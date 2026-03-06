新鮮人看過來 2026全台校園徵才就業博覽會重點一次看

台灣大學校園徵才活動明日登場，104人力銀行與台積電、聯發科、美光、國泰金控等上百家科技業與金融業上市櫃公司齊聚椰林大道徵才。104人力銀行數據顯示，今年2月共有105萬個正職工作，當中有78萬個不限工作經歷歡迎新鮮人占75%。薪資方面，最近3年新鮮人月薪中位數可達3.6萬元，以資訊軟體、金融、營建三類人才月薪中位數可突破3.8萬元最具薪資競爭力。

104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，市場缺工與AI熱潮成為企業聘用新鮮人的有利條件，大型科技及營造業針對搶手的工程師職缺開出7~8萬元的高月薪，鼓勵新鮮人「敢出發 就有路」放膽爭取理想的工作。

新鮮人踏入職場，薪水開多少才合理？104人力銀行用數據觀察近3年畢業新鮮人第一份正職工作月薪中位數發現，各職類中，資訊軟體系統類、生產製造/品管/環衛類、營建/製圖類月薪中位數4萬元居冠，資訊軟體職受惠於AI熱潮持續成為薪資領頭羊，營建/製圖類因缺工人才難尋，今年2月每名求職者可分到5份工作為各職類最多，薪資已與資訊軟體齊平。大型企業爭搶新鮮人，針對AI、資工、電機、土木、營建、建築、土木、機電相關系所畢業生，喊出月薪7萬，碩士學歷電源工程師喊出月薪8.5萬。

新鮮人想爭取更優渥的薪資，可投入高薪產業共享企業獲利。104人力銀行數據顯示，電子資訊/軟體/半導體業新鮮人薪資中位數4萬元居冠，高於整體平均11%，其次為金融投顧及保險業3.9萬元第二，建築營造及不動產業、法律/會計/顧問/研發/設計業、運輸物流及倉儲業、政治宗教及社福業3.8萬元並列第三。薪資行情相對較落後的產業多為民生消費業，有批發/零售/傳直銷業、文教業、一般服務業、旅遊/休閒/運動業3.4萬。

每年3到5月為校園徵才高峰，企業人資與用人主管前進校園，是新鮮人了解心儀企業的絕佳機會，104人力銀行集團行銷長張寶玲建議大學生參加校園徵才時，應做好以下四大準備：

1. 了解企業，問出好問題：先確認校園徵才有哪些參展企業，依照個人期待產業、職務挑出5家最有興趣的企業，可先搜尋公司產品服務、對職務的期待，針對各家企業準備3個題目現場精準提問，讓企業留下好印象。

2. 準備客製化履歷，不放過任何機會：若已鎖定特定企業與職務，可直接準備客製化履歷，把個人能力精準對齊企業與職務需求，讓企業感受到想爭取職務的決心；另一類履歷則是針對逛展時發現感興趣的企業，提供以個人亮點出發的履歷，根據104人力銀行《2026年大學品牌力報告》，企業衡量大學最看重軟實力，前2大指標包含職務能力與未來能力，新鮮人可透過社團活動、校外實習、校內外競賽經驗，展現團隊合作、問題解決等軟實力，吸引企業目光。

3. 準備好1~3分鐘自我介紹：可先準備好幾項個人優勢，事先思考或在與對談過程中觀察企業看重項目，將兩者做緊密連結，就是最佳的自我介紹。

4. 穿著不必過度包裝、清爽有精神：上身安全牌白襯衫，也可穿著淡色有領的衣服，給人清爽朝氣感，下半身則避免短褲、夾腳拖、拖鞋、涼鞋，或是過於休閒的長褲如運動褲、棉褲等。

104人力銀行「2026全台校園徵才就業博覽會」https://freshman.104.com.tw/campus/彙整全台校園徵才資訊，讓大學生提前了解產業趨勢與人才需求。104人力銀行也在現場提供免費履歷健診、職涯諮詢、好禮抽獎，陪畢業生邁出求職第一步。