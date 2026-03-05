年後轉職潮來了 嘉義10場徵才馬拉松開跑400職缺薪資上看5萬元

因應年後轉職與求職需求升溫，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心定下周一本月9日起至28日，舉辦「Horse在嘉義 徵才活動馬拉松」，規畫10場現場徵才活動，邀集25家企業參與招募，提供超過400個工作機會，最高薪資上看5萬元，盼協助求職者順利銜接職場，也為在地企業補足人力。

嘉義就業中心表示，本次系列徵才活動將在嘉義縣民雄鄉、大林鎮及嘉義市等地舉辦，參與產業涵蓋傳統製造業、旅宿業、餐飲業與交通運輸業，其中以深耕地方的製造業廠商為主，包括耐斯企業、愛之味、高野健康生技、福隆玻璃纖維、遠東機械集團、啟坤科技、光泉牧場、榕懋實業、威芳企業、大同鋁業、和大工業等多家企業，提供多元職缺，讓求職者有更多選擇。

此外，旅宿與服務業也同步擴大招募。知名連鎖飯店煙波大飯店預計6月在嘉義市試營運，9日上午及10日下午在經濟部嘉義產業創新研發中心舉辦徵才活動，釋出管理、客務、餐飲及房務等39個職缺。連鎖速食餐廳麥當勞則因應嘉義市湖子內新店預計5月開幕，17日及28日在垂楊餐廳辦理徵才，預計招募正職與計時服務員。

交通運輸業方面，在地遊覽車公司國立通運也擴大徵才，招募車輛調度人員、中巴與大巴駕駛及9人座駕駛等職務，19日與26日在嘉義就業中心舉辦招募說明會暨徵才活動，現場將介紹職務內容及遊覽車司機培訓制度，協助有志投入運輸業的民眾了解工作內容並順利就業。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，透過馬拉松式的徵才活動，求職者可一次掌握多元職缺並直接參與面試，深入了解企業與工作內容，提升媒合率與錄取機會。不論是想轉職的在職者、準備重返職場的婦女，或有就業需求的壯世代族群，都歡迎踴躍參加。

勞動部也推出多項就業促進措施，包括針對中高齡者的「五五就業促進獎勵」及「婦女再就業計畫」，符合資格且成功就業者最高可申請6萬元獎助金，協助減輕經濟負擔並穩定回歸職場。徵才活動資訊可洽嘉義就業中心05-2240656，或至台灣就業通徵才活動專區查詢。