聽新聞
0:00 / 0:00

職場防性騷教育訓練 6成認為沒幫助

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
現代婦女基金會5日發布調查指出，對於公司舉辦性騷防治教育訓練，6成員工認為無幫助。圖／AI生成
現代婦女基金會5日發布調查指出，對於公司舉辦性騷防治教育訓練，6成員工認為無幫助。圖／AI生成

性平三法修法將滿二周年，現代婦女基金會昨發布「職場性騷擾防治，員工有感嗎？」調查指出，雖然逾七成填答者表示公司有設置性騷申訴管道及辦法，但對於公司舉辦的性騷防治教育訓練，僅四成認為對提升知能有幫助，六成認無幫助，更有三成填答者表示未上過相關課程。

調查指出，有百分之卅二點八填答者曾遇職場性騷擾，其中有四分之一認為公司因應態度消極，實際反映或申訴者僅占四成，且其中百分之五十四點八認為公司未妥善處理，包括調查程序有瑕疵、主管態度消極、甚至包庇行為人、處理人員專業度不夠，甚至忽略受害人需求等。

現代婦女基金會督導黃傳馨說，百分之四十三點四曾遭性騷擾的受訪者，希望能提升公司主管及處理人員專業度，百分之廿六點三盼由公司外的專責人員協助面對程序，也有少數填答者認為，應安排更適當的隔離措施，或政府應直接介入輔導公司。

對此，現代婦女基金會提出「升級因應能力與防治行動」、「升級督輔導與主動調查」兩大訴求，呼籲企業及政府升級防治措施，強化職場性騷防治效果。黃傳馨建議，教育訓練時數應至少一小時以上，課程設計也應貼近其職業特性等。

現代婦女基金會董事王如玄表示，去年北市知名咖啡廳雇主偷拍案，即使員工未提出職場性騷擾申訴，但雇主就是加害人，勞政主管機關必須主動介入調查，基金會昨已正式行文北市府，盼針對此類明顯違法案例，主動進行調查及裁罰。

王如玄提及，勞動部除每年定期公告性工法申訴統計，也應細緻化分類權勢性騷、最高負責人性騷等樣態。更重要的是，性別主流化不是只有軍公教要做，民間私人企業也必須跟進，若企業的性別平等文化未建立，法律訂再好也無法落地。

勞動部 性平三法 性騷擾 職場 性別平等

延伸閱讀

雇主支持身障就業新制 最高年領30萬元、獎勵金15.6萬元

職場性騷擾防治效果差 6成認為無幫助

性平三法修法將滿2周年...民團籲修補漏洞 落實人力配置

北市首創育兒減工時 勞長洪申翰：若配套沒處理好恐成「象徵性試辦」

相關新聞

職場防性騷教育訓練 6成認為沒幫助

性平三法修法將滿二周年，現代婦女基金會昨發布「職場性騷擾防治，員工有感嗎？」調查指出，雖然逾七成填答者表示公司有設置性騷申訴管道及辦法，但對於公司舉辦的性騷防治教育訓練，僅四成認為對提升知能有幫助，六成認無幫助，更有三成填答者表示未上過相關課程。

打造共融職場！雇主支持身障就業最高年領30萬 新聘1人再領15.6萬

多元共融(DEI)職場是國際趨勢，勞動部今發布「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，事業單位若聘有3名以上的身心障礙員工，且提出職場支持計畫，每年最高可獲30萬元補助，若採取同儕相互協作的「群組進用」模式，每新增聘1名身心障礙員工，還能額外獲最高15.6萬元獎勵金。即起試辦至116年底，預期1年40家企業申請、新增200名身心障礙者就業。

防「豆腐媽媽」替身墜落重演 勞動部：強化高風險作業事前通報

日前民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落案，讓影視工作者職業安全再度被關注。勞動部職業安全衛生署今與文化部影視及流行音樂產業局召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」，邀集相關工會代表、專家學者及協拍單位，就高風險作業通報機制、作業安全指引修訂、跨部會合作等議題進行討論，強化影視拍攝作業安全管理。

職場性騷擾防治效果差 6成認為無幫助

「現行職場性騷防治效果有限，公司要強化教育訓練，政府要更積極處理！」現代婦女基金會5日公布職場性騷防治調查顯示，6成認為宣導課程沒有幫助；有申訴的受害者中，54.8%認為公司為妥善處理。基金會建議公司

飲料店員工薪水比我還高！設計師無奈嘆：還要待下去嗎？

台灣各行各業的低薪問題一直是網民討論的焦點。一名從事設計美編的男網友發文，稱他在買飲料時看到飲料店徵才的廣告，正職薪水竟高達4萬2，比他薪水還高，不禁「懷疑人生」，對此，網友們在討論設計師低薪之餘，也指出飲料店員工非常辛苦，值得這樣的薪資。

讀醫牙常後悔「早知道填電機」？醫師吐心聲：累死還發不了財

學測公布成績後，該選擇什麼系就讀，成為許多考生煩惱的問題。一名網友發文，好奇為何許多醫師或牙醫說「早知道填電機」，但沒看過工程師喊早知道讀醫牙的，對此，有醫師回應，醫學系考試非常困難，且工時長薪水低，呼籲高中生：「台灣健保體制不適合做西醫」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。