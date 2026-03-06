職場防性騷教育訓練 6成認為沒幫助

性平三法修法將滿二周年，現代婦女基金會昨發布「職場性騷擾防治，員工有感嗎？」調查指出，雖然逾七成填答者表示公司有設置性騷申訴管道及辦法，但對於公司舉辦的性騷防治教育訓練，僅四成認為對提升知能有幫助，六成認無幫助，更有三成填答者表示未上過相關課程。

調查指出，有百分之卅二點八填答者曾遇職場性騷擾，其中有四分之一認為公司因應態度消極，實際反映或申訴者僅占四成，且其中百分之五十四點八認為公司未妥善處理，包括調查程序有瑕疵、主管態度消極、甚至包庇行為人、處理人員專業度不夠，甚至忽略受害人需求等。

現代婦女基金會督導黃傳馨說，百分之四十三點四曾遭性騷擾的受訪者，希望能提升公司主管及處理人員專業度，百分之廿六點三盼由公司外的專責人員協助面對程序，也有少數填答者認為，應安排更適當的隔離措施，或政府應直接介入輔導公司。

對此，現代婦女基金會提出「升級因應能力與防治行動」、「升級督輔導與主動調查」兩大訴求，呼籲企業及政府升級防治措施，強化職場性騷防治效果。黃傳馨建議，教育訓練時數應至少一小時以上，課程設計也應貼近其職業特性等。

現代婦女基金會董事王如玄表示，去年北市知名咖啡廳雇主偷拍案，即使員工未提出職場性騷擾申訴，但雇主就是加害人，勞政主管機關必須主動介入調查，基金會昨已正式行文北市府，盼針對此類明顯違法案例，主動進行調查及裁罰。

王如玄提及，勞動部除每年定期公告性工法申訴統計，也應細緻化分類權勢性騷、最高負責人性騷等樣態。更重要的是，性別主流化不是只有軍公教要做，民間私人企業也必須跟進，若企業的性別平等文化未建立，法律訂再好也無法落地。