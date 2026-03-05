快訊

防「豆腐媽媽」替身墜落重演 勞動部：強化高風險作業事前通報

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部職業安全衛生署，今與文化部影視及流行音樂產業局召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」。圖/勞動部提供
勞動部職業安全衛生署，今與文化部影視及流行音樂產業局召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」。圖/勞動部提供

日前民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落案，讓影視工作者職業安全再度被關注。勞動部職業安全衛生署今與文化部影視及流行音樂產業局召開「提升影視業職場安全衛生研商會議」，邀集相關工會代表、專家學者及協拍單位，就高風險作業通報機制、作業安全指引修訂、跨部會合作等議題進行討論，強化影視拍攝作業安全管理。

2022年，有劇組在苗栗縣神仙谷拍攝，因未著救生衣、安全帽及置備救生索等必要措施，導致收音助理及攝影師滑落水潭致死。當時勞動部與文化部聯手推動影視業職災預防指引、契約指導原則、高風險作業檢核表及專案檢查等措施，但日前的豆腐媽媽事件，突顯了影視作業現場安全衛生管理有待加強。

職安署表示，今日研商會議達成4項共識，包括將研修職安法規，要求拍攝單位於拍攝前上傳危害辨識與預防措施資料，並留存執行紀錄備查，強化高風險作業事前通報機制；修訂相關預防指引內容，增列危險拍攝動作的風險辨識、控制措施及現場安全主管確認程序。

影視局也將強化補助措施，提高違反職安相關規定的處罰機制，並由影視局、職安署及相關職業工會等合作建置第三方專業輔導機制，持續編製影視安全手冊，加強教育訓練與宣導。

職安署林毓堂表示，影視產業作業型態多元且具高度風險，拍攝過程常涉及高處作業、動火、水下及特技演出等情境，必須透過跨部會整合與公私協力，共同提升整體安全管理水準。他以豆腐媽媽事件為例，強調類似職災並非不可預防，將更嚴格要求業者落實安全衛生管理，確保工作人員安心上工、平安返家。

職安署強調，影視產業不應以創意或拍攝需求為由忽視安全管理，將持續與影視局合作強化監督與制度精進，對高風險作業從嚴把關，對違規行為依法處理，確保影視工作者的生命安全獲得最基本、也最必要的保障。

