快訊

職場性騷擾防治效果差 6成認為無幫助

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
現代婦女基金會5日公布調查數據顯示，46%民眾認為公司防治職場性騷態度消極，6成認為防治課程沒有幫助。（Google Gemini AI製圖）
「現行職場性騷防治效果有限，公司要強化教育訓練，政府要更積極處理！」現代婦女基金會5日公布職場性騷防治調查顯示，6成認為宣導課程沒有幫助；有申訴的受害者中，54.8%認為公司為妥善處理。基金會建議公司主動公布案件、確保主管與處理人員每年受訓，政府則要改善諮詢服務品質，增加性騷通報數據公布。

46%認為處理消極

現代婦女基金會5日公布《職場性騷擾防治，員工有感嗎？》調查報告顯示， 46%填答者認為公司實際的防治態度普通，甚至相當消極。針對「是否知悉公司的防治措施」，逾7成填答者表示公司有設置申訴管道及辦法，然對於公司舉辦的性騷防治訓練，僅有4成認為有幫助，其餘6成則認為沒有，更有近3成受訪者表示未上過相關課程。

現代婦女基金會督導黃傳馨舉例，很多公司訓練方式相當便宜行事，例如僅安排20分鐘、針對新人等，顯示投入資源很不足。填答者中有32.8%曾遇職場性騷擾，其中86.8%為女性。

遭受職場性騷的受訪者中，有25%的人認為公司的因應態度消極，實際向公司反應者僅4成，其中又有54.8%認為公司未妥善處理。

主動公布性平統計

「教育訓練應該1小時以上！」現代婦女基金會董事王如玄建議，課程內容設計應貼近其職業特性；鼓勵各事業單位定期（如於38婦女節前後）公布該公司的性平案件相關統計，如受理件數、成立與否等資訊，使員工感受到公司的積極作為；同時確保公司主管與處理人員每年定期接受訓練，並對被害者保有同理心。

主管機關部分，王如玄呼籲，地方主管機關接獲公司通報案件時，應主動協助檢視程序品質、積極輔導公司按正確且合理程序進行。若雇主違反《性別平等工作法》，主管機關應主動調查事業單位是否違反雇主防治責任。另外，縣市勞動局的性騷被害者諮詢電話，服務品質有待提升，還有相關數據公告也要升級。

