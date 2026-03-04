民團：將二就婦女拉回職場不能只靠錢 調適支持也很重要

勞動部「婦女再就業」獎勵金預計放寬申請資格，不必再透過公立就服機構推介媒合，也將最高金額從原本3萬元提高至6萬元。長期輔導二度就業婦女的民間團體皆給予肯定，但也提醒，要拉出這群因照顧家庭退離職場的女性重返不能只靠錢，還必須協助二就婦女職場調適、強化心理韌性，雇主願意調整工時也很重要。

得人資源整合創辦人蔡淯鈴說，過去政府政策思維是防弊大於興利，現在肯站在更積極立場、提高誘因，她很驚喜也很肯定。不過，「很多事情不是靠錢可以解決」，她認為必須有其他配套，現在政府協助就業多聚焦技能培訓，應多給強化職場心理韌性的資源，不管是以成長團體作為求職前導準備，入職後可能也有一段調適碰撞期，在勞工尚未跟企業建立信任感前，勞動部或可提供外部求助管道。

社團法人臺灣女性生涯發展協會理事長陳若玲也樂見勞動部放寬申請資格，更接地氣。她指出，協會曾在2022年發布「台灣女性的自我實現與職家銜接」調查，發現EQ、人際溝通、挫折容忍力等心理資本是影響二度就業女性順利重返職場的關鍵，尤其現在工作環境快速重整跟變化，除專業技能，提升職場適應力也很重要，呼籲政府多提供職涯調適支持資源。

此外，蔡淯鈴說，家庭因素退出職場的婦女，選擇重返工作通常有兩個原因，第一是經濟動機，第二個是追求自我價值，但這兩種都必須奠基於足夠支持系統，家庭、公司的支援都很關鍵。她認為，企業端現在越來越願意讓員工調整工時，主因是太缺工，政府獎勵金只是順水推舟，建議勞動部多給企業提出不同彈性方案的空間，畢竟不同行業狀況歧異性高，若條件太限縮，對某些行業來說窒礙難行。

蔡淯鈴也提醒，政府必須大力宣導政策，例如深入媽媽群組、社團，將資訊送至最後一哩路，才能召喚出這群隱形勞動力。