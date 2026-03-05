年後轉職潮來了 嘉義10場徵才馬拉松開跑400職缺薪資上看5萬元

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
因應年後轉職與求職需求升溫，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心定下周一本月9日起至28日，舉辦「Horse在嘉義 徵才活動馬拉松」，規畫10場現場徵才活動，邀集25家企業參與招募，提供超過400個工作機會，最高薪資上看5萬元，盼協助求職者順利銜接職場，也為在地企業補足人力。

嘉義就業中心表示，本次系列徵才活動將在嘉義縣民雄鄉、大林鎮及嘉義市等地舉辦，參與產業涵蓋傳統製造業、旅宿業、餐飲業與交通運輸業，其中以深耕地方的製造業廠商為主，包括耐斯企業、愛之味、高野健康生技、福隆玻璃纖維、遠東機械集團、啟坤科技、光泉牧場、榕懋實業、威芳企業、大同鋁業、和大工業等多家企業，提供多元職缺，讓求職者有更多選擇。

此外，旅宿與服務業也同步擴大招募。知名連鎖飯店煙波大飯店預計6月在嘉義市試營運，9日上午及10日下午在經濟部嘉義產業創新研發中心舉辦徵才活動，釋出管理、客務、餐飲及房務等39個職缺。連鎖速食餐廳麥當勞則因應嘉義市湖子內新店預計5月開幕，17日及28日在垂楊餐廳辦理徵才，預計招募正職與計時服務員。

交通運輸業方面，在地遊覽車公司國立通運也擴大徵才，招募車輛調度人員、中巴與大巴駕駛及9人座駕駛等職務，19日與26日在嘉義就業中心舉辦招募說明會暨徵才活動，現場將介紹職務內容及遊覽車司機培訓制度，協助有志投入運輸業的民眾了解工作內容並順利就業。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，透過馬拉松式的徵才活動，求職者可一次掌握多元職缺並直接參與面試，深入了解企業與工作內容，提升媒合率與錄取機會。不論是想轉職的在職者、準備重返職場的婦女，或有就業需求的壯世代族群，都歡迎踴躍參加。

勞動部也推出多項就業促進措施，包括針對中高齡者的「五五就業促進獎勵」及「婦女再就業計畫」，符合資格且成功就業者最高可申請6萬元獎助金，協助減輕經濟負擔並穩定回歸職場。徵才活動資訊可洽嘉義就業中心05-2240656，或至台灣就業通徵才活動專區查詢。

勞動部加碼！企業育兒津貼每人每年1萬元 小孩給保母帶也能申請

鼓勵雇主營造友善育兒職場，勞動部砸超過一點四億元，擴大補助企業辦理托育設施及措施。其中，鬆綁員工子女必須送托到托兒機構的限制，若小孩交給親友、保母照顧，勞動部也補助企業發放育兒津貼，同時也加碼補助金額及比率，每人每年補助提高至一萬元，未滿百人企業補助七成。新制五月上路。

推育兒減工時大獲好評 北市短短4天近30企業申請

台北市長蔣萬安推動「育兒減少工時計畫」，截至昨天中午，短短四天已有近卅家企業申請，均為中小型企業。北市勞動局長王秋冬表示，企業申請踴躍，申請的企業包括批發零售業、診所、進出口貿易、管理顧問業及社團法人協會等。

因應年後轉職與求職需求升溫，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心定下周一本月9日起至28日，舉辦「Horse在嘉義 徵才活動馬拉松」，規畫10場現場徵才活動，邀集25家企業參與招募，提供超過400個工作機會，最高薪資上看5萬元，盼協助求職者順利銜接職場，也為在地企業補足人力。

婦女再就業獎勵金 擬增至6萬元 「鼓勵女性重返職場」

近十年女性勞參率緩升，但卅歲以後女性常因婚育、照顧因素離職，導致勞參率一路下滑，難以回歸。勞動部為此擬提高婦女再就業獎勵金，從現行的三萬元，提高至六萬元，雇主調整工時獎勵也從最高三萬六千元，提高為六萬元；且二度就業婦女不再僅限透過公立就業服務站推介媒合，自行尋職者也能申請。本月底可望上路。

洪申翰稱蔣萬安育兒減工時恐象徵性試辦？北市曝3天申請家數

北市長蔣萬安推動「育兒減少工時試辦計畫」上路3天，有近30家企業向勞動局提出申請。北市勞動局表示，計畫開放申請進入第三天、截至4日為止，已有近30家事業單位提出申請，產業別涵蓋批發零售業、診所、進出口貿易、管理顧問業及社團法人協會等多元領域。

勞動部提高企業育兒補貼至1萬元 放寬親友、保母帶也可申請

鼓勵雇主營造友善育兒職場，勞動部砸超過1.4億元推動「企托333 政府來幫忙」新制，擴大補助企業辦理托育設施及措施。其中，鬆綁員工子女必須送托到托兒機構的限制，若小孩交給親友、保母照顧，勞動部也補助企業育兒津貼；同時也加碼補助金額及比率，每人每年補助提高至1萬元，未滿100人企業補助7成。新制預計五月上路。

