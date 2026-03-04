2026新鮮人求職攻略！MA儲備幹部怎麼準備？企業最看重的5大能力公開

《網路溫度計DailyView》

你有沒有想過，畢業後最難的不是找到第一份工作，而是回答那句「我到底想做什麼？」

如果你不想一出社會就被職位框住，也不想把人生押在一個還不確定的選擇上，但更不想錯過職涯層面的成長，那MA（儲備幹部）計畫或許就是最適合的起點。它提供的不只是一份固定工作，而是一段快速成長的職涯加速期：跨部門輪調、接觸核心專案、跟著主管學做決策，在短時間內把你的潛力推到極限。

假如你也正在思考，我到底適不適合MA？面試官最在意的能力是什麼？哪些特質會讓你在眾多競爭者中被記住？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點近一年（2025/2/9～2026/2/8）討論度最高的「MA人才必備技能TOP 5」，帶你一次拆解企業真正想投資的成長型人才長什麼樣。

No.1 學經歷

示意圖／Freepik

MA計畫的本質，是替企業培養未來能扛責任、做決策的管理人才。因為投入的培訓資源龐大、期待值也高，履歷上的亮眼學經歷，確實在初步篩選時較容易加分。

但這不代表MA只為頂尖名校或海外背景而設。

從多數企業的招募條件來看，學歷門檻普遍為學士以上，未刻意限縮特定學校或科系，每年招募名單中，也不乏非名校出身卻成功入選的案例。真正讓人脫穎而出的，往往不是學歷光環，而是面試過程中展現出的特質，企業更看重的是承擔責任的態度、快速學習的能力，以及是否具備長期成長潛力，而非單一學歷光環。

從金融業到壽險業，不少企業紛紛以高薪延攬潛力人才。中信金控、南山人壽皆開出年薪上看百萬的條件；在人才競逐之下，信義房屋MA計畫更提出培訓期間月薪7萬元、保障年薪120萬元，表現優異者最高可達150萬元，以具吸引力的待遇向高潛力新鮮人或新人招手。

★ 高薪背後的期待

信義房屋所提出的保障年薪120萬元條件，並不是為學歷買單，而是企業對未來管理人才所下注的長期投資。

進入MA計畫後，兩年內必須在不同單位輪調、參與實際專案運作，從基礎執行到策略思考，逐步培養判斷力與整合能力。大多數企業的計畫已不限科系背景，真正被評估的，是你能否整合跨領域知識、在高度變動的環境中快速轉換思維，並在壓力下持續產出成果。

No.2 積極主動

示意圖／Shutterstock

在MA計畫中，積極主動是討論度最高的軟實力。比起單一專業能力，企業更在意你面對陌生任務時，會不會主動出手；因為MA未來多半承擔的是跨部門協作與專案推動角色，沒有人會把答案整理好交給你，你必須自己理解脈絡、整合資源、找出解法。

許多學長姐都提到，每一次換單位都是新的挑戰，如果沒有主動學習、主動發問，很容易跟不上，「展現積極、不懂就問，大家都很樂意回答」、「好奇心真的很重要」。

★ 企業怎麼看出你的主動性？

yes123求職網發言人楊宗斌指出，從履歷完整度、自傳細節到面試回答邏輯，都能看出一個人的做事的態度與準備程度，網友分享「應先做好功課，例如企金相關應主動舉手、積極大方」。

對經驗還不多的新鮮人來說，不必空喊企圖心。用具體例子說明自己做過什麼，像是解決活動危機、改善流程或主動接下任務；把過程講清楚，比一句「我很積極」更有說服力。

No.3 專業技能

示意圖／Shutterstock

最早的MA制度，出現在金融業。當時企業偏好金融、財經相關科系出身的人才，原因很現實，希望新人一進來就能快速上手，縮短培訓時間、直接進入核心業務。時至今日，仍有部分金融機構在招募時設定條件，例如財務、會計或商學背景優先，具銀行或金融科技實務經驗，甚至持有專業證照，都會是加分項。

但這已經不是MA的全貌。

隨著制度擴散到零售、房產、科技與服務等產業，企業思維也隨之轉變。比起「一開始就很專業」，越來越多公司更在意的是，你能不能在陌生領域裡快速搞懂規則、吸收新知，並把學到的東西立刻轉化成行動。換句話說，專業背景依然加分，但不再是唯一入場券。企業更願意投資那些學得快、調整快、補位快的人。與其找一個什麼都準備好的人，他們更想找到一個能在高壓環境中迅速成長、把能力缺口補起來的人。MA的競爭，不只是比誰更專業，而是比誰成長得更快。

★ 非本科系會不會跟不上？

以信義房屋MA計畫為例，背後設有導師制度、學長姐陪跑與同期夥伴共學機制，搭配系統化培訓與實戰歷練，讓沒有不動產背景的人，也能在兩年內建立產業知識與專業證照基礎。更重要的是，培養方向不只著重在產業本身，也強化數位轉型與敏捷創新思維，包括問題拆解、整合策畫、專案推動，結訓即成為集團具即戰力的管理型人才。

專業技能可就職再培養，但對於新知與科技的敏銳度，往往才是決定成長速度的關鍵能力。

No.4 解決問題

示意圖／Shutterstock

MA的日常，其實就像一款沒有攻略本的闖關遊戲。每天登入，都會跳出全新任務，而且難度還自動升級。剛離開「新手村」走進第一線時，你很快就會發現成績再好，也敵不過客戶一句「不用了謝謝」。被拒絕、吃閉門羹幾乎是基本關卡。連續闖關失敗當然會懷疑人生，但真正的高手，不是沒輸過，而是會復盤。

是哪句話沒說好？節奏是不是太急？流程哪裡卡住？每一次調整，都像角色升級，加一點經驗值。

打到後期，你會發現自己面對突發狀況不再手忙腳亂，而是自動切換成「分析模式」：先拆解問題、再找資源、最後給解法。當別人還在看表面，你已經開始想怎麼破關。這些在實戰中一路打怪累積的經驗值，才是真正讓MA之間拉開差距的能力值。

★ 情境題該怎麼準備？

yes123求職網發言人楊宗斌指出，面試中的情境題，其實是在看你有沒有幹部潛力，能否在資訊有限的情形下理出方向。與其背範本，不如先去看企業的新聞與社群在討論什麼，了解企業文化與過去每年的營運目標，再試著站在公司立場回答。能說出你的思考邏輯，比背一套漂亮答案更有用。

No.5 溝通能力

信義企業集團提供

很多人以為溝通只是把話說清楚，但在MA計畫裡，溝通其實是一門高強度的實戰能力。多元部門輪調，本身就是一個密集訓練場。今天你在第一線，得即時回應客戶的情緒與需求；下一季回到總部，又要和工程師、法務或策略單位討論制度與流程。角色不斷切換，語言與思考方式也必須跟著轉換。

這樣的環境，逼著你學會跨職能協作，理解不同部門在意的重點，並把複雜的邏輯轉譯成各方都能理解的語言。久而久之，你不只是會表達，而是懂得如何在不同立場之間找到共識、推動事情往前走。

★ 不知道自己要什麼怎麼辦？

以信義房屋MA計畫為例，兩年培訓期間將依個人志願與單位開缺，安排至業務分店與總公司不同部門歷練，從第一線到策略端，全方位理解公司運作與產業樣貌；並視公司發展策略，有機會接觸海外或集團其他事業群資源。

第二屆MA許筑婷，就是這段歷程的最佳縮影。這是她的第一份正職工作，歷經業務、人資與數位相關部門輪調，在不同場域的實戰中，逐步培養出溝通能力、專案管理能力與面對挫折的韌性。在輪調過程中，她主動爭取進入原本並不熟悉的數位部門。也正是在這次嘗試中，她發現自己特別享受掌握專案節奏、參與一個案子從零到一成形的過程。這份興趣與能力逐漸清晰，最終讓她走上AI產品PM的角色，在數位領域找到真正適合自己的定位。

要把事情真正往前推進，靠的往往不是聲量，而是能不能把不同觀點接起來。當你走過不同單位、理解各自的目標與限制後，討論自然不再只是立場攻防，而是更有效率的分工合作。就像一支球隊，未必是得分最多的人在掌控全局，而是那個讀懂節奏、知道誰該在什麼位置發揮的人，把整場比賽串起來。

如果你正在思考下一步該往哪裡走，或好奇自己是否適合管理角色，MA計畫其實是一個高強度的試煉場。你可以在不同部門實戰、在真實專案中磨能力，也能在過程裡確認自己真正擅長與熱愛的是什麼。與其等到多年後才發現方向，不如把儲備幹部培訓的這段期間，當成一次加速探索，也許你會在不斷切換與挑戰之中，找到最適合自己的位置。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年2月9日至2026年2月8日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『MA人才必備技能』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

