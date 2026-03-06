在這些企業上班很幸福 獲新北勞工局認證還發獎勵金

友善職場是上班族考量重點之一，新北市勞工局2020年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」， 6年已有208家企業獲獎，受惠勞工逾14萬4000人次。其中，裕隆集團的「裕隆經管」產假有9周，且增設敬老假協助陪父母就醫，另台北慈濟醫院提供員工及眷屬醫療優惠等都獲獎。

新北市勞工局表示，新北市推動友善家庭職場獎勵，凡企業在轄區內設有營運據點，並於2025年提供勞工優於法令的職場友善措施，且實際使新北勞工受惠，就可提出申請，通過審核者，每項措施可獲1萬元獎勵金，最高5萬元，即日起至5月31日止受理報名，歡迎企業踴躍參加。

勞工局長陳瑞嘉說，去年有33家企業通過審核獲得獎勵，共計推行58項措施，期盼透過計畫推動，帶動企業提供優於法令的職場措施，照顧勞工及其家庭，並藉由獎勵機制，促進企業間相互觀摩學習，兼顧勞工福祉與企業正向形象。

以2025年度獲獎企業為例，裕隆集團「裕隆經管」將產假延長至9周，並增設敬老假協助陪父母就醫，另台北慈濟醫院提供員工及眷屬醫療優惠與健康活動，增進家庭安心與親子互動。此外，第一金控集團旗下企業除有陪產假等措施，去年再以全薪病假、家庭照顧假、家庭日及旅遊補助等方案協助員工平衡家庭與職場，樹立幸福企業典範。

勞工局指出，期盼更多企業能體察員工需求，推動多元友善措施，協助員工兼顧工作與家庭，共同營造幸福友善的職場環境。相關申請資訊請可透過新北勞動雲https://ilabor.ntpc.gov.tw/查詢。