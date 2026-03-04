洪申翰稱蔣萬安育兒減工時恐象徵性試辦？北市曝3天申請家數

北市長蔣萬安推動「育兒減少工時試辦計畫」上路3天，有近30家企業向勞動局提出申請。北市勞動局表示，計畫開放申請進入第三天、截至4日為止，已有近30家事業單位提出申請，產業別涵蓋批發零售業、診所、進出口貿易、管理顧問業及社團法人協會等多元領域。

勞動局表示，自市府宣布開放「育兒減少工時」試辦計畫申請以來，每日接獲逾百通企業來電詢問計畫內容與申請方式，顯示企業與員工對於育兒彈性工時確實有相當需求，也反映企業普遍對此項政策抱持正面態度。顯示不少企業願意在不減薪的前提下，嘗試提供育兒家長更友善的工時安排。

勞動局表示，本計畫參考韓國推動育兒彈性工時的經驗，並依據北市產業與就業型態進行調整，設計出符合北市需求的試辦計畫，將持續蒐集企業與勞工回饋，滾動精進制度設計，後續也將視申請與實施情形擴大辦理，確保有意願參與的企業都能提出申請。

勞動局將持續協助企業了解申請流程，鼓勵更多事業單位參與，逐步推動育兒友善的職場制度，讓有需求的家長能兼顧工作與家庭。

對於勞動部長洪申翰稱，蔣萬安的育兒減工時計畫若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦？北市政府副發言人葉向媛表示，勞動部是全國勞政的主管機關，對於相關配套措施的看法一定更加精闢而周延；若能提出具體想法，台北市政府也一定樂意聆聽。