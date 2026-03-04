快訊

機捷全線車站即時播報WBC賽況 力挺中華隊

中央社／ 記者吳睿騏桃園4日電
2026年世界棒球經典賽5日開打，桃捷公司也推出即時賽況轉播及線上集氣活動。圖／聯合報資料照片 陳俊智
桃園大眾捷運公司今天表示，2026年世界棒球經典賽5日開打，桃捷公司也推出即時賽況轉播及線上集氣活動，並串聯市府直播派對場地的交通服務，邀請球迷搭乘機捷為中華隊加油。

桃捷公司今天發布新聞稿表示，市府於5日至8日舉辦世界棒球經典賽（WBC）直播派對，5日開幕戰中華隊對澳洲，將於A19 Global Mall廣場率先直播；6日對日本、7日對捷克及8日對韓國3場賽事，同步於市府前廣場、A19 Global Mall廣場及中壢銀河廣場三地轉播，Global Mall廣場及中壢銀河廣場都可搭乘機捷抵達。

桃捷公司說，為了讓旅客能即時掌握戰況，全線車站啟動「WBC即時賽況跑馬轉播」，透過車站的旅客資訊顯示系統，以跑馬文字同步更新比賽資訊，開賽前1小時起，每20分鐘推播對戰資訊，開賽後每5分鐘更新最新比數、攻守局數及戰況變化；當中華隊擊出全壘打時，則以快訊速報球員攻下的分數。

桃捷公司也在臉書（Facebook）粉絲團推出留言抽獎活動，即日起至8日中午12時止，只要留言送上加油祝福，就會抽出「桃捷一日票」送給10名幸運球迷。桃捷公司希望透過交通服務結合賽事應援，讓旅客在城市移動中也能共享比賽熱度為中華隊加油。

相關新聞

勞動部提高企業育兒補貼至1萬元 放寬親友、保母帶也可申請

鼓勵雇主營造友善育兒職場，勞動部砸超過1.4億元推動「企托333 政府來幫忙」新制，擴大補助企業辦理托育設施及措施。其中，鬆綁員工子女必須送托到托兒機構的限制，若小孩交給親友、保母照顧，勞動部也補助企業育兒津貼；同時也加碼補助金額及比率，每人每年補助提高至1萬元，未滿100人企業補助7成。新制預計五月上路。

洪申翰稱蔣萬安育兒減工時恐象徵性試辦？北市曝3天申請家數

北市長蔣萬安推動「育兒減少工時試辦計畫」上路3天，有近30家企業向勞動局提出申請。北市勞動局表示，計畫開放申請進入第三天、截至4日為止，已有近30家事業單位提出申請，產業別涵蓋批發零售業、診所、進出口貿易、管理顧問業及社團法人協會等多元領域。

北市首創育兒減工時 勞長洪申翰：若配套沒處理好恐成「象徵性試辦」

台北市三月起試辦「育兒減少工時計畫」引發熱議，不少育兒家長叫好，但也有人怨嘆「工作留給單身狗？」勞動部長洪申翰今表示，他認同北市推行計畫的初衷與大方向，勞動部過去也做過相關研議，但必須考量配套是否完備，若配套沒處理好，實施範圍就無法擴大，恐流於象徵性試辦。

民團：將二就婦女拉回職場不能只靠錢 調適支持也很重要

勞動部「婦女再就業」獎勵金預計放寬申請資格，不必再透過公立就服機構推介媒合，也將最高金額從原本3萬元提高至6萬元。長期輔導二度就業婦女的民間團體皆給予肯定，但也提醒，要拉出這群因照顧家庭退離職場的女性重返不能只靠錢，還必須協助二就婦女職場調適、強化心理韌性，雇主願意調整工時也很重要。

「婦」出江湖非難事！婦女再就業獎勵金提高至6萬放寬自行尋職也能領

台灣女性勞參率近年緩升，但女性30歲後碰上婚育、照顧家庭因素，被迫離開職場，導致女性勞參率一路下滑，難以回歸。勞動部為此推動「婦女再就業計畫」，提供二度就業婦女自主訓練、再就業獎勵，也鼓勵雇主調整工作時間，給予雇主獎勵金。勞動部近期將修正計畫，再就業獎勵金從最高3萬調升至6萬元，雇主調整工時獎勵也從3.6萬提高為6萬元。最重要的是放寬資格，不再只能透過公立就業服務站推介媒合，自行尋職者也能申請。三月底可望上路。

