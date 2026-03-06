快訊

在這些企業上班很幸福 獲新北勞工局認證還發獎勵金

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
新北勞工局開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」， 6年已有208家企業獲獎。圖／新北勞工局提供
友善職場是上班族考量重點之一，新北勞工局2020年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」， 6年已有208家企業獲獎，受惠勞工逾14萬4000人次。其中，裕隆集團的「裕隆經管」產假有9周，且增設敬老假協助陪父母就醫，另台北慈濟醫院提供員工及眷屬醫療優惠等都獲獎。

新北市勞工局表示，新北市推動友善家庭職場獎勵，凡企業在轄區內設有營運據點，並於2025年提供勞工優於法令的職場友善措施，且實際使新北勞工受惠，就可提出申請，通過審核者，每項措施可獲1萬元獎勵金，最高5萬元，即日起至5月31日止受理報名，歡迎企業踴躍參加。

勞工局長陳瑞嘉說，去年有33家企業通過審核獲得獎勵，共計推行58項措施，期盼透過計畫推動，帶動企業提供優於法令的職場措施，照顧勞工及其家庭，並藉由獎勵機制，促進企業間相互觀摩學習，兼顧勞工福祉與企業正向形象。

以2025年度獲獎企業為例，裕隆集團「裕隆經管」將產假延長至9周，並增設敬老假協助陪父母就醫，另台北慈濟醫院提供員工及眷屬醫療優惠與健康活動，增進家庭安心與親子互動。此外，第一金控集團旗下企業除有陪產假等措施，去年再以全薪病假、家庭照顧假、家庭日及旅遊補助等方案協助員工平衡家庭與職場，樹立幸福企業典範。

勞工局指出，期盼更多企業能體察員工需求，推動多元友善措施，協助員工兼顧工作與家庭，共同營造幸福友善的職場環境。相關申請資訊請可透過新北勞動雲https://ilabor.ntpc.gov.tw/查詢。

設籍新北企業只要提供勞工優於法令的職場友善措施就可參加友善家庭職場獎勵計畫，通過審核將有獎勵金。圖／新北勞工局提供
