計釋出超過4,500個職缺，鎖定數位科技與財富管理兩大領域人才。7日將前進「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，由人資團隊攜手歷屆儲備幹部（MA）進駐攤位，針對職涯發展與產業趨勢與學生面對面交流。

