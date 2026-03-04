勞動部提高企業育兒補貼至1萬元 放寬親友、保母帶也可申請

鼓勵雇主營造友善育兒職場，勞動部砸超過1.4億元推動「企托333 政府來幫忙」新制，擴大補助企業辦理托育設施及措施。其中，鬆綁員工子女必須送托到托兒機構的限制，若小孩交給親友、保母照顧，勞動部也補助企業育兒津貼；同時也加碼補助金額及比率，每人每年補助提高至1萬元，未滿100人企業補助7成。新制預計五月上路。

勞動部長洪申翰表示，當企業願意照顧員工家庭，員工更能安心工作 企業也更能留人，形成勞工、企業雙贏的正向循環，強化企業托育方案的核心概念，就是勞工育兒需要企業來提供相關協助措施、設施，但政府也不會把責任全丟給企業承擔，只樣企業願意為幫助勞工育兒跨出一步，政府就願意大力支持，尤其對中小微企業的支持會更多。

勞動福祉退休司司長黃維琛說，為鼓勵企業建立友善育兒職場環境，不論企業規模，勞動部皆提供托兒設施、措施補助，2025年總共協助476家企業辦理員工托育服務，補助金額3634萬餘元，共1萬2947名員工受益，創開辦以來最高。

但黃維琛說，不少企業也反映補助項目僵化、法規與行政待鬆綁、營運與實務困境等，因此進一步修正「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」及「推動工作與生活平衡補助計畫」。

補助企業發放育兒補貼部分，黃維琛指出，過去員工子女必須送托托兒服務機構，勞動部才補助企業發放的育兒補貼，現在放寬補貼要件，員工子若給親友、保母帶，企業照樣發給育兒補貼，勞動部就補助；金額及比率也提高，過去每位員工子女每年最高補助4000元，改為每人每年補助最高1萬元，並分企業規模補助5到7成，未滿百人的企業，勞動部補助7成的育兒補貼。

針對企業托兒設施、措施，每年最高補助分別提高至100萬元，並新增人事費、設施營運補助等。此外，新增事業單位減免員工企托收托費用補助、放寬托兒設備3年補助1次規定等。

全國中小企業總會副理事長林倬立建議，應推動區域共享，開放同一個區域、產業園區的企業可聯合申請方案，比如中小企業只有1、2個員工有托育需求，就可聯合鄰近企業共同申請，也可提升參與家數。

洪申翰說，企業設置幼兒園、職場互助教保中心等設施的數字有待提升，未來將研議讓中小企業「組隊」，同一個工業區的企業可聯合設置托兒設施。