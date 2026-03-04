「婦」出江湖非難事！婦女再就業獎勵金提高至6萬放寬自行尋職也能領

台灣女性勞參率近年緩升，但女性30歲後碰上婚育、照顧家庭因素，被迫離開職場，導致女性勞參率一路下滑，難以回歸。勞動部為此推動「婦女再就業計畫」，提供二度就業婦女自主訓練、再就業獎勵，也鼓勵雇主調整工作時間，給予雇主獎勵金。勞動部近期將修正計畫，再就業獎勵金從最高3萬調升至6萬元，雇主調整工時獎勵也從3.6萬提高為6萬元。最重要的是放寬資格，不再只能透過公立就業服務站推介媒合，自行尋職者也能申請。三月底可望上路。

為協助退出勞動市場180天以上的婦女能重返職場，勞動部自2023年9月推出婦女再就業計畫。據統計，2024年總共協助3萬8408名婦女，2025年4萬4551人。其中，2024年領自主訓練獎勵的有967人、再就業獎勵1995人、雇主工時調整獎勵435人；2025年有1952人領自主訓練獎勵，3168人領再就業獎勵，雇主工時調整獎勵769人。

勞動部勞動力發展署官員說，近兩年協助就業的二度就業婦女3、4多萬人，因限定必須透過公立就服機構推介媒合工作，才能申請再就業獎勵金，導致領就業獎勵金的人數不到1成，這次放寬資格，開放讓透過民間人力銀行等其他尋職管道者也能申請;金額也對齊55Plus就業獎勵就獎，原是穩定就業3個月領完3萬就沒了，將改成穩就3個月先領3萬，滿6個月再領3萬元，最高可領6萬元，找到部分工時工作者最高可領3萬元。

然而，即便二就婦女重返職場，可能仍須兼顧家庭，因此，計畫為鼓勵雇主提供工時調整或部分工時工作，也給予雇主工時調整獎勵。發展署官員說，原本要求雇主須先向公立就服機構登記求才、開缺，雇用就服站推介的婦女，每一職缺每月領3000元，最長領12個月，最多領3萬6000元，修正後將放寬，雇主無須在公立就服機構登記，只要願意雇用、並提供二就婦女彈性工時職務、支持資源，就可領獎勵金，獎勵金提高至每月5000元，最高可領6萬元。

此外，為鼓勵婦女規畫自主訓練、精進原有職能，計畫也提供自主訓練獎勵，只要完全訓練課程並辦理求職登記，訓練完3個月內就業，最高可獲3萬元，修正後將限制必須上滿至少8小時的課程時數。