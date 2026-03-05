快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

聽新聞
0:00 / 0:00

打造共融職場！雇主支持身障就業最高年領30萬 新聘1人再領15.6萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部今發布「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，事業單位若聘有3名以上的身心障礙員工，且提出職場支持計畫，每年最高可獲30萬元補助，若採取同儕相互協作的「群組進用」模式，每新增聘1名身心障礙員工，還能額外獲最高15.6萬元獎勵金。記者葉冠妤/攝影
勞動部今發布「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，事業單位若聘有3名以上的身心障礙員工，且提出職場支持計畫，每年最高可獲30萬元補助，若採取同儕相互協作的「群組進用」模式，每新增聘1名身心障礙員工，還能額外獲最高15.6萬元獎勵金。記者葉冠妤/攝影

多元共融(DEI)職場是國際趨勢，勞動部今發布「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，事業單位若聘有3名以上的身心障礙員工，且提出職場支持計畫，每年最高可獲30萬元補助，若採取同儕相互協作的「群組進用」模式，每新增聘1名身心障礙員工，還能額外獲最高15.6萬元獎勵金。即起試辦至116年底，預期1年40家企業申請、新增200名身心障礙者就業。

勞動部說明，適用對象不限領有身心障礙證明者，還包括特殊教育學生(具有效或有效期間屆滿次日起5年內的特教學生鑑定證明)、病情穩定的精神疾病患者、失智症者、職業災害失能勞工等。

勞動部勞動力發展署身特組組長劉玉儀表示，為協助更多企業建構身心障礙者的就業支持系統，勞動部提供經費，企業提出的職場支持計畫若涵蓋友善進用機制、共融職場環境、職涯發展措施、工作教練支持、職場合理調整5項措施，1年最高可獲30萬元補助。

她進一步舉例，這項措施著重「職場合理調整」的制度化建構，如果事業單位將合理調整理念及具體作法納入人事規章或工作規則，經審查通過者，最高可申請8萬元補助；若雇主針對個別身心障礙員工實際需求，經勞資雙方協商，提供工作內容調整、工時彈性安排或工作環境改善等，每完成1名個案的職場合理調整，將再給1萬元補助。

劉玉儀說，除上述的5項職場支持措施，若事業單位透過團隊協作的進用模式，來強化職場同儕間的彼此應援，勞動部將再加碼群組進用獎勵金，凡雇主在同一工作場域新進用1名以上身心障礙者與現職身心障礙員工協同工作，並提供2項以上職場支持措施，每新進用1人，按月計酬者每人每月核發雇主1.3萬元（其餘方式者每小時補助70元)，最長12個月，每人最高獎勵15.6萬元。

劉玉儀提醒，身心障礙員工的「群組進用」獎勵金，無法跟現行的身心障礙者僱用獎助併領。

旅宿房務員近年鬧人力荒，台北六福萬怡酒店進用聽障員工，組成聽障房務團隊，拆解工作流程、以圖片製作SOP 、提供彈性安排工作時數 ，也建立專屬工作溝通群組、工作車、培訓幹部學習手語等，打造適合聽障者特質的工作模式，至今已發展成具規模、穩定且專業的房務核心戰力。

台灣線切割機大廠「徠通科技股份有限公司」，進用了輕度智能障礙、聽障員工，替輕度智能障礙員工製作圖片圖示提醒工作流程，也透過職醫建議飲食、改善皮膚過敏等，還會在外部單位參訪時，請該名員工擔任接待，增強自信心，更鼓勵他考去固定式起重機操作人員執照；針對聽障員工則更換音響、麥克風設備，更補貼添購助聽器，在工作流程、環境上，細心排除障礙者遭遇的限制。

雇主 精神疾病 職場 勞動部

延伸閱讀

雇主支持身障就業新制 最高年領30萬元、獎勵金15.6萬元

婦女再就業獎勵金 擬增至6萬元 「鼓勵女性重返職場」

勞動部提高企業育兒補貼至1萬元 放寬親友、保母帶也可申請

補助企業托育 新設硬體可領600萬

相關新聞

防「豆腐媽媽」替身墜落重演 勞動部：強化高風險作業事前通報

日前民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落案，讓影視工作者職業安全再度被關注。勞動部職業安全衛生署今與文化部影視及流行音樂產業局召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」，邀集相關工會代表、專家學者及協拍單位，就高風險作業通報機制、作業安全指引修訂、跨部會合作等議題進行討論，強化影視拍攝作業安全管理。

打造共融職場！雇主支持身障就業最高年領30萬 新聘1人再領15.6萬

多元共融(DEI)職場是國際趨勢，勞動部今發布「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，事業單位若聘有3名以上的身心障礙員工，且提出職場支持計畫，每年最高可獲30萬元補助，若採取同儕相互協作的「群組進用」模式，每新增聘1名身心障礙員工，還能額外獲最高15.6萬元獎勵金。即起試辦至116年底，預期1年40家企業申請、新增200名身心障礙者就業。

職場性騷擾防治效果差 6成認為無幫助

「現行職場性騷防治效果有限，公司要強化教育訓練，政府要更積極處理！」現代婦女基金會5日公布職場性騷防治調查顯示，6成認為宣導課程沒有幫助；有申訴的受害者中，54.8%認為公司為妥善處理。基金會建議公司

飲料店員工薪水比我還高！設計師無奈嘆：還要待下去嗎？

台灣各行各業的低薪問題一直是網民討論的焦點。一名從事設計美編的男網友發文，稱他在買飲料時看到飲料店徵才的廣告，正職薪水竟高達4萬2，比他薪水還高，不禁「懷疑人生」，對此，網友們在討論設計師低薪之餘，也指出飲料店員工非常辛苦，值得這樣的薪資。

讀醫牙常後悔「早知道填電機」？醫師吐心聲：累死還發不了財

學測公布成績後，該選擇什麼系就讀，成為許多考生煩惱的問題。一名網友發文，好奇為何許多醫師或牙醫說「早知道填電機」，但沒看過工程師喊早知道讀醫牙的，對此，有醫師回應，醫學系考試非常困難，且工時長薪水低，呼籲高中生：「台灣健保體制不適合做西醫」。

年後轉職潮來了 嘉義10場徵才馬拉松開跑400職缺薪資上看5萬元

因應年後轉職與求職需求升溫，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心定下周一本月9日起至28日，舉辦「Horse在嘉義 徵才活動馬拉松」，規畫10場現場徵才活動，邀集25家企業參與招募，提供超過400個工作機會，最高薪資上看5萬元，盼協助求職者順利銜接職場，也為在地企業補足人力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。