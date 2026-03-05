讀醫牙常後悔「早知道填電機」？醫師吐心聲：累死還發不了財

學測公布成績後，該選擇什麼系就讀，成為許多考生煩惱的問題。一名網友發文，好奇為何許多醫師或牙醫說「早知道填電機」，但沒看過工程師喊早知道讀醫牙的，對此，有醫師回應，醫學系考試非常困難，且工時長薪水低，呼籲高中生：「台灣健保體制不適合做西醫」。

一名網友在Threads發文，表示他觀察到許多高中生會猶豫選擇「醫牙或電資」科系就讀，但在網路上，時常能看到很多醫師或牙醫喊「早知道讀電機」；卻沒有工程師說「早知道填醫牙」，他很好奇其中的原因，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有一位醫師留言回應，他就是後悔讀醫學系的其中之一，醫學系不僅考試超難、一關接一關、每天都要擔心被當掉，且出來後經常需要值班、薪水又沒多少，「用自己的命換病人的命」，培育時間還長，想轉換跑道時經常發現太晚了，因此告誡高中生：「台灣健保體制不適合做西醫，累死還發不了財」。

也有網友點出分數高低的問題，「因為醫牙100%可以上頂大電資，頂大電資幾乎都上不了醫牙」、「工程師能考上醫學系幾乎沒有，少數台大電機吧，不然幾乎都重考，自然不會有工程師說早知道當醫生」、「因為能上電資不一定能上醫牙啊」。

但許多網友也反駁，比起科技業，醫牙科系還是更為穩定，「醫生賺到不想做為止，工程師可能一個景氣反轉直接龜苓膏」、「工程師根本只有一撮人薪水高而已，實際上醫生還是比較穩當」、「醫牙可以吃一輩子，電資走錯路就烏有企落」、「要知道牙醫一週幾個診就輕鬆年薪300萬，工程師300萬有難度」。

究竟要選擇就讀醫牙還是電資，其實是一名高三生的選擇困境，本站曾報導，他因擔心家裡沒人有醫學背景，面試時反應不突出被刷掉。對此，網友們建議多看考古題、多練習，家中是否有醫學背景並不重要，只是要做好不一定能選到熱門科的心理準備。