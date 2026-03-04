快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

北市首創育兒減工時 勞長洪申翰：若配套沒處理好恐成「象徵性試辦」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部今舉辦勞動部加碼「強化企業托育」記者會。勞動部長洪申翰（右二）今談及北市推行的「育兒減少工時」計畫指出，他認同北市計畫初衷與方向，但若配套不夠完備，恐變成象徵性試辦。記者葉冠妤／提供
勞動部今舉辦勞動部加碼「強化企業托育」記者會。勞動部長洪申翰（右二）今談及北市推行的「育兒減少工時」計畫指出，他認同北市計畫初衷與方向，但若配套不夠完備，恐變成象徵性試辦。記者葉冠妤／提供

北市三月起試辦「育兒減少工時計畫」引發熱議，不少育兒家長叫好，但也有人怨嘆「工作留給單身狗？」勞動部洪申翰今表示，他認同北市推行計畫的初衷與大方向，勞動部過去也做過相關研議，但必須考量配套是否完備，若配套沒處理好，實施範圍就無法擴大，恐流於象徵性試辦。

勞動部今舉辦勞動部加碼「強化企業托育」記者會。記者會上，媒體提問勞動部是否跟進北市府政策，補貼育兒家長減少工時的薪資？洪申翰說，他認同北市計畫的初衷與大方向，勞動部先前做過相關評估、研議，但須考量配套完備與否。

洪申翰進一步指，育兒家長減少工時的配套必須克服幾個問題，包括勞工薪資補貼、常態性人力頂替、非育兒家長員工的不公平感受，執行上，也必須給人資充分的說明、準備時間。

「關鍵在配套」，洪申翰說，大家都不會反對減少工時的概念，重點在於有沒有配套，若配套無法處理，實施範圍就不容易擴張，也就不太容易變成制度性協助，而流於象徵性試辦。

洪申翰說，勞工育兒需求具多樣性，因此有育兒津貼、生育補助加碼等經濟性補貼，也有因應小孩腸病毒等突發狀況的彈性育嬰留停，也有企業托育設施，讓勞工跟小孩距離近一些，更能放心工作，也正因為需求多樣，所以很難有一個計畫能涵蓋所有需求。

他強調，育兒政策不是靠比較，必須靠合作、互動，勞動部方案是希望促成更多合作、互補，將繼續跟企業、勞工、NGO討論，審慎研議配套，讓育兒家長減少工時政策具可實現性。

由於現行「性別平等工作法」第19條規定，受僱未滿30人企業的育兒家長，若提出減少或調整工時，必須經勞資協商合意方能適用，過去有民間團體呼籲拿掉勞資協商字句，改為雇主不得拒絕，洪申翰說，找出周全的可行性做法後，再來檢討法規也無不可。

此外，也有團體認為，台灣已邁入超高齡社會，賴清德總統「雙就業、雙照顧」政策卻著墨於顧小，忽略勞工也可能因照顧長輩被迫離開職場，洪申翰說，家庭照顧假以「小時」請假可顧及勞工的顧老需求，勞動部也跟衛福部交換過意見，長照3.0上路後，若還有需要職場支持的地方，再來研議職場制度的調整。

工時 北市 育兒 勞動部 洪申翰

延伸閱讀

北市提育兒減工時 政院：中央彈性育嬰留停照顧已在元旦上路

北市首推育兒減少工時計畫 業者不減薪可獲對應的八成薪資補貼

育兒減少工時討論炸裂 家長直呼「太需要了」

蔣萬安推新政 北市育兒減工時不減薪

相關新聞

勞動部提高企業育兒補貼至1萬元 放寬親友、保母帶也可申請

鼓勵雇主營造友善育兒職場，勞動部砸超過1.4億元推動「企托333 政府來幫忙」新制，擴大補助企業辦理托育設施及措施。其中，鬆綁員工子女必須送托到托兒機構的限制，若小孩交給親友、保母照顧，勞動部也補助企業育兒津貼；同時也加碼補助金額及比率，每人每年補助提高至1萬元，未滿100人企業補助7成。新制預計五月上路。

北市首創育兒減工時 勞長洪申翰：若配套沒處理好恐成「象徵性試辦」

台北市三月起試辦「育兒減少工時計畫」引發熱議，不少育兒家長叫好，但也有人怨嘆「工作留給單身狗？」勞動部長洪申翰今表示，他認同北市推行計畫的初衷與大方向，勞動部過去也做過相關研議，但必須考量配套是否完備，若配套沒處理好，實施範圍就無法擴大，恐流於象徵性試辦。

民團：將二就婦女拉回職場不能只靠錢 調適支持也很重要

勞動部「婦女再就業」獎勵金預計放寬申請資格，不必再透過公立就服機構推介媒合，也將最高金額從原本3萬元提高至6萬元。長期輔導二度就業婦女的民間團體皆給予肯定，但也提醒，要拉出這群因照顧家庭退離職場的女性重返不能只靠錢，還必須協助二就婦女職場調適、強化心理韌性，雇主願意調整工時也很重要。

「婦」出江湖非難事！婦女再就業獎勵金提高至6萬放寬自行尋職也能領

台灣女性勞參率近年緩升，但女性30歲後碰上婚育、照顧家庭因素，被迫離開職場，導致女性勞參率一路下滑，難以回歸。勞動部為此推動「婦女再就業計畫」，提供二度就業婦女自主訓練、再就業獎勵，也鼓勵雇主調整工作時間，給予雇主獎勵金。勞動部近期將修正計畫，再就業獎勵金從最高3萬調升至6萬元，雇主調整工時獎勵也從3.6萬提高為6萬元。最重要的是放寬資格，不再只能透過公立就業服務站推介媒合，自行尋職者也能申請。三月底可望上路。

2026新鮮人求職攻略！MA儲備幹部怎麼準備？企業最看重的5大能力公開

在MA計畫中，企業除了提供優渥薪資，更重視解決問題能力、積極態度與溝通影響力。透過輪調機制、導師制度與完整培訓流程，培養具備管理潛質的新世代人才。

出社會2年崩潰！她嘆「3月沒連假想離職」 過來人曝實用建議

一名職場新鮮人因缺乏連假而感到崩潰，甚至考慮離職。她在Dcard上分享職場壓力，引起網友熱議，並獲得實用建議，提醒尋找能隨意請假的工作。勞動部也指出，員工可申請家庭照顧假以應對突發情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。