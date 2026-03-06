快訊

金融科技人才夯 凱基金控今年釋出超過4,500個職缺

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基金控7日將參與「VISION 2026 台大校園徵才博覽會」。為延攬跨領域優秀人才，特別規劃具競爭力的培育制度與完善的升遷管道，歡迎青年學子踴躍至攤位諮詢交流。凱基金／提供
凱基金控7日將參與「VISION 2026 台大校園徵才博覽會」。為延攬跨領域優秀人才，特別規劃具競爭力的培育制度與完善的升遷管道，歡迎青年學子踴躍至攤位諮詢交流。凱基金／提供

凱基金控宣布啟動2026年大規模徵才計畫，金控及旗下子公司今年合計釋出超過4,500個職缺，鎖定數位科技與財富管理兩大領域人才。7日將前進「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，由人資團隊攜手歷屆儲備幹部（MA）進駐攤位，針對職涯發展與產業趨勢與學生面對面交流。

面對AI技術快速導入金融業務，以及資產管理市場持續成長，凱基金控今年徵才重點明確鎖定數位科技領域，包括擴大招募AI技術研發、應用開發、專案管理及AI治理等職位；財富管理方面，因應亞洲資產管理中心發展與私人銀行業務需求升溫，同步擴大團隊編制，從金融產品設計、投資顧問到客戶服務流程全面升級，提升整體服務能量與客戶體驗。

在擴大延攬專業人才同時，凱基金控也強化長期人才培育機制，透過MA計畫布局下一階段核心人力，今年預計招募近40名跨領域人才，涵蓋金融科技、投資精算、金融交易、法人金融、個人金融、財務工程及壽險營運等領域；培育期為18個月，採系統化培訓機制，由高階主管授課，搭配專屬導師和學長姐夥伴制度，並量身打造跨領域專案及輪調歷練，協助MA拓展視野、累積實務經驗，期間還有機會挑戰百萬年薪。

凱基金控今年更首度推出「金融數位科技MA」，培養資訊技術與金融專業兼具的複合型人才，未來將依個人志向，提供「管理」與「專業」的雙軌職涯發展，歡迎具有資訊理工、商管財經背景，熟悉程式設計或數據分析的碩士以上人才加入。

除職缺說明外，凱基金控在台大校園徵才博覽會現場，也將設置履歷健檢與職涯諮詢專區，並導入AI形象拍攝體驗，協助學生模擬專業職場形象，提升求職準備度。現場投遞履歷還有機會抽好禮，增加與企業接軌機會。

凱基金控表示，集團擁有完整的金融版圖，近年更積極推動ONE KGI整合策略；人才是驅動成長的核心動能，隨著業務布局與數位轉型持續深化，集團透過具競爭力的培育制度與升遷管道，期待吸引更多跨界專才加入，為下一階段發展儲備實力。

金融科技 凱基 徵才

相關新聞

邁向「金控2.0」玉山前進臺灣大學攬才 預計招募550人

玉山金控將於本週六（7日）前進臺大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫。玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，透過經驗分享與互動對談，讓同學們更深入了解金融業的實際面貌，並傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。

在這些企業上班很幸福 獲新北勞工局認證還發獎勵金

友善職場是上班族考量重點之一，新北市勞工局2020年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」， 6年已有208家企業獲獎，受惠勞工逾14萬4000人次。其中，裕隆集團的「裕隆經管」產假有9周，且增設敬老假協助陪父母就醫，另台北慈濟醫院提供員工及眷屬醫療優惠等都獲獎。

金融科技人才夯 凱基金控今年釋出超過4,500個職缺

凱基金控宣布啟動2026年大規模徵才計畫，金控及旗下子公司今年合計釋出超過4,500個職缺，鎖定數位科技與財富管理兩大領域人才。7日將前進「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，由人資團隊攜手歷屆儲備幹部（MA）進駐攤位，針對職涯發展與產業趨勢與學生面對面交流。

職場防性騷教育訓練 6成認為沒幫助

性平三法修法將滿二周年，現代婦女基金會昨發布「職場性騷擾防治，員工有感嗎？」調查指出，雖然逾七成填答者表示公司有設置性騷申訴管道及辦法，但對於公司舉辦的性騷防治教育訓練，僅四成認為對提升知能有幫助，六成認無幫助，更有三成填答者表示未上過相關課程。

打造共融職場！雇主支持身障就業最高年領30萬 新聘1人再領15.6萬

多元共融(DEI)職場是國際趨勢，勞動部今發布「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，事業單位若聘有3名以上的身心障礙員工，且提出職場支持計畫，每年最高可獲30萬元補助，若採取同儕相互協作的「群組進用」模式，每新增聘1名身心障礙員工，還能額外獲最高15.6萬元獎勵金。即起試辦至116年底，預期1年40家企業申請、新增200名身心障礙者就業。

防「豆腐媽媽」替身墜落重演 勞動部：強化高風險作業事前通報

日前民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落案，讓影視工作者職業安全再度被關注。勞動部職業安全衛生署今與文化部影視及流行音樂產業局召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」，邀集相關工會代表、專家學者及協拍單位，就高風險作業通報機制、作業安全指引修訂、跨部會合作等議題進行討論，強化影視拍攝作業安全管理。

