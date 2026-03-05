打造共融職場！雇主支持身障就業最高年領30萬 新聘1人再領15.6萬

多元共融(DEI)職場是國際趨勢，勞動部今發布「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，事業單位若聘有3名以上的身心障礙員工，且提出職場支持計畫，每年最高可獲30萬元補助，若採取同儕相互協作的「群組進用」模式，每新增聘1名身心障礙員工，還能額外獲最高15.6萬元獎勵金。即起試辦至116年底，預期1年40家企業申請、新增200名身心障礙者就業。

勞動部說明，適用對象不限領有身心障礙證明者，還包括特殊教育學生(具有效或有效期間屆滿次日起5年內的特教學生鑑定證明)、病情穩定的精神疾病患者、失智症者、職業災害失能勞工等。

勞動部勞動力發展署身特組組長劉玉儀表示，為協助更多企業建構身心障礙者的就業支持系統，勞動部提供經費，企業提出的職場支持計畫若涵蓋友善進用機制、共融職場環境、職涯發展措施、工作教練支持、職場合理調整5項措施，1年最高可獲30萬元補助。

她進一步舉例，這項措施著重「職場合理調整」的制度化建構，如果事業單位將合理調整理念及具體作法納入人事規章或工作規則，經審查通過者，最高可申請8萬元補助；若雇主針對個別身心障礙員工實際需求，經勞資雙方協商，提供工作內容調整、工時彈性安排或工作環境改善等，每完成1名個案的職場合理調整，將再給1萬元補助。

劉玉儀說，除上述的5項職場支持措施，若事業單位透過團隊協作的進用模式，來強化職場同儕間的彼此應援，勞動部將再加碼群組進用獎勵金，凡雇主在同一工作場域新進用1名以上身心障礙者與現職身心障礙員工協同工作，並提供2項以上職場支持措施，每新進用1人，按月計酬者每人每月核發雇主1.3萬元（其餘方式者每小時補助70元)，最長12個月，每人最高獎勵15.6萬元。

劉玉儀提醒，身心障礙員工的「群組進用」獎勵金，無法跟現行的身心障礙者僱用獎助併領。

旅宿房務員近年鬧人力荒，台北六福萬怡酒店進用聽障員工，組成聽障房務團隊，拆解工作流程、以圖片製作SOP 、提供彈性安排工作時數 ，也建立專屬工作溝通群組、工作車、培訓幹部學習手語等，打造適合聽障者特質的工作模式，至今已發展成具規模、穩定且專業的房務核心戰力。

台灣線切割機大廠「徠通科技股份有限公司」，進用了輕度智能障礙、聽障員工，替輕度智能障礙員工製作圖片圖示提醒工作流程，也透過職醫建議飲食、改善皮膚過敏等，還會在外部單位參訪時，請該名員工擔任接待，增強自信心，更鼓勵他考去固定式起重機操作人員執照；針對聽障員工則更換音響、麥克風設備，更補貼添購助聽器，在工作流程、環境上，細心排除障礙者遭遇的限制。