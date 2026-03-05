飲料店員工薪水比我還高！設計師無奈嘆：還要待下去嗎？

台灣各行各業的低薪問題一直是網民討論的焦點。一名從事設計美編的男網友發文，稱他在買飲料時看到飲料店徵才的廣告，正職薪水竟高達4萬2，比他薪水還高，不禁「懷疑人生」，對此，網友們在討論設計師低薪之餘，也指出飲料店員工非常辛苦，值得這樣的薪資。

一名男網友在Dcard發文，表示他身為設計美編，某天買飲料時看到店面正在徵人的廣告，圖中能看出，飲料店員工的正職薪水4萬2、管理職4萬4到6萬元、兼職則是時薪196元到216元。

原PO表示，他從事設計美編三年了，薪水還不到4萬元，不禁開始懷疑人生，雖然他的服飾公司福利不錯，但此行業在台灣薪水都不怎麼樣，就算發展起來，薪水也不一定能贏過飲料店員工，因此每天都在煩惱是否該繼續待下去，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友也感嘆設計行業的低薪問題，「設計我做了8年南部，最高只到36k，年終兩個月」、「同為做設計的過來人看到50嵐起薪真的會懷疑，自己當初入錯行，當設計時壓力超級大，常常內分泌失調」、「低薪設計業誰愛做誰去做，還好我果斷轉行考高考」、「設計系畢業是真的很可憐啦，餅就那麼小塊，多數畢業都在一般企業被當多功能行政」。

也有網友表示飲料店工作非常辛苦，的確值得領高薪，「餐飲業工時很長喔，我之前在連鎖餐飲集團打工過，正職上班時間是10小時、主管是12小時」、「飲料店很辛苦啊，不然你也去做，別人不值得這薪資嗎」、「一天要做多少杯你可有想過？你能偷懶摸魚時他可能還在廚房煮茶熱到脫水，這薪資就目前來說只能算合理」。

設計行業的發展問題也曾引起網友討論。有位網友的表妹希望就讀動漫設計相關科系，卻被家人說「沒出息」、以後會被AI取代，網友們也透露身邊的美術人轉行的居多、薪水也一直下降。