邁向「金控2.0」玉山前進臺灣大學攬才 預計招募550人

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金控將於本週六（7日）前進臺大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫。玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，透過經驗分享與互動對談，讓同學們更深入了解金融業的實際面貌，並傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。

林隆政表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。玉山在第四個十年，隨著金控版圖持續擴大，啟動「金控 2.0」以銀行為核心，結合證券、投信及壽險等資源，打造亞洲最具特色的標竿銀行及金控。同時，聚焦於壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線及ESG永續發展五大策略主軸，預計延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域共550名優秀人才，為大玉山的成長動能持續堅實基礎。

2026年儲備幹部計畫將招募50位，儲備幹部計畫是玉山人才梯隊的重要管道之一，透過跨子公司、跨事業處輪調及海內外學習歷練，培養具整合能力與國際視野的專業人才。為有志挑戰自我、追求高度成長的同學們打造具發展性的專業舞台。計畫分為儲備幹部MA（Management Associate）、財金儲備幹部TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）三大類；依據業務發展，更可分為「銀行業務」、「證券投信」、「Capital Market」、「Trading & Sales」、「Quant」、「Fintech」、「AI-Big Data」以及「Information Security」等八大組別，讓同學們依自身專業背景與發展意願，選擇適合的領域進行發展。

玉山表示，秉持「先培育人才，再經營事業」理念，致力打造支持學習成長與自我實現的舞台，透過完整紮實培訓體系、跨團隊協作及海內外輪調，協助人才建立宏觀國際視野，創造多元的職涯發展。誠摯邀請有理想、有熱情、勇於挑戰且志同道合的夥伴加入玉山，也歡迎理工背景、有志到海外發展、各領域碩博士生等多元國內外人才。

金融科技 玉山金控 徵才

相關新聞

在這些企業上班很幸福 獲新北勞工局認證還發獎勵金

友善職場是上班族考量重點之一，新北市勞工局2020年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」， 6年已有208家企業獲獎，受惠勞工逾14萬4000人次。其中，裕隆集團的「裕隆經管」產假有9周，且增設敬老假協助陪父母就醫，另台北慈濟醫院提供員工及眷屬醫療優惠等都獲獎。

金融科技人才夯 凱基金控今年釋出超過4,500個職缺

凱基金控宣布啟動2026年大規模徵才計畫，金控及旗下子公司今年合計釋出超過4,500個職缺，鎖定數位科技與財富管理兩大領域人才。7日將前進「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，由人資團隊攜手歷屆儲備幹部（MA）進駐攤位，針對職涯發展與產業趨勢與學生面對面交流。

職場防性騷教育訓練 6成認為沒幫助

性平三法修法將滿二周年，現代婦女基金會昨發布「職場性騷擾防治，員工有感嗎？」調查指出，雖然逾七成填答者表示公司有設置性騷申訴管道及辦法，但對於公司舉辦的性騷防治教育訓練，僅四成認為對提升知能有幫助，六成認無幫助，更有三成填答者表示未上過相關課程。

打造共融職場！雇主支持身障就業最高年領30萬 新聘1人再領15.6萬

多元共融(DEI)職場是國際趨勢，勞動部今發布「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，事業單位若聘有3名以上的身心障礙員工，且提出職場支持計畫，每年最高可獲30萬元補助，若採取同儕相互協作的「群組進用」模式，每新增聘1名身心障礙員工，還能額外獲最高15.6萬元獎勵金。即起試辦至116年底，預期1年40家企業申請、新增200名身心障礙者就業。

防「豆腐媽媽」替身墜落重演 勞動部：強化高風險作業事前通報

日前民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落案，讓影視工作者職業安全再度被關注。勞動部職業安全衛生署今與文化部影視及流行音樂產業局召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」，邀集相關工會代表、專家學者及協拍單位，就高風險作業通報機制、作業安全指引修訂、跨部會合作等議題進行討論，強化影視拍攝作業安全管理。

