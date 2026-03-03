保護勞工聽力 雇主改善噪音最高補助250萬元

為協助企業強化廠場噪音的源頭管理與預防作為，勞動部訂定「勞工聽力保護措施辦理原則」，協助事業單位落實推動聽力保護措施，降低勞工因長期暴露噪音而產生聽力損失與相關健康危害，營造更健康及友善的工作環境。

勞動部表示，長期暴露於噪音環境易造成聽力逐漸減退，甚至引發不可逆的聽力損失，在初期勞工往往不易察覺，等到發現時，聽力受損情形已嚴重。

依現行職業安全衛生法規規定，若勞工在工作日8小時所接觸的噪音平均音壓超過85分貝，雇主就應訂定聽力保護計畫，並採取必要的防護措施。

此次訂定的辦理原則，將聽力保護的重點作法整理為六大面向，包含噪音監測與暴露評估、噪音控制與作業時間管理、防音防護具的正確選用與效果確認、教育訓練、定期聽力檢查及異常追蹤，以及整體成效評估等，協助事業單位循序落實，也讓中小企業更容易執行。

勞動部說明，該原則參考國際相關規範與實務經驗，引導事業單位以更系統化方式檢視噪音風險，並納入可能傷害聽覺神經之「耳毒性化學物質」對聽力造成影響等專業知識。

雇主也可依實際需要，搭配勞動部勞動及職業安全衛生研究所訂定的「勞工聽力保護計畫參考指引」，將聽力保護納入整體職業安全衛生管理。

勞動部強調，聽力保護不能只靠配戴耳塞或耳罩，更重要的是從設備與作業流程著手，例如汰換老舊機械、改善減振設計、加強隔音與包覆、調整作業方式，或適當縮短勞工暴露於高噪音環境的時間，從整體降低噪音風險。

勞動部為協助「3K」（危險、辛苦、骯髒）產業改善工作環境，也推動相關補助計畫，提供事業單位改善工作場所噪音等安全衛生設施的經費支持，最高可補助250萬元，有需求業者可電洽該計畫委託之專業機構－社團法人中華民國工業安全衛生協會。