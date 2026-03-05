快訊

讀醫牙常後悔「早知道填電機」？醫師吐心聲：累死還發不了財

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇為何許多醫師或牙醫說「早知道填電機」，但沒看過工程師喊後悔的。示意圖／ingimage
學測公布成績後，該選擇什麼系就讀，成為許多考生煩惱的問題。一名網友發文，好奇為何許多醫師或牙醫說「早知道填電機」，但沒看過工程師喊早知道讀醫牙的，對此，有醫師回應，醫學系考試非常困難，且工時長薪水低，呼籲高中生：「台灣健保體制不適合做西醫」。

一名網友在Threads發文，表示他觀察到許多高中生會猶豫選擇「醫牙或電資」科系就讀，但在網路上，時常能看到很多醫師或牙醫喊「早知道讀電機」；卻沒有工程師說「早知道填醫牙」，他很好奇其中的原因，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有一位醫師留言回應，他就是後悔讀醫學系的其中之一，醫學系不僅考試超難、一關接一關、每天都要擔心被當掉，且出來後經常需要值班、薪水又沒多少，「用自己的命換病人的命」，培育時間還長，想轉換跑道時經常發現太晚了，因此告誡高中生：「台灣健保體制不適合做西醫，累死還發不了財」。

也有網友點出分數高低的問題，「因為醫牙100%可以上頂大電資，頂大電資幾乎都上不了醫牙」、「工程師能考上醫學系幾乎沒有，少數台大電機吧，不然幾乎都重考，自然不會有工程師說早知道當醫生」、「因為能上電資不一定能上醫牙啊」。

但許多網友也反駁，比起科技業，醫牙科系還是更為穩定，「醫生賺到不想做為止，工程師可能一個景氣反轉直接龜苓膏」、「工程師根本只有一撮人薪水高而已，實際上醫生還是比較穩當」、「醫牙可以吃一輩子，電資走錯路就烏有企落」、「要知道牙醫一週幾個診就輕鬆年薪300萬，工程師300萬有難度」。

究竟要選擇就讀醫牙還是電資，其實是一名高三生的選擇困境，本站曾報導，他因擔心家裡沒人有醫學背景，面試時反應不突出被刷掉。對此，網友們建議多看考古題、多練習，家中是否有醫學背景並不重要，只是要做好不一定能選到熱門科的心理準備。

相關新聞

飲料店員工薪水比我還高！設計師無奈嘆：還要待下去嗎？

台灣各行各業的低薪問題一直是網民討論的焦點。一名從事設計美編的男網友發文，稱他在買飲料時看到飲料店徵才的廣告，正職薪水竟高達4萬2，比他薪水還高，不禁「懷疑人生」，對此，網友們在討論設計師低薪之餘，也指出飲料店員工非常辛苦，值得這樣的薪資。

職場性騷擾防治效果差 6成認為無幫助

「現行職場性騷防治效果有限，公司要強化教育訓練，政府要更積極處理！」現代婦女基金會5日公布職場性騷防治調查顯示，6成認為宣導課程沒有幫助；有申訴的受害者中，54.8%認為公司為妥善處理。基金會建議公司

年後轉職潮來了 嘉義10場徵才馬拉松開跑400職缺薪資上看5萬元

因應年後轉職與求職需求升溫，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心定下周一本月9日起至28日，舉辦「Horse在嘉義 徵才活動馬拉松」，規畫10場現場徵才活動，邀集25家企業參與招募，提供超過400個工作機會，最高薪資上看5萬元，盼協助求職者順利銜接職場，也為在地企業補足人力。

婦女再就業獎勵金 擬增至6萬元 「鼓勵女性重返職場」

近十年女性勞參率緩升，但卅歲以後女性常因婚育、照顧因素離職，導致勞參率一路下滑，難以回歸。勞動部為此擬提高婦女再就業獎勵金，從現行的三萬元，提高至六萬元，雇主調整工時獎勵也從最高三萬六千元，提高為六萬元；且二度就業婦女不再僅限透過公立就業服務站推介媒合，自行尋職者也能申請。本月底可望上路。

推育兒減工時大獲好評 北市短短4天近30企業申請

台北市長蔣萬安推動「育兒減少工時計畫」，截至昨天中午，短短四天已有近卅家企業申請，均為中小型企業。北市勞動局長王秋冬表示，企業申請踴躍，申請的企業包括批發零售業、診所、進出口貿易、管理顧問業及社團法人協會等。

