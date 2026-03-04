快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部「婦女再就業」獎勵金預計放寬申請資格，不必再透過公立就服機構推介媒合，也將最高金額從原本3萬元提高至6萬元。聯合報系資料照片
勞動部「婦女再就業」獎勵金預計放寬申請資格，不必再透過公立就服機構推介媒合，也將最高金額從原本3萬元提高至6萬元。聯合報系資料照片

勞動部「婦女再就業」獎勵金預計放寬申請資格，不必再透過公立就服機構推介媒合，也將最高金額從原本3萬元提高至6萬元。長期輔導二度就業婦女的民間團體皆給予肯定，但也提醒，要拉出這群因照顧家庭退離職場的女性重返不能只靠錢，還必須協助二就婦女職場調適、強化心理韌性，雇主願意調整工時也很重要。

得人資源整合創辦人蔡淯鈴說，過去政府政策思維是防弊大於興利，現在肯站在更積極立場、提高誘因，她很驚喜也很肯定。不過，「很多事情不是靠錢可以解決」，她認為必須有其他配套，現在政府協助就業多聚焦技能培訓，應多給強化職場心理韌性的資源，不管是以成長團體作為求職前導準備，入職後可能也有一段調適碰撞期，在勞工尚未跟企業建立信任感前，勞動部或可提供外部求助管道。

社團法人臺灣女性生涯發展協會理事長陳若玲也樂見勞動部放寬申請資格，更接地氣。她指出，協會曾在2022年發布「台灣女性的自我實現與職家銜接」調查，發現EQ、人際溝通、挫折容忍力等心理資本是影響二度就業女性順利重返職場的關鍵，尤其現在工作環境快速重整跟變化，除專業技能，提升職場適應力也很重要，呼籲政府多提供職涯調適支持資源。

此外，蔡淯鈴說，家庭因素退出職場的婦女，選擇重返工作通常有兩個原因，第一是經濟動機，第二個是追求自我價值，但這兩種都必須奠基於足夠支持系統，家庭、公司的支援都很關鍵。她認為，企業端現在越來越願意讓員工調整工時，主因是太缺工，政府獎勵金只是順水推舟，建議勞動部多給企業提出不同彈性方案的空間，畢竟不同行業狀況歧異性高，若條件太限縮，對某些行業來說窒礙難行。

蔡淯鈴也提醒，政府必須大力宣導政策，例如深入媽媽群組、社團，將資訊送至最後一哩路，才能召喚出這群隱形勞動力。

勞動部 職場

相關新聞

民團：將二就婦女拉回職場不能只靠錢 調適支持也很重要

勞動部「婦女再就業」獎勵金預計放寬申請資格，不必再透過公立就服機構推介媒合，也將最高金額從原本3萬元提高至6萬元。長期輔導二度就業婦女的民間團體皆給予肯定，但也提醒，要拉出這群因照顧家庭退離職場的女性重返不能只靠錢，還必須協助二就婦女職場調適、強化心理韌性，雇主願意調整工時也很重要。

「婦」出江湖非難事！婦女再就業獎勵金提高至6萬放寬自行尋職也能領

台灣女性勞參率近年緩升，但女性30歲後碰上婚育、照顧家庭因素，被迫離開職場，導致女性勞參率一路下滑，難以回歸。勞動部為此推動「婦女再就業計畫」，提供二度就業婦女自主訓練、再就業獎勵，也鼓勵雇主調整工作時間，給予雇主獎勵金。勞動部近期將修正計畫，再就業獎勵金從最高3萬調升至6萬元，雇主調整工時獎勵也從3.6萬提高為6萬元。最重要的是放寬資格，不再只能透過公立就業服務站推介媒合，自行尋職者也能申請。三月底可望上路。

2026新鮮人求職攻略！MA儲備幹部怎麼準備？企業最看重的5大能力公開

在MA計畫中，企業除了提供優渥薪資，更重視解決問題能力、積極態度與溝通影響力。透過輪調機制、導師制度與完整培訓流程，培養具備管理潛質的新世代人才。

出社會2年崩潰！她嘆「3月沒連假想離職」 過來人曝實用建議

一名職場新鮮人因缺乏連假而感到崩潰，甚至考慮離職。她在Dcard上分享職場壓力，引起網友熱議，並獲得實用建議，提醒尋找能隨意請假的工作。勞動部也指出，員工可申請家庭照顧假以應對突發情況。

台大碩士兩度面試台積電無下文！他問「被列黑名單」？過來人曝實情

一名台大碩士兩度面試台積電未獲結果，質疑是否被列入黑名單。該網友在Dcard分享面試經歷，引發網友熱議，部分人表示企業面試過程或存在亂槍打鳥的情形。台積電作為經典理想工作，許多求職者仍期望能進入。

保護勞工聽力 雇主改善噪音最高補助250萬元

為協助企業強化廠場噪音的源頭管理與預防作為，勞動部訂定「勞工聽力保護措施辦理原則」，協助事業單位落實推動聽力保護措施，降低勞工因長期暴露噪音而產生聽力損失與相關健康危害，營造更健康及友善的工作環境。

