男忍痛忍到心肌壞死 高難度複合式手術續命

中央社／ 新北4日電

男子因胸悶與上腹悶痛持續2天未緩解，終於在無法忍受下至輔大醫院急診，確認為嚴重急性心肌梗塞，因忍痛時間過長，心肌大面積壞死；經高難度複合式心臟手術，搶救成功。

輔仁大學附設醫院今天公布醫例指出，患者是68歲退休男子，平日有高血壓與高血脂病史，但生活規律、無抽菸習慣。日前因胸悶與上腹悶痛持續2天未緩解，最後在無法忍受下，前往急診就醫；經緊急檢查，確認為嚴重急性心肌梗塞，病情刻不容緩。

輔大醫院表示，心臟內科團隊雖立即進行心導管手術，成功放置支架打通阻塞血管，並同步置入主動脈氣球幫浦（IABP）減輕左心室負擔、增加冠狀動脈灌流；但因患者忍痛時間過長，心肌已大面積壞死。

輔大醫院指出，心臟超音波顯示，心肌梗塞造成「心室中隔缺損」，心臟中間的隔板破裂，左心室血液直接分流至右側肺循環，導致嚴重肺水腫與循環崩潰；更棘手的是，同時合併中度至重度主動脈瓣膜逆流，心臟負荷雪上加霜。

面對如此複雜且高風險的狀況，輔大醫院表示，團隊評估這可能是病人唯一一次修補心臟的機會；經與家屬充分溝通後，團隊決定進行高難度複合式心臟手術，進行主動脈瓣膜置換合併心室中隔缺損修補。

心臟血管外科主任游皓鈞表示，這是死亡風險極高的重大手術，先建立體外循環後停止心跳，打開主動脈以組織牛瓣膜完成主動脈瓣膜置換，隨後以牛心包膜與聚酯纖維（Dacron）補片修補破裂的心室中隔。

他表示，經過手術及8天在加護病房搶救，病人終於從瀕危到自己走出醫院，還趕在農曆年前返家團圓；從急診到出院長達1個多月的醫療接力，不僅守住一顆心臟，也守住一個家庭的團圓與希望。

