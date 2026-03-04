聽新聞
0:00 / 0:00
影／下架30萬詐騙訊並訓練AI 數發部拚擴大打詐「好人隊」
數位發展部上午舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬公布4大施政主軸，其中關於打擊詐騙，林宜敬表示，目前與Meta等國際企業合作密切，未來朝「擴大打詐好人隊」方向，讓更多企業加入政府打詐行列。
林宜敬指出，目前透過數發部開發的「網詐通報查詢網」，通知Meta下架約30萬則詐騙訊息後，這些詐騙訊息也被用來訓練AI識別，而Meta也透過這些詐騙訊息ip位置發現大多來自柬埔寨，隨後這些訊息通報給美國政府，也間接促成太子集團遭到查緝、同時泰國政府轟炸柬埔寨的詐騙園區等等，林宜敬認為，擴大好人隊，才能有效防堵詐騙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。