不再糾結學以致用 人力銀行：近半數新鮮人選擇就業與所學無關

聯合報／ 記者陳素玲／即時台北報導
新鮮人不再糾結學以致用，51.4%應屆畢業生選擇學以致用，另有48.6%與在校所學無關。圖／1111人力銀行提供
新鮮人普遍缺乏工作經驗，第一份職業往往會選擇與在校攻讀的領域有關，不過這樣的就業思維已逐漸被打破，根據1111人力銀行「2026新鮮人求職意向調查」指出，有51.4%應屆畢業生選擇學以致用，另有48.6%與在校所學無關。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，部分產業面臨缺工壓力，使得企業更願意進用沒有經驗的新鮮人，今年招募節奏明顯提前，形成「先卡位、後報到」現象。值得關注的是，新鮮人對於「學用一致」的態度正在轉變，本次調查指出，雖有51.4%選擇與所學相關工作，但也有48.6%從跨領域出發。反映出兩大趨勢：一是產業結構變動快速，需求更多跨域人才；二是Z世代更重視興趣、薪資與發展性，而非單純科系對應，許多學生在學期間已經透過實習、打工、個人興趣發展出第二技能，個人職業選項也更具選擇性，說明了職場跨領域人才愈來愈走強。

莊雨潔分析，人力銀行平台資訊多，新鮮人可透過ＡＩ小精靈快速配對合適工作，縮短待業期，且今年期待合理起薪下修到35,580元，反映出畢業生對整體景氣、產業結構與企業給薪，有更務實理性的認知。加上受到部分產業面臨缺工與人力需求影響，企業徵才提前鳴槍起跑，透過校園徵才博覽會、實習轉正、產學合作等管道提前預約人才，因而縮短了新鮮人求職時程。

透過1111人力銀行調查指出，新鮮人最想投入的三大產業依序為「一般服務業」、「餐飲/住宿業」以及「電子科技/資訊/軟體/半導體」。

而在工作條件考量上，新鮮人在意的五大關鍵依序是「公司福利好」59.4%、「薪資符合市場行情」58.3%、「交通便利」54.7%、「固定周休二日」33.7% 及 「不用常態加班」24.7%。此外，「年終獎金制度」49.5%與「彈性工時」39.7%也是吸引人才的重要條件。

莊雨潔表示，新鮮人最想投入「一般服務業」、「餐飲／住宿業」與「電子科技／資訊／軟體／半導體」，反映兩極化趨勢，一方面服務與餐旅業門檻相對較低、職缺選擇多，成為快速就業的首選；另一方面科技產業具備高薪與成長性優勢，對於追求長期職涯發展，極具吸引力。

在工作條件上，除了薪資行情以外，Ｚ世代更在意維持工作與生活平衡，不願以長工時換取薪資，因而傾向「年終獎金」與「彈性工時」，也說明穩定保障與彈性制度並行，已成為吸引年輕人主動應徵的關鍵條件。對企業而言，若能提升薪資透明度與工作前景，優化面試回覆效率，將更有利於吸引重視效率與明確性的Z世代人才。

產學合作 年終獎金 人力銀行

