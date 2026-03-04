快訊

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄 超強轉運法必看

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

聽新聞
0:00 / 0:00

「婦」出江湖非難事！婦女再就業獎勵金提高至6萬放寬自行尋職也能領

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部針對婦女再就業獎勵金提高至6萬元，並放寬自行尋職也能領。聯合報系資料照片
勞動部針對婦女再就業獎勵金提高至6萬元，並放寬自行尋職也能領。聯合報系資料照片

台灣女性勞參率近年緩升，但女性30歲後碰上婚育、照顧家庭因素，被迫離開職場，導致女性勞參率一路下滑，難以回歸。勞動部為此推動「婦女再就業計畫」，提供二度就業婦女自主訓練、再就業獎勵，也鼓勵雇主調整工作時間，給予雇主獎勵金。勞動部近期將修正計畫，再就業獎勵金從最高3萬調升至6萬元，雇主調整工時獎勵也從3.6萬提高為6萬元。最重要的是放寬資格，不再只能透過公立就業服務站推介媒合，自行尋職者也能申請。三月底可望上路。

為協助退出勞動市場180天以上的婦女能重返職場，勞動部自2023年9月推出婦女再就業計畫。據統計，2024年總共協助3萬8408名婦女，2025年4萬4551人。其中，2024年領自主訓練獎勵的有967人、再就業獎勵1995人、雇主工時調整獎勵435人；2025年有1952人領自主訓練獎勵，3168人領再就業獎勵，雇主工時調整獎勵769人。

勞動部勞動力發展署官員說，近兩年協助就業的二度就業婦女3、4多萬人，因限定必須透過公立就服機構推介媒合工作，才能申請再就業獎勵金，導致領就業獎勵金的人數不到1成，這次放寬資格，開放讓透過民間人力銀行等其他尋職管道者也能申請;金額也對齊55Plus就業獎勵就獎，原是穩定就業3個月領完3萬就沒了，將改成穩就3個月先領3萬，滿6個月再領3萬元，最高可領6萬元，找到部分工時工作者最高可領3萬元。

然而，即便二就婦女重返職場，可能仍須兼顧家庭，因此，計畫為鼓勵雇主提供工時調整或部分工時工作，也給予雇主工時調整獎勵。發展署官員說，原本要求雇主須先向公立就服機構登記求才、開缺，雇用就服站推介的婦女，每一職缺每月領3000元，最長領12個月，最多領3萬6000元，修正後將放寬，雇主無須在公立就服機構登記，只要願意雇用、並提供二就婦女彈性工時職務、支持資源，就可領獎勵金，獎勵金提高至每月5000元，最高可領6萬元。

此外，為鼓勵婦女規畫自主訓練、精進原有職能，計畫也提供自主訓練獎勵，只要完全訓練課程並辦理求職登記，訓練完3個月內就業，最高可獲3萬元，修正後將限制必須上滿至少8小時的課程時數。

工時 重返職場 雇主

延伸閱讀

北市提育兒減工時 政院：中央彈性育嬰留停照顧已在元旦上路

全國跟不跟進？北市首創育兒家長減工時補助 勞動部回應了

北市府推育兒爸媽工作減1小時 勞動部揭現有兩大新制

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

相關新聞

民團：將二就婦女拉回職場不能只靠錢 調適支持也很重要

勞動部「婦女再就業」獎勵金預計放寬申請資格，不必再透過公立就服機構推介媒合，也將最高金額從原本3萬元提高至6萬元。長期輔導二度就業婦女的民間團體皆給予肯定，但也提醒，要拉出這群因照顧家庭退離職場的女性重返不能只靠錢，還必須協助二就婦女職場調適、強化心理韌性，雇主願意調整工時也很重要。

「婦」出江湖非難事！婦女再就業獎勵金提高至6萬放寬自行尋職也能領

台灣女性勞參率近年緩升，但女性30歲後碰上婚育、照顧家庭因素，被迫離開職場，導致女性勞參率一路下滑，難以回歸。勞動部為此推動「婦女再就業計畫」，提供二度就業婦女自主訓練、再就業獎勵，也鼓勵雇主調整工作時間，給予雇主獎勵金。勞動部近期將修正計畫，再就業獎勵金從最高3萬調升至6萬元，雇主調整工時獎勵也從3.6萬提高為6萬元。最重要的是放寬資格，不再只能透過公立就業服務站推介媒合，自行尋職者也能申請。三月底可望上路。

2026新鮮人求職攻略！MA儲備幹部怎麼準備？企業最看重的5大能力公開

在MA計畫中，企業除了提供優渥薪資，更重視解決問題能力、積極態度與溝通影響力。透過輪調機制、導師制度與完整培訓流程，培養具備管理潛質的新世代人才。

出社會2年崩潰！她嘆「3月沒連假想離職」 過來人曝實用建議

一名職場新鮮人因缺乏連假而感到崩潰，甚至考慮離職。她在Dcard上分享職場壓力，引起網友熱議，並獲得實用建議，提醒尋找能隨意請假的工作。勞動部也指出，員工可申請家庭照顧假以應對突發情況。

台大碩士兩度面試台積電無下文！他問「被列黑名單」？過來人曝實情

一名台大碩士兩度面試台積電未獲結果，質疑是否被列入黑名單。該網友在Dcard分享面試經歷，引發網友熱議，部分人表示企業面試過程或存在亂槍打鳥的情形。台積電作為經典理想工作，許多求職者仍期望能進入。

保護勞工聽力 雇主改善噪音最高補助250萬元

為協助企業強化廠場噪音的源頭管理與預防作為，勞動部訂定「勞工聽力保護措施辦理原則」，協助事業單位落實推動聽力保護措施，降低勞工因長期暴露噪音而產生聽力損失與相關健康危害，營造更健康及友善的工作環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。