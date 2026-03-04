快訊

洪申翰稱蔣萬安育兒減工時恐象徵性試辦？北市曝3天申請家數

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
勞動部部長洪申翰。記者潘俊宏／攝影
勞動部部長洪申翰。記者潘俊宏／攝影

北市蔣萬安推動「育兒減少工時試辦計畫」上路3天，有近30家企業向勞動局提出申請。北市勞動局表示，計畫開放申請進入第三天、截至4日為止，已有近30家事業單位提出申請，產業別涵蓋批發零售業、診所、進出口貿易、管理顧問業及社團法人協會等多元領域。

勞動局表示，自市府宣布開放「育兒減少工時」試辦計畫申請以來，每日接獲逾百通企業來電詢問計畫內容與申請方式，顯示企業與員工對於育兒彈性工時確實有相當需求，也反映企業普遍對此項政策抱持正面態度。顯示不少企業願意在不減薪的前提下，嘗試提供育兒家長更友善的工時安排。

勞動局表示，本計畫參考韓國推動育兒彈性工時的經驗，並依據北市產業與就業型態進行調整，設計出符合北市需求的試辦計畫，將持續蒐集企業與勞工回饋，滾動精進制度設計，後續也將視申請與實施情形擴大辦理，確保有意願參與的企業都能提出申請。

勞動局將持續協助企業了解申請流程，鼓勵更多事業單位參與，逐步推動育兒友善的職場制度，讓有需求的家長能兼顧工作與家庭。

對於勞動部長洪申翰稱，蔣萬安的育兒減工時計畫若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦？北市政府副發言人葉向媛表示，勞動部是全國勞政的主管機關，對於相關配套措施的看法一定更加精闢而周延；若能提出具體想法，台北市政府也一定樂意聆聽。

勞動部提高企業育兒補貼至1萬元 放寬親友、保母帶也可申請

鼓勵雇主營造友善育兒職場，勞動部砸超過1.4億元推動「企托333 政府來幫忙」新制，擴大補助企業辦理托育設施及措施。其中，鬆綁員工子女必須送托到托兒機構的限制，若小孩交給親友、保母照顧，勞動部也補助企業育兒津貼；同時也加碼補助金額及比率，每人每年補助提高至1萬元，未滿100人企業補助7成。新制預計五月上路。

洪申翰稱蔣萬安育兒減工時恐象徵性試辦？北市曝3天申請家數

北市長蔣萬安推動「育兒減少工時試辦計畫」上路3天，有近30家企業向勞動局提出申請。北市勞動局表示，計畫開放申請進入第三天、截至4日為止，已有近30家事業單位提出申請，產業別涵蓋批發零售業、診所、進出口貿易、管理顧問業及社團法人協會等多元領域。

機捷全線車站即時播報WBC賽況 力挺中華隊

桃園大眾捷運公司今天表示，2026年世界棒球經典賽5日開打，桃捷公司也推出即時賽況轉播及線上集氣活動，並串聯市府直播派對...

北市首創育兒減工時 勞長洪申翰：若配套沒處理好恐成「象徵性試辦」

台北市三月起試辦「育兒減少工時計畫」引發熱議，不少育兒家長叫好，但也有人怨嘆「工作留給單身狗？」勞動部長洪申翰今表示，他認同北市推行計畫的初衷與大方向，勞動部過去也做過相關研議，但必須考量配套是否完備，若配套沒處理好，實施範圍就無法擴大，恐流於象徵性試辦。

民團：將二就婦女拉回職場不能只靠錢 調適支持也很重要

勞動部「婦女再就業」獎勵金預計放寬申請資格，不必再透過公立就服機構推介媒合，也將最高金額從原本3萬元提高至6萬元。長期輔導二度就業婦女的民間團體皆給予肯定，但也提醒，要拉出這群因照顧家庭退離職場的女性重返不能只靠錢，還必須協助二就婦女職場調適、強化心理韌性，雇主願意調整工時也很重要。

「婦」出江湖非難事！婦女再就業獎勵金提高至6萬放寬自行尋職也能領

台灣女性勞參率近年緩升，但女性30歲後碰上婚育、照顧家庭因素，被迫離開職場，導致女性勞參率一路下滑，難以回歸。勞動部為此推動「婦女再就業計畫」，提供二度就業婦女自主訓練、再就業獎勵，也鼓勵雇主調整工作時間，給予雇主獎勵金。勞動部近期將修正計畫，再就業獎勵金從最高3萬調升至6萬元，雇主調整工時獎勵也從3.6萬提高為6萬元。最重要的是放寬資格，不再只能透過公立就業服務站推介媒合，自行尋職者也能申請。三月底可望上路。

